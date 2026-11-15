מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%. היום (ראשון) צפויה הלמ"ס לפרסם את המדד לחודשים אוגוסט-ספטמבר.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 3 חדרים ברחוב אברהם אבינו בשכונה ד', בשטח 50 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-700 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב נחום גולדמן בשכונת רמות, בשטח 115 מ"ר בקומה 4 מתוך 4 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.17 מיליון שקל.
דירת 4.5 חדרים ברחוב אבן גבירול בשכונה ב', בשטח 80 מ"ר בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב-1.02 מיליון שקל.
אשדוד
דירת 2.5 חדרים ברחוב אילת ברובע א', בשטח 51 מ"ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-1.35 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב חשון ברובע י"ב, בשטח 146 מ"ר בקומה 4 מתוך 6 עם מרפסת בשטח 10 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.28 מיליון שקל.
ראשון לציון
דירת 3 חדרים ברחוב גאולים, בשטח 70 מ"ר בקומה 3 מתוך 3 עם מרפסת בשטח 10 מ"ר, מרפסת סוכה וחניה, נמכרה ב-1.73 מיליון שקל.
אזור
דירת 3 חדרים ברחוב קפלן, בשטח 85 מ"ר בקומה 7 מתוך 22 עם ומרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.37 מיליון שקל.
חולון
דירת 4 חדרים ברחוב הטייסים, בשטח 90 מ"ר בקומה 1 מתוך 7 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית וממ"ד, נמכרה ב-1.9 מיליון שקל.
ירושלים
דירת 4 חדרים ברחוב ישראל אלדד בשכונת ארנונה, בקומה 2 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 6 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-4.2 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים בשטח 97 מ"ר ברחוב הלר בשכונת גבעת מרדכי, בשטח 97 מ"ר בקומה 6 מתוך 7 עם מחסן בשטח 5 מ"ר ומעלית, נמכרה ב- 2.47 מיליון שקל.
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