קבוצת BST שבשליטת משפחת טנוס, הודיעה כי התקבל היתר בנייה מלא, לרבות לקומות המרתף, לפרויקט MIRAGE בשכונת חוף הזהב בצפון נתניה. הפרויקט כולל שני מגדלים ובהם 136 יחידות דיור, לצד כ־5,000 מ״ר של שטחי מסחר ותעסוקה. BST ייזום היא יזמית הפרויקט, BST בנייה משמשת כקבלן המבצע, ועל התכנון האדריכלי אמון משרד זית לב אדריכלים.

קבוצת BST שבשליטת משפחת טנוס, הודיעה כי התקבל היתר בנייה מלא, לרבות לקומות המרתף, לפרויקט MIRAGE בשכונת חוף הזהב בצפון נתניה. הפרויקט כולל שני מגדלים ובהם 136 יחידות דיור, לצד כ־5,000 מ״ר של שטחי מסחר ותעסוקה. BST ייזום היא יזמית הפרויקט, BST בנייה משמשת כקבלן המבצע, ועל התכנון האדריכלי אמון משרד זית לב אדריכלים.

פרויקט חדש בצפון נתניה: קבוצת BST שבשליטת משפחת טנוס, הודיעה כי התקבל היתר בנייה מלא, לרבות לקומות המרתף, לפרויקט MIRAGE בשכונת חוף הזהב בצפון נתניה. הפרויקט כולל שני מגדלים ובהם 136 יחידות דיור, לצד כ־5,000 מ״ר של שטחי מסחר ותעסוקה. BST ייזום היא יזמית הפרויקט, BST בנייה משמשת כקבלן המבצע, ועל התכנון האדריכלי אמון משרד זית לב אדריכלים.