בית משפט השלום בבאר שבע העניק לאחרונה הפטר מלא מחובות בסך 411 אלף שקל לאישה המתמודדת עם פוסט-טראומה, חרדות, דיכאון ופיברומיאלגיה. השופט ירון גולן דחה את בקשת הנאמן בתיק להתנות את ההפטר בתשלום 50 אלף שקל.

מדובר בבת 43 שמגדלת לבדה שני ילדים. היא מוכרת עם 44% נכות רפואית ו-100% אי-כושר השתכרות בשל התמודדותה הנפשית. גם בתה מאובחנת נכה. במסגרת הליך חדלות הפירעון בעניינה אושרו תביעות חוב בסך 411,216 שקל, שמהן ביקשה לקבל פטור מיידי.

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החייבת סיפרה כי בשל החמרה במצבה נאלצה להפסיק את עבודתה בתחום הקוסמטיקה, והיא מתקיימת מקצבאות ומזונות בסך כולל של כ-10,600 שקל בלבד. לטענתה הכנסות אלה לא מספיקות למחיה מינימלית בכבוד - במיוחד ברקע מצבה ומצב בתה - ועל כן מוצדק להעניק לה הפטר לאלתר.

מנגד טען הנאמן שיש להתנות את מתן ההפטר בתוכנית שיקום כלכלי, שבמסגרתה תישא החייבת בתשלום חודשי של 1,000 שקל לקופת הנשייה למשך 50 חודשים. "מדובר על המלצה על הצד הנמוך לאחר התחשבות רבה במצבה", הדגיש.

אבל השופט גולן קבע, "לא בלי התלבטות", כי נוכח מצבה המורכב של החייבת – יש לשחרר אותה מיידית מחובותיה: "היחידה מאובחנת כסובלת, בין היתר, מ-PTSD, חרדה ודיכאון, זאת לצד התמודדות פיזית עם מחלת הפיברומיאלגיה. מסמכי המל"ל שצורפו מעידים על קשיי תפקוד יומיומיים, ועל כך שגם בתה הוכרה כבעלת נכות וצרכים מיוחדים".

הוא שוכנע שהחייבת אכן לא מסוגלת להשתלב מחדש בשוק העבודה ולשקם את מצבה הכלכלי בכוחות עצמה. צוין שאמנם חובותיה נוצרו לאחר קביעת הביטוח הלאומי בדבר נכותה, ואולם מן העבר השני – מכלול הנסיבות, לצד העובדה שהיא מגדלת את ילדיה לבדה ומתקיימת מקצבאות ומזונות בסכומים שאינם גבוהים יחסית, מושך לכיוון מתן הפטר לאלתר.

בפסק הדין הוזכר כי בהתאם לחוק חדלות פירעון, "בית המשפט לא יטיל על יחיד שכושר ההשתכרות שלו אינו עולה על דמי המחיה חובת תשלומים", אלא יעניק לו הפטר לאלתר.

השופט שוכנע שזה בדיוק המצב כאן, ולא קיימת לחייבת יתרה משמעותית מהכנסותיה, כאשר גם בהנחה שזו כן קיימת – הרי שמדובר בסכום זניח שלא מצדיק לחייבה בצו תשלומים. לפיכך נדחתה בקשת הנאמן, והחייבת הופטרה מיידית מחובות העבר שלה.