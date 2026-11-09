רשת המסעדות KFC בישראל, שהמופעלת באמצעות חברת סמארט סרוויס קי אנד קי, עומדת למכירה. הנאמנים שמינה בית המשפט לרשת, עו"ד עמית לדרמן ורו"ח עליזה שרון, הגישו בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאשר להם לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה או פעילותה בתוך 21 יום ממועד הפרסום. בית המשפט אישר את הבקשה.

רשת המסעדות KFC בישראל, שהמופעלת באמצעות חברת סמארט סרוויס קי אנד קי, עומדת למכירה. הנאמנים שמינה בית המשפט לרשת, עו"ד עמית לדרמן ורו"ח עליזה שרון, הגישו בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאשר להם לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה או פעילותה בתוך 21 יום ממועד הפרסום. בית המשפט אישר את הבקשה.

בדרך למכירה מהירה? רשת המסעדות KFC בישראל, שהמופעלת באמצעות חברת סמארט סרוויס קי אנד קי, עומדת למכירה. הנאמנים שמינה בית המשפט לרשת, עו"ד עמית לדרמן ורו"ח עליזה שרון, הגישו בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאשר להם לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה או פעילותה בתוך 21 יום ממועד הפרסום. בית המשפט אישר את הבקשה.

הנאמנים מציינים כי מיד עם מינויים החלו בקיום שיחות ומגעים עם מנהל החברה והצוות הכספי והתפעולי במטרה לבחון ולגבש תכנית הפעלה לחברה. בנוסף, קיימו הנאמנים שיחות עם בא כוח העובדים, עם ספקים חיוניים, והכל במטרה לגבש תמונת מצב לצורך הפעלה מיטבית של החברה.

הנאמנים מציינים כי מיד עם מינויים החלו בקיום שיחות ומגעים עם מנהל החברה והצוות הכספי והתפעולי במטרה לבחון ולגבש תכנית הפעלה לחברה. בנוסף, קיימו הנאמנים שיחות עם בא כוח העובדים, עם ספקים חיוניים, והכל במטרה לגבש תמונת מצב לצורך הפעלה מיטבית של החברה.

הנאמנים מציינים כי מיד עם מינויים החלו בקיום שיחות ומגעים עם מנהל החברה והצוות הכספי והתפעולי במטרה לבחון ולגבש תכנית הפעלה לחברה. בנוסף, קיימו הנאמנים שיחות עם בא כוח העובדים, עם ספקים חיוניים, והכל במטרה לגבש תמונת מצב לצורך הפעלה מיטבית של החברה.