פרויקט חדש בצפון נתניה: קבוצת BST שבשליטת משפחת טנוס, הודיעה כי התקבל היתר בנייה מלא, לרבות לקומות המרתף, לפרויקט MIRAGE בשכונת חוף הזהב בצפון נתניה. הפרויקט כולל שני מגדלים ובהם 136 יחידות דיור, לצד כ־5,000 מ״ר של שטחי מסחר ותעסוקה. BST ייזום היא יזמית הפרויקט, BST בנייה משמשת כקבלן המבצע, ועל התכנון האדריכלי אמון משרד זית לב אדריכלים.
עבודות הביצוע בפרויקט החלו בחודש יולי 2026 וכיום מתבצעות עבודות המרתפים. קבלת ההיתר למבנה הראשי צפויה בדצמבר 2026, והאכלוס מתוכנן לסוף שנת 2029. תמהיל הדירות בפרויקט כולל דירות 3-6 חדרים, דירות גן־ גג, מיני-פנטהאוזים ופנטהאוזים. לכל דירה תוצמד חניה פרטית בחניון התת־ קרקעי וכן מחסן. פרויקט MIRAGE מתוכנן כמתחם בעירוב שימושים ויכלול, לצד מגורי המגדלים, כ־2,200 מ״ר שטחי מסחר וכ־2,800 מ״ר שטחי תעסוקה. בשטחי המסחר מתוכננים בתי קפה, מסעדות בוטיק, חנות נוחות ופארם. בקומה השלישית יוקמו גג ציבורי ומשרדים המיועדים לדיירי הפרויקט בלבד, ובו חדר כושר ומיטות פילאטיס, עמדות עבודה, חדר ישיבות, ג׳ימבורי הכולל פינת גיימינג ופינת מוזיקה וכן אזורי ישיבה משותפים.
בקומת הקרקע יוקמו חדר ייעודי לאחסון גלשנים ועמדה לשטיפת רגליים, כחלק מהתאמת הפרויקט למיקומו בקרבת הים. שכונת חוף הזהב ממוקמת בצפון נתניה, בסמוך לחבצלת השרון ולשמורת הטבע. השכונה נהנית מגישה לכביש החוף, ובמסגרת פיתוחה מתוכנן מחלף חדש, עצמאי וייעודי, שיאפשר נגישות מהירה לנכנסים וליוצאים ממנה.
אליאס טנוס, מנכ"ל ומבעלי קבוצת BST, מסר: ״ההחלטות שאנחנו מקבלים היום בענף הנדל״ן יעצבו את פני ישראל לעשרות שנים קדימה. הגדלת היצע הדיור חייבת להתקדם לצד תשתיות, תחבורה ומרחב ציבורי, מתוך ראייה של הקהילות שיחיו כאן ושל צורכי הדורות הבאים. כקבוצת נדל"ן שעוסקת גם בייזום ובנייה, האחריות שלנו היא לזהות אזורי צמיחה ולהפוך את הפוטנציאל שלהם למציאות שאנשים ירצו לחיות בה".
אסף סימון, מנכ"ל BST ייזום מסר כי:״הביקושים שנרשמו כבר בשלב הפריסייל מעידים על הפוטנציאל של שכונת חוף הזהב החדשה. העניין במגורים בסמיכות לים, במחירים שעדיין שונים מאזורי החוף המבוקשים במרכז הארץ מהווים מוקד עלייה מהארץ ומהעולם".