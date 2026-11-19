בית משפט השלום באשקלון הורה לאחרונה לאכוף הסכם למכירת בית במושב זוהר תמורת 1.8 מיליון שקל, אף שהקונה לא שילם את מלוא התמורה במועד ולא התקבל לאגודה השיתופית ביישוב. השופטת סבין כהן התרשמה שהמוכרים ביקשו להשתחרר מהעסקה לאחר ששווי הנכס עלה, וקבעה כי ניתן להשלימה בכפוף לתשלום יתרת התמורה ופיצוי בגין האיחור.

ביוני 2020 חתמו בני זוג על חוזה למכירת ביתם שביישוב בחבל לכיש. ההסכם הותנה בקבלת הקונה למגורים במושב ובאישור האגודה השיתופית. במקביל נחתם הסכם שכירות לשנתיים, שאפשר לו בינתיים להתגורר בנכס.

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אלא שהעסקה הסתבכה: בקשת הרוכש להתקבל לאגודה נדחתה, והוא גם לא העביר את מלוא התמורה במועד שנקבע. באוגוסט 2022 הודיעו לו המוכרים על ביטול ההסכם, ובהמשך הגישו נגדו תביעה.

הקונה, ששילם עד אז מאות אלפי שקלים, הגיש תביעה שכנגד שבה ביקש לאכוף את ההסכם ולחייב את המוכרים בפיצוי מוסכם של 180 אלף שקל. לטענתו, הם ניסו לנצל את עליית מחירי הנדל"ן כדי לקבל סכום גבוה בהרבה מזה שסוכם. הוא סיפר שמצא אדם אחר שמוכן לרכוש את הזכויות במקומו, והבהיר כי הוא ממשיך לשאת בהתחייבויותיו כלפי המוכרים.

מנגד טענו בני הזוג כי ביטלו את ההסכם כדין, משום שהקונה לא התקבל לאגודה השיתופית ולא שילם את מלוא התמורה במועד.

השופטת כהן קיבלה באופן חלקי את התביעה שכנגד. היא קבעה שהתנאי בדבר קבלת הרוכש לאגודה נועד להגן עליו, וכי ניתן להשלים את העסקה באמצעות אדם אחר שייכנס בנעליו, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים.

בנוגע לאיחור בתשלום ציינה שהרוכש ביקש לממן את יתרת התמורה באמצעות משכנתה, אך התקשה לקבל אותה בשל אי-קבלתו לאגודה. עם זאת, נקבע כי אין בכך כדי לפטור אותו לחלוטין מאחריות לאיחור.

ראיה משמעותית לכוונות המוכרים נמצאה בהתכתבות שבה דרש בנם, בספטמבר 2022, להוסיף למחיר המקורי 1.2 מיליון שקל. השופטת התרשמה כי לנוכח עליית שווי הנכס, העסקה כבר לא הייתה כדאית מבחינת בני הזוג, ש"היו מעוניינים בביטול ההסכם והם נאחזו למעשה בכל טענה שיש בה כדי להועיל להם על מנת להתנער מההסכם, בסכומים בהם נחתם".

לפיכך היא הורתה על אכיפת ההסכם, בכפוף לכך שהרוכש ישלם את יתרת התמורה, בתוספת ריבית, בסך כ-1.39 מיליון שקל. בנוסף חויב לשלם למוכרים פיצוי של כ-228 אלף שקל בגין האיחור, בהתאם להצעתו.

בפסק הדין הובהר שאם הקונה לא יעמוד במועדי התשלום שנקבעו, הוראת האכיפה תפקע. דרישתו לפיצוי המוסכם נדחתה, והמוכרים חויבו בהחזר אגרות ובשכר טרחת עו"ד בסך 35,400 שקל.