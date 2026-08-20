אפי קפיטל נדל"ן מדווחת על דוחותיה הכספיים לחציון הראשון לשנת 2026. על פי הנתונים הכנסות החברה הסתכמו לסך של כ-498 מיליון שקל לעומת כ-271 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. החברה רשמה רווח גולמי של כ-82 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-46 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי של כ-16.5 מיליון שקל בתקופת הדוח.

אפי קפיטל נדל"ן מדווחת על דוחותיה הכספיים לחציון הראשון לשנת 2026. על פי הנתונים הכנסות החברה הסתכמו לסך של כ-498 מיליון שקל לעומת כ-271 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. החברה רשמה רווח גולמי של כ-82 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-46 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי של כ-16.5 מיליון שקל בתקופת הדוח.

אפי קפיטל נדל"ן מדווחת על דוחותיה הכספיים לחציון הראשון לשנת 2026. על פי הנתונים הכנסות החברה הסתכמו לסך של כ-498 מיליון שקל לעומת כ-271 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. החברה רשמה רווח גולמי של כ-82 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-46 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי של כ-16.5 מיליון שקל בתקופת הדוח.

מתחילת השנה מכרה החברה 379 דירות. לחברה פריסת פרויקטים בביצוע בכ-20 ערים שונות החל מנהריה בצפון, דרך ת"א, ירושלים במרכז, ועד אשקלון ואופקים בדרום. בתחום היזמות החברה מדווחת כי במסגרת פעילותה כלולים פרויקטי נדל"ן בביצוע עצמי, שיווק ותכנון לרבות פרויקטים של התחדשות עירונית (בפרויקטים עם רוב דרוש) בהיקף של כ-9,475 יחידות דיור ו-114,200 מ"ר שטחי מסחר אחסנה, לוגיסטיקה ומשרדים.

מתחילת השנה מכרה החברה 379 דירות. לחברה פריסת פרויקטים בביצוע בכ-20 ערים שונות החל מנהריה בצפון, דרך ת"א, ירושלים במרכז, ועד אשקלון ואופקים בדרום. בתחום היזמות החברה מדווחת כי במסגרת פעילותה כלולים פרויקטי נדל"ן בביצוע עצמי, שיווק ותכנון לרבות פרויקטים של התחדשות עירונית (בפרויקטים עם רוב דרוש) בהיקף של כ-9,475 יחידות דיור ו-114,200 מ"ר שטחי מסחר אחסנה, לוגיסטיקה ומשרדים.

מתחילת השנה מכרה החברה 379 דירות. לחברה פריסת פרויקטים בביצוע בכ-20 ערים שונות החל מנהריה בצפון, דרך ת"א, ירושלים במרכז, ועד אשקלון ואופקים בדרום. בתחום היזמות החברה מדווחת כי במסגרת פעילותה כלולים פרויקטי נדל"ן בביצוע עצמי, שיווק ותכנון לרבות פרויקטים של התחדשות עירונית (בפרויקטים עם רוב דרוש) בהיקף של כ-9,475 יחידות דיור ו-114,200 מ"ר שטחי מסחר אחסנה, לוגיסטיקה ומשרדים.