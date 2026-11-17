הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים החליטה לאשר את התוכנית, המשתרעת על שטח של כ-5 דונם בין הרחובות קרן היסוד, אחד העם וסוקולוב, בקצה שכונת טלביה ובסמוך לקו הכחול של הרכבת הקלה. היא כוללת מספר חלקות המשמשות במשך שנים כחניון פתוח, וכן את מבנה מלון הנשיא ההיסטורי, שנבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים החליטה לאשר את התוכנית, המשתרעת על שטח של כ-5 דונם בין הרחובות קרן היסוד, אחד העם וסוקולוב, בקצה שכונת טלביה ובסמוך לקו הכחול של הרכבת הקלה. היא כוללת מספר חלקות המשמשות במשך שנים כחניון פתוח, וכן את מבנה מלון הנשיא ההיסטורי, שנבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים החליטה לאשר את התוכנית, המשתרעת על שטח של כ-5 דונם בין הרחובות קרן היסוד, אחד העם וסוקולוב, בקצה שכונת טלביה ובסמוך לקו הכחול של הרכבת הקלה. היא כוללת מספר חלקות המשמשות במשך שנים כחניון פתוח, וכן את מבנה מלון הנשיא ההיסטורי, שנבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת.