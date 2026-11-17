קוסמטיקה דרום קוריאנית לצד מוצרי סטוק: רשת הסטוק הודיעה היום (ג') שהיא משקיעה 5 מיליון שקל בהקמת מחלקות קיי ביוטי ב-50 סניפיה ברחבי הארץ ותחל למכור את המוצרים ממחר.

היא עושה זאת אחרי שאורבניקה הודיעה לבורסה שתקים בקניונים רשת למכירת מוצרי טיפוח קוריאנית ואחרי שסופר-פארם הקימה מחלקות כאלה בסניפים שלה. גם רשת אפריל הקדישה מחלקה לקטגוריה ואפילו גוד פארם מוכרת מוצרי קיי ביוטי.

גלריה סניף של רשת "הסטוק" בראשון לציון ( צילום: אלי דסה )

הסטוק מתכוונת להשיק בשבועות הקרובים גם אתר מכירות מקוון ייעודי לקטגוריה, שנחשבת לצומחת ביותר בתחום הביוטי בשנים האחרונות והביאה לחיינו את הטיפוח בשלבים ומוצרי ריר חלזונות וזרע סלמון. באונליין היא תתחרה ב-iHerb ובאתרים הקוריאניים YesStyle ו-Olive Young וכן בסופר-פארם אונליין, טרמינל X ו-KSP שמוכרים פריטים בקטגוריה.

תציע גם מותג פרטי של הרשת

בשלב הראשון, תציע הסטוק כ-60 מוצרים של שלושה מותגים דרום קוריאניים שכבר נמכרים בארץ: SKIN1004 מותג שמתבסס על רכיב תמצית סנטלה אסיאטיקה ממדגסקר, MEDICUBE מותג אנטי אייג'ינג שמשתמש בטכנולוגיות דרמטולוגיות מתקדמות ו-Beauty of Joseon, מותג שמתבסס על רפואת צמחים מסורתית.

בין היתר, טונר פנים מסדרת Centella של SKIN1004, טונר טריפל קולגן 4.0 של Medicube, וסרום קולגן אקסוזום שוט 2000 של Medicube, בטווח מחירים של 19.90 שקל (למדבקות לכיסוי פצעונים) ועד 99.90 שקל (לאמפולת ויטמין C). בשבועות הקרובים צפויים להצטרף למגוון שלושה מותגים נוספים: Anua, Biodance ו-SOME BY MI שגם הם כבר נמכרים בארץ.

לצד המוצרים המוכרים של המותגים הללו, תציע הרשת גם סדרות מוצרים שעדיין לא נמכרים בישראל וכן מותג פרטי שייוצר בקוריאה (בדומה ל-so.ko של סופר-פארם), בשיתוף משפיענית קוסמטיקה שמתמחה בתחום.

"אנחנו הולכים לזעזע את השוק", אמר ל-ynet עופר ברק שמחזיק ברשת הסטוק, טויס אר אס, הפיראט האדום וגם שותף בבעלות על הום סנטר. "אנחנו מביאים את מותגי העל של הקיי ביוטי לרשת הסטוק והבשורה שלנו היא במגוון ובמחירים. תוך חודש נמכור 150 מק"טים".

מותגי קוסמטיקה קוריאנים שייכנסו לסניפי הסטוק ( צילום: סטודיו הסטוק )

ניתן להניח שכרשת סטוק אתם מתחייבים למחירים נמוכים. "כן, אנחנו הולכים להיות הכי זולים במוצרים האלה, ביי פאר מהאחרים. אני יכול להגיד לך שמול ספציפית סופר-פארם אנחנו זולים ב-30%-40%. ניתן פתרונות זמינים לאנשים שלא צריכים עכשיו לחפש קופון באינטרנט או לחכות למבצע כדי לקנות במחיר נורמלי. נמכור במחירים מאוד נמוכים ונגישים. אצלנו את תקני יותר זול ממה שאת קונה עם קופון בכל אתר אחר".

זה יבוא מקביל? סטוק זמני? או משהו קבוע? "קבוע ואין בארץ יבואן רשמי. התחברנו בקוריאה עם גוף מהגדולים ביותר, בטופ 3 בתחום הביוטי בקוריאה, שמחזיק את כל המותגים. חתמנו איתו על חוזה ארוך טווח".

