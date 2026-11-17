מלון הנשיא ההיסטורי בירושלים מתחדש: אושרה תוכנית להקמת מתחם מגורים, מסחר ותרבות בשכונת טלביה. התוכנית כוללת כ-215 יחידות דיור, 20 יחידות דיור להשכרה, שטחי מסחר ופנאי, כיכר עירונית חדשה ושימור מבנה המלון ההיסטורי, שבו יוקצו 1,500 מ"ר לטובת שימושים ציבוריים.
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים החליטה לאשר את התוכנית, המשתרעת על שטח של כ-5 דונם בין הרחובות קרן היסוד, אחד העם וסוקולוב, בקצה שכונת טלביה ובסמוך לקו הכחול של הרכבת הקלה. היא כוללת מספר חלקות המשמשות במשך שנים כחניון פתוח, וכן את מבנה מלון הנשיא ההיסטורי, שנבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת.
במסגרת התוכנית, שהוגשה על ידי החברות הדס קפיטל, רבץ נדל"ן ונשיא העם אחד ונערכה על ידי משרד פייגין אדריכלים, יוקמו שלושה מבנים בגובה של 8-12 קומות. כמו כן, היא כוללת תוספת של שתי קומות למבנה המלון, המיועדות לשטחי תעסוקה או לדירות קטנות להשכרה. במרכז המתחם תוקם כיכר עירונית פנימית המוקפת בשטחי מסחר, וכן יוסדרו מעברים להולכי רגל שישפרו את הקישוריות בשכונה ואת הנגישות לתחבורה הציבורית.
לצד הבינוי החדש, החליטה הוועדה על שימור מבנה מלון הנשיא, המשמש כיום לפעילות חברתית ענפה. סיפורו של המלון מתחיל באפריל 1954, כאשר ירושלים הייתה עדיין בעיצומה של תנופת הבנייה וההתפתחות של שנות המדינה הראשונות. המלון הוקם ביוזמת איש העסקים והמלונאי חיים שיף, ותוכנן בידי האדריכלים אלכסנדר פרידמן ומאיר רובין. באותה התקופה הוא נחשב למלון חדשני ומפואר, בתקופה שבה ענף המלונאות בבירה היה מצומצם יחסית.
בסוף שנות ה-80, בעקבות קשיים כלכליים שאליהם נקלעו בעליו, נסגר המלון. מאז עבר המבנה גלגולים שונים: בראשית שנות ה-90 שימש לתקופה כמרכז קליטה לעולים מאתיופיה, ובהמשך פעלו בו שימושים נוספים, ובהם פעילות של החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות. בשנים האחרונות זכה המבנה לחיים חדשים כמוקד לפעילות תרבותית וחברתית, לאחר שמיזם "המרחב החברתי" החל להפעיל בו חללי יצירה, אמנות ומפגשים קהילתיים.
מתכנן מחוז ירושלים במינהל התכנון, אדריכל דן קינן, מסר כי "מדובר בתוכנית חשובה המשלימה חוליה חסרה במרקם העירוני. שטחים שנשארו במשך שנים מחוץ לרצף האורבני עתידים להשתלב בו לאורך ציר הרכבת הקלה באמצעות בינוי המגדיר דפנות רחוב לבלוק שלם. נגישותו להולכי רגל, סמיכותו לתחבורה ציבורית ועירוב השימושים המוצע יאפשרו למתחם להפוך למוקד של פעילות עבור תושבי השכונות הקרובות וכלל תושבי העיר".