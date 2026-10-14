נמשכת הירידה במכירת דירות: בחודש אוגוסט האחרון נמכרו 7,366 דירות לציבור הרחב – ירידה של כ-5% לעומת חודש יולי, אז נמכרו 7,768 דירות. מדובר בהמשך מגמה של האטה במכירות, אחרי שבחודשים מאי-יוני השוק דווקא התאושש מעט. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שפורסמו היום (רביעי). כ-45% מהדירות שנמכרו היו חדשות (3,320 דירות), מהן כ-40% במסגרת מחיר למשתכן. מדובר בעלייה במכירות דירות קבלן ביחס לתקופה הקודמת. 55% מהדירות שנמכרו היו מיד שנייה (4,050 דירות).

בחישוב של שלושה חודשים (יוני-אוגוסט 2026) לעומת שלושת החודשים הקודמים (מרץ-מאי השנה) נרשמה עלייה של כ-11%, לאחר שבסך הכול נמכרו 24,200 דירות. זאת מאחר שבחודשים מאי-יוני, כאמור, חלה עלייה בהיקף העסקאות. עם זאת, בניכוי עונתיות, חלה ירידה של כ-3%. בחישוב שנתי נצפתה עלייה הן בנתון המקורי והן בניכוי עונתיות של כ-8% וכ-8.5% בהתאמה.

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על פי נתוני הלמ"ס, כ-42% מסך הדירות שנמכרו בשלושת החודשים יוני-אוגוסט היו דירות חדשות (10,110 דירות), כשליש מהן בסבסוד ממשלתי. בדירות החדשות שנמכרו נרשמה עלייה של 11.6% לעומת שלושת החודשים הקודמים, אך בניכוי עונתיות ירידה של 5.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (יוני-אוגוסט 2025) נרשמה עלייה של כ-25%.

כ-58% מסך הדירות שנמכרו בחודשים יוני-אוגוסט היו מיד שנייה (14,090 דירות). בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 10.8%, ואילו בניכוי עונתיות ירידה של 1%. בהשוואה לתקופה המקבילה נרשמה ירידה של 1.4% בנתון המקורי ושל 0.8% בנתון מנוכה העונתיות.





בחינת נתוני המגמה של סך הדירות שנמכרו מראה כי מחודש מאי 2023 עד מאי 2024 נרשמה עלייה בקצב של 2.6% בממוצע בסך הדירות שנמכרו, ומיוני 2024 עד דצמבר 2025 נרשמה ירידה מתונה של 0.8% בממוצע לחודש. לעומת זאת, החל מינואר 2026 חל שינוי במגמה ונרשמה לרוב עלייה, 0.4% בממוצע לחודש.

מבחינת המגמה של סך הדירות החדשות שנמכרו, מאפריל 2023 עד מאי 2024 נצפתה מגמת עלייה של 3.7%. מיוני 2024 עד דצמבר 2025 המגמה לרוב בירידה בשיעור ממוצע של 1.7%, ואילו מינואר 2026 נצפתה עלייה ממוצעת של 1.8%.

בסדרה דירות יד שנייה שנמכרו, מספטמבר 2023 עד נובמבר 2024 נצפתה מגמה חיובית עם עלייה ממוצעת של 2.9% בחודש. מדצמבר 2024 עד ספטמבר 2025 נצפתה מגמה שלילית בשיעור של 1.7% בממוצע לחודש. מאוקטובר 2025 עד מרץ 2026 נצפתה עלייה של 0.6% בממוצע לחודש, ואילו מחודש אפריל 2026 נצפתה ירידה בממוצע של 1.5%.

קריית גת על המפה

מחוזות המרכז והדרום מובילים בסך הדירות שנמכרו בשלושת החודשים יוני-אוגוסט 2026 עם כ-23% ו-22.6%, בהתאמה. בדירות החדשות מוביל מחוז הדרום עם 25.3%, ואחריו מחוזות המרכז ותל אביב עם 22% ו-18.2%, בהתאמה. מחוז המרכז מוביל עם כ-24% מדירות יד שנייה שנמכרו בתקופה זו.

קריית גת, תל אביב-יפו וחיפה מובילות במספר הדירות החדשות שנמכרו בתקופה שנבדקה, אולם בתל אביב-יפו חלה ירידה של כ-27% במכירת דירות חדשות. אשדוד ואשקלון מובילות את הירידות בהיקף העסקאות עם כ-53% ו-31.5%, בהתאמה. בירושלים חלה ירידה של כ-25% במכירות דירות.

הערים שהציגו עלייה משמעותית בהיקף המכירות בשלושת החודשים שנבדקו הן היישוב החרדי רכסים עם זינוק של מעל 700%, מגדל העמק עם עלייה של מעל 400%, הרצליה עם קפיצה של כ-250% וקריית גת שהציגה עלייה של 2017%.

בקרב דירות יד שנייה שנמכרו מובילות ירושלים, חיפה ובאר שבע בהיקף העסקאות, אולם שיעורי השינוי לא היו משמעותיים. רק בראש העין נצפתה ירידה של כ-5% במספר הדירות מיד שנייה שנמכרו.

הקבלנים לא מצליחים למכור

אשר לדירות חדשות שנותרו למכירה, בסוף אוגוסט 2026, מספר הדירות החדשות שנותרו על המדף המשיך לטפס ועמד על 85,682 יחידות דיור. דווקא מספר חודשי ההיצע (מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנותרו למכירה אכן יימכרו) היה 26.7 חודשים, ירידה קלה לעומת החודשים הקודמים.

בכל מקרה, בחינת נתוני המגמה מראה כי מאפריל 2022 נרשמה עלייה בקצב של 1.2% בממוצע לחודש בסך הדירות שנותרו למכירה. 30.7% מהדירות על המדף מצויות במחוז תל אביב (26,330 דירות) ו-24.7% במחוז המרכז (21,190 דירות). בערים הגדולות, המונות יותר מ-100 אלף תושבים, מובילה ירושלים עם 10,250 דירות שנותרו למכירה ואחריה תל אביב-יפו עם כ-9,820 דירות שנותרו למכירה.