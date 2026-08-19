אחרי תשע שנים, פרשת האטת האייפונים של אפל מגיעה לשלב תשלום הפיצוי בסך כולל של 10 מיליון שקל ללקוחות ישראלים זכאים: לקוחות הסבורים כי הם זכאים לפיצוי, יכולים החל מאתמול (שלישי) להגיש טופס תביעה מקוון לקבלת פיצוי אישי שיכול להגיע עד 1,890 שקל למכשיר זכאי. ניתן להגיש טופס תביעה מקוון במשך 120 יום, עד 16 בדצמבר 2026 בלינק הזה.
פרשת האטת האייפונים משנת 2017 הגיעה בסוף אפריל לסיומה, לאחר שבית המשפט המחוזי בת"א אישר הסדר פשרה לפיו אפל אינק תשלם פיצוי בסך כולל של 10 מיליון שקל ללקוחות ישראליים זכאים. סכום הפיצוי המקסימלי למכשיר זכאי יהיה 1,890 שקל.
הסכם הפשרה המתוקן הושג במסגרת חמש בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שאוחדו והוגשו בשנים 2017 ו-2018 כנגד אפל. יש להדגיש כי הצדדים גיבשו את הפשרה מבלי שהסכם הפשרה יהווה הודאה בטענות שעלו בתובענות הייצוגיות והוכחשו לחלוטין על ידי אפל.
על פי הסכם הפשרה, כל חבר בקבוצת התובעים שתביעתו תאושר על ידי מנהל ההסדר יהיה זכאי לקבלת פיצוי כספי בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם הפשרה המתוקן. כדי לבדוק האם אתם זכאים לפיצוי תוכלו להיכנס לאתר המיועד, שם תתבקשו למסור בין השאר פרטים אישיים, את מספר ה-Apple ID שלכם, וגם את המספר הסידורי של מכשיר האייפון שרכשתם ונמצא ברשימת המכשירים שזכאים לפיצוי. במידה שאתם לא יודעים את המספר הסידורי, יש גם דרך חלופית שניתן לדעת האם אתם זכאים לפיצוי, ומוסברת באתר.
נהגה להאט אייפונים באמצעות עדכוני תוכנה
לפני תשע שנים נטען כי אפל נהגה להאט אייפונים מסוימים באמצעות עדכוני תוכנה, על מנת שהסוללות יחזיקו מעמד ולא יגרמו לכיבוי פתאומי של המכשיר. בעבר פורסם כי החברה אפשרה ללקוחות להחליף סוללה במחיר מוזל, אבל לא לכולם זה הספיק: משתמשים ברחבי העולם וגם בישראל הגישו בקשות לתובענות ייצוגיות נגד החברה שחלקן הסתיימו בהסכמי פשרה בחו"ל בסכומים נכבדים.
בישראל, במסגרת הבקשות לאישור תביעות ייצוגיות טענו המבקשים כי אפל התקינה בעבר בחלק מהמכשירים פרי תוצרתה, באמצעות עדכוני תוכנה של מערכת ההפעלה שלה, תוכנות שהאטו ושיבשו את פעולת המכשירים. זאת, ללא ידיעת המשתמשים. עוד נטען, כי אפל הסתירה מהמשתמשים את העובדה כי החלפה של סוללת המכשיר יכולה לשפר את מהירות פעילותו. כמו כן טענו המבקשים כי מעשים אלה גרמו לכך שלקוחות אפל ישדרגו את המכשירים לדגמים חדשים.
מנגד, אפל הכחישה בתוקף את כל הטענות בנוגע לביצוע עוולה כלשהי, כמו גם את אחריותה. נטען כי אפל מעולם לא עשתה ולעולם לא תעשה דבר כדי לקצר בכוונה את חייו של כל מוצר שלה או תפגע בחוויית המשתמש כדי להניע שדרוגים של לקוחות, וכי המטרה של אפל הייתה ותמיד תהיה ליצור מוצרים שלקוחותיה אוהבים, והארכת משך חייהם של מכשירי האייפון, זמן רב ככל האפשר.
הצדדים הגיעו להסכם פשרה לאחר הליך גישור שהתקיים אצל ד"ר עמוס גבריאלי ועו"ד ורד אלקבץ, לפיו הפיצוי ללקוחות זכאים עומד על סך כולל של 10 מיליון שקל וישולם על ידי אפל אינק. לאחר שאושר ההסדר נמסר מאפל כי "למרות שאנו חולקים בתוקף על הטענות שהועלו, הסכמנו להגיע להסדר כדי להימנע מהמשך התדיינות משפטית".
את המבקשים מייצגים בהליך עוה"ד שאול ציוני, סימון אלישקוב, יצחק אבירם, איל גולדנברג ואסף נוי. את אפל ייצגו ד"ר יואב אסטרייכר, עו"ד אדם שפירא ועו"ד קורל בר נוי אבן ממשרד מיתר.