עיריית ירושלים תשלם כ-350 אלף שקל לקשיש כבד ראייה שנפצע כשמעד על פסולת בנייה בשכונת הר חומה. שופטת השלום אורנה סנדלר-איתן דחתה לאחרונה את טענת העירייה לאשם תורם של האיש, שהלך בלי משקפיו.

המקרה אירע בינואר 2022. מדובר באלמן, אב לתשעה, שנסע באוטובוס לבתו המתגוררת בהר חומה. כשהגיע לשכונה אמר לו הנהג שהוא נדרש לקו אחר, ולכן ירד וצעד לכיוון תחנה מעבר לכביש. בדרכו לשם הוא מעד, לטענתו בגלל פסולת בניין, ונחבל בכל חלקי גופו - ובעיקר בפניו, ידו ורגליו.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

מזירת האירוע פונה הפצוע בניידת מד"א למיון "שערי צדק", שם אובחן שבר עם תזוזה של הפיקה. הוא נאלץ לעבור ניתוח לקיבוע השבר בעזרת פלטה ייעודית, וניתוח נוסף עקב התפתחות זיהום. לאחר מכן עבר תהליך שיקומי ארוך.

בבית המשפט הוא סיפר שמצבו לא מאפשר לו בין השאר להתקלח בעמידה וללכת להתפלל בבית הכנסת, כפי שנהג לפני התאונה.

מנגד טענה העירייה שהקשיש אחראי לנזקיו, מאחר שיצא לדרך ללא משקפיים. היא הציגה גם טענה חלופית – שלפיה קבלנים שביצעו עבודות במקום הם אלה שהותירו את פסולת הבנייה, כך שהאשמה רובצת עליהם – אולם נמנעה מלהגיש נגדם הודעת צד ג'.

על פי תמונות שהציגה התביעה התרשמה השופטת סנדלר-איתן שהקשיש מעד בגלל רשת מתכת, "מעין גדר", שהוסוותה על ידי אבני המדרכה והונחה על גבי חול, באופן שהקשה על אדם בעל ראייה טובה לראותה – כל שכן על התובע כבד הראייה.

צילום: ואסים אבו חאדרה

היא קבעה שמדובר במפגע מסוכן אשר האחריות לאי-הסרתו רובצת במלואה על העירייה, ללא אשם תורם מצד הנפגע: "על הרשות המקומית מוטלת החובה האקטיבית לפקח על הנעשה בדרכים הציבוריות שבשטחה, לאתר מכשולים ולסלקם, וזאת גם מקום בו אלה הונחו בדרך על ידי קבלנים".

היא דחתה את טענת אי-הרכבת המשקפיים, מהטעם הפשוט שבתמונות נצפה התובע כשהוא מרכיב אותם. לפיכך נקבע שהעירייה התרשלה, תוך הדגשה שאחת מחובותיה היא להנגיש מדרכות גם לבעלי מוגבלויות בכלל וכבדי ראייה בפרט. השופטת העירה שאין כל היגיון מצד אחד להטיל על רשות מקומית חובה חוקית להנגיש תחנות אוטובוס לבעלי נכות, ובאותה נשימה להפחית ממידת אחריותה כלפי אותם אנשים בדיוק, ביחס למכשולים בדרכים המובילות אליהן.

"המפגע שעליו מעד התובע לא בלט לעין למרחוק לאדם שאינו מתקשה בראייה ובהליכה, קל וחומר לאדם מבוגר או כבד ראייה. לא מצאתי אפוא כי דבק בתובע 'אשם' כלשהו", סיכמה.

בסוגיית הנזק צוין בפסק הדין כי הוסכם בין הצדדים להעמיד את נכותו האורתופדית הקבועה של הקשיש כתוצאה מהתאונה על 20%, בעוד את נכותו מצלקת – על 10%. העירייה חויבה לשלם לקשיש 277 אלף שקל בשל נזקיו מהתאונה, בתוספת כ-70 אלף שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.