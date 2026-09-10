שלוש משפחות המתגוררות בפרויקט בתים פרטיים בנתניה תבעו מהיזמיות כמעט מיליון שקל בגין ליקויי בנייה, אבל יפוצו יחד ב-65,210 שקל בלבד בתוספת הוצאות משפט - כך פסקה לאחרונה השופטת ליאת הר ציון מבית משפט השלום בעיר.

הדירות צמודות הקרקע נמסרו לרוכשים ב-2016. המשפחות, שיוצגו על ידי עו"ד ניר אלטמן, הסתמכו על חוות דעת פרטיות וטענו לליקויי בנייה ולירידת ערך. שלוש התביעות הועמדו על סכום מצטבר של 971,023 שקל.

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היזמיות השיבו באמצעות עו"ד ליה אנדל כי אף שהרוכשים טענו לפגמים חמורים שהתגלו כבר לאחר המסירה, הפנייה אליהן בנוגע למכלול הליקויים נעשתה רק בנובמבר 2020, יותר מארבע שנים לאחר המסירה. הן הדגישו שפניות מוקדמות לקבלן בנושאים נקודתיים לא כללו את מרבית הליקויים שבגינם נתבעו.

היזמיות הוסיפו שבעקבות הפנייה נערכו ביקורים בדירות ונמסרה התייחסות מקצועית לטענות, אך הרוכשים לא אפשרו להן לבצע את התיקונים המבוקשים. לדבריהן התביעות הוגשו אף שביקשו לתאם את העבודות.

במהלך בירור התביעות מונה מומחה מטעם בית המשפט, והערכותיו הראשוניות היו נמוכות באופן משמעותי מסכומי התביעות. כך, למשל, בתביעה של כ-296 אלף שקל הוערכו הליקויים בכ-27.5 אלף שקל. בהמשך בוצעו תיקונים במסגרת ההליך, והמומחה הגיש חוות דעת משלימות לגבי הליקויים שנותרו.

מחלוקת נוספת נגעה לדרישת בעלי הבתים להוסיף 30% לעלויות התיקון, בגין ביצוע העבודות בידי קבלן חיצוני. היזמיות התנגדו לכך וטענו שאין הצדקה לתוספת כאשר לא ניתנה להן הזדמנות לתקן בעצמן.

בסופו של דבר הצדדים הגיעו להסדר שלפיו ישולם הסכום שבחוות הדעת המשלימות, בניכוי רכיבים שהמומחה אישר בחקירתו שניתן להפחית, בכפוף למתן אחריות לשלוש שנים.

שאלת התוספת והוצאות המשפט נמסרה להכרעת השופטת. פסק הדין ניתן בהסכמה על דרך הפשרה ללא הנמקה, והיא הבהירה שאין בו קביעת ממצאים או קביעות מהימנות.

למשפחה אחת נפסקו 34,775 שקל והוצאות משפט בסך 14,550 שקל; לשנייה 19,080 שקל והוצאות של 7,300 שקל; ולשלישית 11,355 שקל והוצאות של 6,000 שקל. בסך הכול: 65,210 שקל פיצוי ו-27,850 שקל הוצאות. סכומי הפיצוי נפסקו ללא תוספת ה-30% שביקשו הרוכשים עבור ביצוע העבודות בידי קבלן חיצוני.

אף שהיזמיות חויבו לשלם לרוכשים, נקבע כי הקבלן המבצע ובעלי מניותיו הם שיישאו בסופו של דבר בסכומי הפיצוי. בנוסף הם חויבו בהוצאות המשפט של היזמיות בסך 146,679 שקל. בפסק הדין צוין כי הקבלן ובעלי מניותיו, שצורפו להליך כצדדים שלישיים, לא הגישו סיכומים או ראיות.