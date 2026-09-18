בחירות בפתח. זה הדיבור. וכמו בכל מערכת בחירות, לחודש הקרוב ולתוצאות הבחירות יש ויהיו השפעות לא מבוטלות על הנדל"ן הישראלי. אבל הפעם זה מתחבר לענף שכבר כמעט שלוש שנים נמצא בתקופה מאתגרת, מה שמייצר אירוע משמעותי.

נתחיל בחברות הנדל"ן. הדו"חות שפורסמו לאחרונה על ידי חברות הנדל"ן הציבוריות, ממשיכים לשדר על אותו הגל – אין מכירות. את הביקוש אף אחד לא העלים, כ־115 אלף זכאים נהרו בהמוניהם להגרלות של "דירה בהנחה" והתחרו על 8,000 דירות, אבל גם המאוכזבים שלא זכו, לא פוקדים את משרדי המכירות. נראה שהקבלנים והיזמים מתחילים להפנים שזה המצב.

כשהחטופים חזרו, היה נראה שמצב הרוח הלאומי ישתפר ואולי המצב בשוק ישתנה. זה לא קרה. בפעם הראשונה שהריבית החלה לרדת, הייתה ציפייה שהרכישות יחזרו. אבל גם אחרי שלוש הורדות ריבית רצופות, נראה שהשינוי פשוט לא מגיע. עכשיו הבחירות הן הדד־ליין הבא שאליו נושאים עיניים. בשנים קודמות הבחירות הובילו להאטה, כי כולם המתינו לוודאות של אחרי הרכבת הממשלה. האם הפעם יהיה שינוי? לא בטוח, כי נראה שכולם נמצאים כבר במקום אחר. הבעיה - שהם לא נמצאים באותו מקום.

( צילום: ai )





הביקוש קיים. הוא לא נעלם לשום מקום. זוגות מתחתנים, תינוקות נולדים, זוגות מתגרשים ויש גם עולים חדשים. אבל למרות הכול נראה שהרוכשים כבר לא ממהרים.

שני כנסי נדל"ן גדולים שהתקיימו לאחרונה, הניבו כותרות שמעידות שיש מי שהפנים את המצב הקיים, אבל אלו עדיין לא היזמים ולא הקבלנים. הראשון הוא נגיד בנק ישראל, שאמר ממש לאחרונה בריאיון, שכדי שהקבלנים ימכרו, כדאי להם להוריד מחירים. המציאות, אגב, מראה שהוא צודק; מבצעים אחרונים של חברות הנדל"ן עם מועדוני לקוחות, למשל, והנחות של 10% עד 12% במחירי הדירות הובילו למכירה של מאות דירות. מי שמוריד מחיר - מוכר. מי שלא, ימשיך לחכות. בכנס אחר סגנית בכירה לכלכלן הראשי באוצר אמרה על הבמה, שימי הריבית האפסית לא יחזרו בקרוב, ומחירי הדירות יצטרכו להתאים עצמם לכוח הקנייה של הציבור.

אבל בחברות הנדל"ן לא ממהרים לשום מקום. להיפך, יש מי שסבור עדיין שמה שהיה הוא שיהיה. גם את זה היה אפשר לשמוע על הבמה בכנס נדל"ן, כשאיילת שקד, פעם שרת הפנים והיום יו"ר חברת נדל"ן גדולה, אמרה באופן הכי ברור שמי שחושב שהמחירים יירדו – "חי בסרט". היא נתנה סיבות והסברים, אבל בסוף היא חלק ממחנה שעדיין לא הבין איך להתמודד עם המציאות החדשה, וממתין לביקושים שיחזרו למשרדי המכירות. הרוכשים מצידם בינתיים לא מתרגשים.

עולים שלב. בחודשים האחרונים קרה עוד משהו. כבר תקופה ארוכה שהקבלנים מנסים להמציא עוד מבצעים, שטיקים וטריקים כדי למכור דירות, ואנחנו נכנסים לשלב הבא. תגידו שלום למשפיעני הרשת שמגיעים גם לנדל"ן. אי אפשר לפספס את זה. פתאום זה כבר לא רק מתכונים או מכשירי חשמל, נופש וקרוז – המשפיענים מוכרים לכם עכשיו גם דירות. זה תמיד יהיה הפרויקט הכי יפה, הכי מוצלח והמחיר הכי משתלם, רק לרוץ ולסגור את העסקה.

בימים שבהם השיח הולך ונהיה רדוד ושטחי, זה היה רק עניין של זמן עד שזה יגיע גם לנדל"ן – אבל כשזה מגיע, זה מגיע בגדול, וצריך להיזהר. גם אם מדובר בדמויות שנתפסות כאמינות, וגם אם הם אומרים לכם בביטחון שהם "בדקו הכול וזו העסקה הכי טובה שאפשר לקבל". אז לא. אף אחד לא יכול לבדוק את זה במקומכם, ועסקה טובה למישהו אחד, לא תהיה טובה למישהו אחר. זו לא עגבנייה בשוק וזה גם לא רכב אפס קילומטר. זו ההחלטה על העסקה הכי משמעותית שתעשו בחיים. תמיד תבדקו, תמיד תחשדו ותמיד תטילו ספק - מי מוכר לכם, מה מוכרים לכם ולחפש תמיד את האותיות הקטנות והכוכבית. תמיד יש.

אומנם אנחנו בתקופה של מבצעים, והשוק הוא שוק של קונים – אבל כדי למצוא את העסקה הנכונה לכם, צריך לעשות גם לא מעט שיעורי בית. הזדמנויות? יש לא מעט. אבל אין מתנות חינם. וטיפ אחרון – אל תמהרו, גם אם אומרים לכם שהמבצע עוד שנייה נגמר ונשארה רק דירה אחרונה. חכו, תחשבו, תחקרו. אין דרך אחרת.

אופק חיובי? אז מה יהיה? אין לדעת. "אחרי החגים" הפעם הופך גם ל"אחרי הבחירות". כולם מחכים; אם למבצע טוב, אם לחזרה למשרדי המכירות ואם לממשלה חדשה או תוכניות חדשות.