דו"ח כספי: שובל הנדסה מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2026. על פי הנתונים, ברבעון השלישי של השנה מכרה החברה 322 יחידות דיור (280 יח"ד חלק החברה), בהיקף כספי כולל של כ-503 מיליון שקל לפני מע"מ (חלק החברה כ-414.7 מיליון שקל). מתוכן נמכרו 78 יח"ד בשוק החופשי, ו-244 יח"ד במחיר מטרה בפרויקט מבואות דרומיים בחיפה, שנכנס לביצוע ברבעון. ברבעון המקביל ב-2025 נמכרו 21 יח"ד, כולן בשוק החופשי, בהיקף כספי של כ-41 מיליון שקל לפני מע"מ.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה החברה 538 יחידות דיור (402 חלק החברה), מתוכן 265 בשוק החופשי, בהיקף כולל של כ-913 מיליון שקל לפני מע"מ (חלק החברה כ-639 מיליון שקל). זאת לעומת 92 יח"ד בהיקף של כ-186 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הריסה של בניין ישן במסגרת מיזם התחדשות עירונית של קבוצת שובל בחיפה ( צילום: קבוצת שובל )

עוד על פי נתוני הדו"ח, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2026 לחברה פרויקטים בישראל בהיקף של כ-14,200 יח"ד לביצוע (חלק החברה כ-9,100 יח"ד). מתוכן כ-11,700 יח"ד לשיווק (חלק החברה כ-7,550 יח"ד). בנוסף יוזמת החברה כ-72,300 מ"ר שטחי מסחר וכ-88,100 מ"ר שטחי משרדים בפרויקטים שונים למגורים ברחבי הארץ. הצבר כולל 2,209 יח"ד בביצוע (לעומת 819 יח"ד לפני שנה), 825 יח"ד בתכנון, 741 יח"ד בעתודות קרקע וצבר של כ-10,400 יח"ד בהתחדשות עירונית, בשלבים שונים של קידום.

ישי רוט, מנכ"ל החברה: "למרות ההאטה הניכרת בשוק, אנו מסכמים רבעון חזק בין היתר בזכות העובדה שאנו מייצרים לחם להמונים ולא עוגות לעשירים. אנחנו בונים עבור מעמד הביניים בישראל, עבור זוגות צעירים ומשפרי דיור, ורואים שגם בתקופה הנוכחית קיים ביקוש לדירות איכותיות במחירים נגישים. הדו"ח מציג האצה בהיקף המכירות, קפיצת מדרגה בהיקפי הפעילות בתחום המגורים וגם בזכות האיחוד עם חברת הביצוע שטרן".

צילום: יח"צ