בית המשפט למשפחה בראשון לציון הכריע לאחרונה במלחמת גרסאות של הורים לשלושה במסגרת הליך על גובה המזונות: האישה טענה שבעלה לשעבר משתכר 50 אלף שקל בחודש, הוא התעקש שמדובר ב-12 אלף בלבד, ולבסוף קבעה השופטת חגית מטלין סכום ביניים.

בני הזוג טרם התגרשו, ומתנהלים ביניהם הליכים משפטיים בנוגע למזונות הילדים ולזמני השהות עמם. בדצמבר אשתקד הגיש האב תביעת מזונות שבה ביקש לחלק את הוצאות החינוך והרפואה בין ההורים באופן שווה. מנגד טענה האם שהילדים נמצאים באחריותה רוב הזמן, והפערים הכלכליים בין הצדדים מחייבים את הבעל לשאת במזונותיהם.

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באוגוסט האחרון היא הגישה תביעה משלה וביקשה לפסוק מזונות זמניים. לטענתה, האב ניהל במשך שנים עסק משגשג בתחומי הניקיון והשיפוצים, והרוויח לפחות 50 אלף שקל בחודש, לצד קצבת נכות.

לדבריה, העסק היה רשום על שמה, ובחודשים האחרונים העביר האב את פעילותו על שם אחיו או אימו. היא הוסיפה שבבעלותם שתי דירות חדשות ושלושה כלי רכב, ללא משכנתאות או הלוואות.

האב טען כי מצבו הנפשי הידרדר לאחר הפרידה והוא לא עבד במשך חודשים ארוכים. כיום, סיפר, הוא מבצע עבודות מזדמנות באמצעות עסק חדש המניב לו כ-6,000 שקל בחודש. לדבריו, הוא מקבל גם קצבת נכות בסך 6,500 שקל וזמני השהות עם הילדים כמעט שוויוניים. הוא הציע לשלם 800 שקל בחודש עבור כל ילד.

השופטת מטלין קבעה כי בשלב המקדמי שבו נמצא ההליך, אין לקבל את טענת האם להכנסה חודשית של האב בסך 50 אלף שקל. היא הסבירה שחלק מדפי החשבון שהוגשו אינם מזוהים בבירור, וממילא אינם מוכיחים הכנסה חודשית שוטפת בסכום הנטען.

עם זאת, לנוכח יתרות הכספים בחשבונות בני הזוג לשעבר, וטענות האם בנוגע לנכסים שבבעלותם, הועמד פוטנציאל השתכרותו של האב על 15 אלף שקל נטו לפחות. בצירוף קצבת הנכות, נקבעה יכולתו הכלכלית לצורך חישוב המזונות הזמניים על 21.5 אלף שקל בחודש, לעומת כ-11 אלף שקל לאם.

אשר לזמני השהות, נדחתה בשלב זה טענת האב לחלוקה כמעט שוויונית. בהתאם להסדרים הקיימים, נקבע כי הילדים שוהים עם האם 68% מהזמן. בסופו של דבר חויב האב לשלם 1,000 שקל בחודש עבור כל ילד, ובסך הכול 3,000 שקל, החל ממועד הגשת תביעת האם באוגוסט האחרון.

הסכום כולל גם השתתפות בהוצאות אחזקת הבית, אך לא נפסק חיוב נפרד במדור, מאחר שהאם והילדים מתגוררים בדירה המשותפת ללא משכנתא. בנוסף נקבעו הוראות לחלוקת הוצאות החינוך והרפואה החריגות, ולהמשך השימוש בקצבת הנכות של הבת לצרכיה המיוחדים. מדובר בהחלטה זמנית, וההליכים בין הצדדים טרם הסתיימו.