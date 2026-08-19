על פי הסכם הפשרה, כל חבר בקבוצת התובעים שתביעתו תאושר על ידי מנהל ההסדר יהיה זכאי לקבלת פיצוי כספי בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם הפשרה המתוקן. כדי לבדוק האם אתם זכאים לפיצוי תוכלו להיכנס

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