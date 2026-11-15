מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ‏לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). ‏המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.‏ היום (ראשון) צפויה הלמ"ס לפרסם את המדד לחודשים אוגוסט-ספטמבר.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, בעזרת רשתות ‏תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.‏

באר שבע

דירת 3 חדרים ברחוב אברהם אבינו בשכונה ד', בשטח 50 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-700 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב נחום גולדמן בשכונת רמות, בשטח 115 מ"ר בקומה 4 מתוך 4 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.17 מיליון שקל.
דירת 4.5 חדרים ברחוב אבן גבירול בשכונה ב', בשטח 80 מ"ר בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב-1.02 מיליון שקל.
גלריה
שכונה ג' באר שבעשכונה ג' באר שבע
שכונה ג' באר שבע
(צילום: הרצל יוסף)

אשדוד

דירת 2.5 חדרים ברחוב אילת ברובע א', בשטח 51 מ"ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-1.35 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב חשון ברובע י"ב, בשטח 146 מ"ר בקומה 4 מתוך 6 עם מרפסת בשטח 10 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.28 מיליון שקל.

ראשון לציון

דירת 3 חדרים ברחוב גאולים, בשטח 70 מ"ר בקומה 3 מתוך 3 עם מרפסת בשטח 10 מ"ר, מרפסת סוכה וחניה, נמכרה ב-1.73 מיליון שקל.
בניין הפלקל ראשון לציוןבניין הפלקל ראשון לציון
בניין הפלקל ראשון לציון
(צילום: יהודית לייבוביץ)

אזור

דירת 3 חדרים ברחוב קפלן, בשטח 85 מ"ר בקומה 7 מתוך 22 עם ומרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.37 מיליון שקל.

חולון

דירת 4 חדרים ברחוב הטייסים, בשטח 90 מ"ר בקומה 1 מתוך 7 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית וממ"ד, נמכרה ב-1.9 מיליון שקל.
חולוןחולון
חולון
(צילום: אוראל כהן)

ירושלים

דירת 4 חדרים ברחוב ישראל אלדד בשכונת ארנונה, בקומה 2 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 6 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-4.2 מיליון שקל.
ירושליםירושלים
ירושלים
דירת 4 חדרים בשטח 97 מ"ר ברחוב הלר בשכונת גבעת מרדכי, בשטח 97 מ"ר בקומה 6 מתוך 7 עם מחסן בשטח 5 מ"ר ומעלית, נמכרה ב- 2.47 מיליון שקל.
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