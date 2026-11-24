בית הדין הרבני האזורי באשקלון דחה לאחרונה תביעת גבר לקבל מחצית מהזכויות בבית בקיבוץ שבו התגורר כ-11 שנים עם אשתו לשעבר, ונבנה על מגרש המשויך לה מתוקף חברותה ביישוב. הדיינים - הרב מאיר כהנא, הרב עודד מכמן והרב חיים יוסף זלץ - קבעו שלא הייתה בין בני הזוג כוונת שיתוף בנכס.

הבית נבנה במימון הורי האישה. ברקע עמדה בקשתם להקים בית עתידי עבור בנם בעל הצרכים המיוחדים, בסמוך לביתם. המגרש נרשם על שם הבת לפני נישואיה, ובני הזוג התגוררו בבית לאורך חייהם המשותפים.

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בהמשך, בעקבות שינויים בהסדרי הקרקע והחלטות הקיבוץ, נגרע שיוך המגרש לאישה והוא יועד לשימוש אחיה, ללא שיוך אליו. היא חזרה למעמד של חברת קיבוץ ללא מגרש משויך. בני הזוג המשיכו לגור בבית, והיא מתגוררת בו גם לאחר הגירושין.

הבעל לשעבר, שיוצג בידי עו"ד אביהוא אהרן, טען שהמגורים הממושכים, כמו גם מימון החלפת המטבח וסגירת הפרגולה, מוכיחים שיתוף ספציפי. לדבריו, הוא הסתמך על הבית ולא פעל לרכישת נכס אחר. הוא הדגיש שלא נחתם הסכם ממון, ודרש גם מחצית מהזכויות במגרש שעתיד להיות משויך לאישה, בין היתר משום שדמי השיוך שולמו מהחשבון המשותף.

האישה, שיוצגה על ידי עו"ד חיה לזר-נוטקין, טענה שהבית נועד לצורכי אחיה, ושבעלה לשעבר ידע שאחיה והמטפלת שלו יתגוררו בו בקביעות. לדבריה, המגורים בבית היו זמניים, עד שתקבל מגרש אחר בקיבוץ.

היא הוסיפה שהשיפוצים היו מצומצמים ביחס לשווי הנכס, ושבני הזוג יכלו לממן אותם בזכות המגורים ללא שכר דירה. גם דמי השיוך, בסך 50 שקל בחודש, אינם מוכיחים לטענתה שיתוף בזכויותיה.

הדיינים הבהירו שעצם ביטול רישום המגרש על שם האישה לא פוטר מבדיקת השיתוף: אילו נוצרו לבעל זכויות קודם לכן, ההעברה המאוחרת לא הייתה שוללת אותן. אלא שלגוף העניין נקבע שלא הוכחו כוונת שיתוף ו"דבר מה נוסף". לעומת זאת, נמצאו נסיבות המהוות דבר מה גורע: אחיה של האישה והמטפלת שלו התגוררו בקומה השנייה, וחדר נוסף שימש במשך תקופה כמשרד אביה.

הבית לא חולק ליחידות דיור נפרדות, וחדר ששימש את האב הפך בהמשך לחדרה של אחת הבנות. לכן נדחתה גם האפשרות להכיר בשיתוף בחלק מהבית בלבד. הדיינים קבעו שנסיבות אלה מערערות גם את טענת ההסתמכות של הבעל.

גם התביעה לזכות במגרש העתידי נדחתה. בית הדין הבהיר שזכות בעלת ערך כלכלי עשויה להיות ניתנת לחלוקה, אך במקרה זה לא הוכח שיתוף. בני הזוג לא התגוררו במגרש, לא השקיעו בו, ותשלום דמי שיוך של 50 שקל בחודש אינו "דבר מה נוסף". בנוסף, מדובר בחלופה לאותה זכות שמכוחה שויך המגרש המקורי.

לצד דחיית התביעה, נפסק לבעל החזר של 27,845 שקל עבור המטבח ו-19,400 שקל עבור סגירת הפרגולה. דרישתו להחזר השקעות קטנות נוספות נדחתה. בענייני המיטלטלין נקבעו זכויות הדדיות ומונה שמאי, ששכרו ישולם בחלקים שווים.