המחירים מדגישים כמה סופר-פארם יקרה

בדקנו את המחירים של הסטוק שבעיקר מדגישים כמה סופר-פארם יקרה. יש אכן פערים של עשרות אחוזים בין הרשתות, כשלהגנת סופר-פארם ניתן לומר שהיא שוכרת חנויות במיקומים יקרים יותר ממיקומי חנויות הסטוק וזה עדיין לא מצדיק פערים כאלה. יחד עם זאת, הסטוק לא תמיד זולה יותר מאייהרב ואתרים קוריאניים ששולחים לארץ והיא לא תמיד זולה מ-ksp וגוד פארם.

הנה דוגמאות לפערי המחירים: SKIN1004 MADAGASCAR CENTELLA מקדם הגנה פלוס +SPF50 (50 מ"ל) נמכר ב-59.90 שקל בסטוק, לעומת 65 שקל ב-KSP, כלומר בסטוק הוא זול ב-8.5% לעומת KSP אבל שימו לב למחיר בסופר-פארם: 75.90 שקל, פער של 27%. ב-iHerb אחרי קופון הנחה של 10% כמו SDM30 הוא עולה 59 שקל, מחיר דומה לסטוק.





( צילומי מסך מתוך אתר סופר פארם ואתר הסטוק )





SKIN1004 MADAGASCAR CENTELA מארז נסיעות (Travel Kit) נמכר בטרמינל X ב-159.90 שקל לעומת 79.90 בסטוק, כן, חצי מחיר: פער של 100%. ב-iHerb הוא מוצע ב-72 שקל כרגע אחרי קופון הנחה של 10%. גם ב-yes style הוא נמכר במחיר דומה למחיר הסטוק.

SKIN1004 PROBIO-CICA טונר לפנים (210 מ"ל) יימכר ב-69.90 שקל בסטוק, לעומת 77.4 שקל ב-iHerb. בארץ הוא עולה 75.90 שקל בסופר-פארם כלומר הוא יקר שם ב-9% מהסטוק, אבל מצאנו אותו בזול יותר ב-KSP שם הוא נמכר ב-65 שקל 4.90 שקל פחות מהסטוק.

קיי ביוטי בסופר פארם ( צילום: מירב קריסטל )

קיי ביוטי בסופר פארם ( צילום: מירב קריסטל )

Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ (50 מ"ל) מוצע ב-54.90 שקל בסטוק לעומת 76.90 שקל בסופר-פארם, פער של 40%.

ב-KSP הוא נמכר במחיר מבצע של 53 שקל (במקום 75 שקל מחיר מלא) כלומר, זול כרגע ב-1.90 שקל ממחיר הסטוק. גם בגוד פארם זול יותר: 44.90 שקל מחיר מבצע, אך המחיר המלא גבוה ממחיר הסטוק: 59.90 שקל. הכי זול מצאנו באוליב יאנג: 43.7 שקל או 39 שקל אחרי קופון.

רעב אדיר למותגים דרום קוריאניים

בישראל נמכרים כבר עשרות מותגי קיי ביוטי בין היתר SOME BY MI, Erborian, belif, ROUND LAB Berrisom, ו-AXIS-Y. אין יבואן אחד. למשל, היבואן הדומיננטי של מותגי הקיי ביוטי בסופר-פארם הוא זר הייטק. את מותג הדרמוקוסמטיקה Dr.Jart+ מייבאת חברת אלקליל אחרי שאסתי לאודר רכשה את המותג.

אפשר להזמין אונליין מחו"ל לא מעט מותגים שלא נמכרים בארץ כמו AESTURA, Illiyoon, Ma:nyo, Pyunkang Yul, Isntree, Abib, The Lab by Blanc Doux, Mary & May, iUNIK, Heimish; את מותגי היוקרה Hera ו-IOPE; את מותגי הבית של רשת אוליב יאנג Bioheal BOH, Bring Green, Wakemake ו-Colorgram; וכן את מותגי האיפור והשיער CLIO, Peripera, Laka, Kundal ו-Dr.FORHAIR.