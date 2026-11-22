קרן לנטרן, בראשות ריצ'י האנטר, ממשיכה לחפש השקעות בתחום המסעדנות. הקרן מנהלת כעת משא ומתן לרכישת כמחצית מקבוצת "לה טייבל" החיפנית ובודקת את העסקה. לקבוצה יש 21 סניפים בארץ, בהם רשתות המסעדות מינה טומיי, ויני וקינג קונג. המבורגר נתנזון, שגם הוא חלק מהקבוצה, לא נכלל במו"מ.

מלנטרן נמסר בתגובה כי מדובר במשא ומתן ראשוני, ושעדיין לא נקבע שווי לעסקה. גם מלה טייבל נמסר כי מדובר במשא ומתן ראשוני.

גלריה מינה טומיי ביהוד ( צילום: סטודיו AVIRA )

העסקה המתגבשת היא חלק משורת השקעות של לנטרן בענף בזמן קצר. באוקטובר האחרון רכשה הקרן 50% מרשת בתי הקפה גן סיפור תמורת כ-75 מיליון שקל, ו-%20 מקבוצת קיסו, שמפעילה רשת מסעדות אסייתיות, תמורת כ-75 מיליון שקל, עם אופציות לרכישת 20% נוספים. העסקה נחתמה אחרי שניסיונות להנפיק את הקבוצה בבורסה נכשלו. בשנה שעברה רכשה לנטרן גם 49% מביסקוטי, יצרנית קינוחים ומאפים כשרים, לפי שווי של כ-500 מיליון שקל.

קבוצת לה טייבל החלה את דרכה בתחום המסעדנות ב-1993 בחיפה. את הקבוצה הקימו שרון משאלי וגדי גרנות, שמכהנים כמנכ"לים שותפים. כיום היא מפעילה 21 סניפים תחת ארבעה מותגים. המותג הראשון הוא מינה טומיי האסייתית, שפתחה לאחרונה סניף חדש בשטח של 1,000 מ"ר במרכז קסטרא בחיפה, בהשקעה של 15 מיליון שקל. השני הוא ויני, רשת איטלקית. השלישי הוא קינג קונג, רשת אוכל אסייתי שפועלת מאז 2023. הרביעי הוא המבורגר נתנזון, המותג הצעיר של הקבוצה, בתחום המזון המהיר, שכאמור, לא נכלל העסקה העתידית.

לנטרן מתמחה בתחום המזון, ורק בשנה האחרונה נכנסה גם לתחום המסעדנות. במשך שנים נחשב הענף לתחום בסיכון גבוה, אך כעת הוא מושך משקיעים. ההסבר שלהם הוא שההשקעות מתבצעות בקבוצות שמחזיקות כמה מסעדות וצברו מיומנות בניהול ובתפעול יעיל של עסקים כאלה.

ריצ'י האנטר ( צילום: אוראל כהן )

עד היום השקיעה הקרן בגלידות פלדמן, ביצרנית הנקניקים מעדני יחיעם, במאפיית המאפה הצרפתי ובגילרו, יצרנית הוופלים וגביעי הגלידה. היא השקיעה גם בקונדיטוריית שמו של השף מיקי שמו ובמרינה פטריות הגליל. אחת ההשקעות המוצלחות שלה היא מחלבת גד. כשלנטרן נכנסה אליה היא הייתה מחלבה פרטית, ומאז היא הונפקה בבורסה לפי שווי של 725 מיליון שקל לפני הכסף.