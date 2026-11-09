בדרך למכירה מהירה? רשת המסעדות KFC בישראל, שהמופעלת באמצעות חברת סמארט סרוויס קי אנד קי, עומדת למכירה. הנאמנים שמינה בית המשפט לרשת, עו"ד עמית לדרמן ורו"ח עליזה שרון, הגישו בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאשר להם לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה או פעילותה בתוך 21 יום ממועד הפרסום. בית המשפט אישר את הבקשה.
הצעד מגיע בהמשך לצו פתיחת הליכים שהוצא לרשת בתחילת החודש. רשת KFC ישראל מפעילה כיום 12 סניפים ומעסיקה כ-120 עובדים. הרשת צברה חובות של כ-50 מיליון שקל כאשר כ-37.5 מיליון שקל הן בגין הלוואות בעלים, כ-9.5 מיליון שקל חובות בדין רגיל, כ-1.9 מיליון שקל חובות לעובדים וכ-1.2 מיליון שקל לרשויות.
לפי דיווח הנאמנים לבית המשפט, כבר בשלב ראשוני זה התקבלו פניות ממספר גורמים שהביעו עניין ברכישת הרשת. הבקשה לקידום המכירה הוגשה בהסכמת הממונה על הליכי חדלות פירעון, ובמקביל פועלים הנאמנים לייצוב הפעילות השוטפת, שימור העובדים והמשך התקשורת מול ספקי חומרי הגלם.
הנאמנים מציינים כי מיד עם מינויים החלו בקיום שיחות ומגעים עם מנהל החברה והצוות הכספי והתפעולי במטרה לבחון ולגבש תכנית הפעלה לחברה. בנוסף, קיימו הנאמנים שיחות עם בא כוח העובדים, עם ספקים חיוניים, והכל במטרה לגבש תמונת מצב לצורך הפעלה מיטבית של החברה.
"בין היתר, התקיימה פגישה עם מנכ"ל החברה, עם מנהלת התפעול, עם נציגי הנהלת החשבונות ומנהלת משאבי האנוש, על מנת לקבל דיווחים בדבר המצב התפעולי והתזרימי של החברה ולעמוד על צורכי ההפעלה המיידיים ועל הנושאים המחייבים טיפול דחוף מול ספקי חומרי גלם כמו עוף, קמח,לחמניות משקאות וכדומה. עניין משמעותי ביותר הינו יצירת אמון בקרב כ-120 עובדי החברה ורתימתם להצלחת המהלך של ההפעלה על מנת לשמר ערכה, הבראתה ומכירתה בתמורה מיטבית... נערך מפגש זום עם כלל עובדי החברה ומנהליה בצירוף באי כוחם", מציינים הנאמנים.
הנאמנים מציינים כי יש לקדם כבר עתה, במקביל לייצוב הפעילות, הליך פרסום הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה ו /או פעילותה.
הרשת המיוצגת על ידי עו"ד אביתר קרמר ממשרד וקסלר ברגמן ציינה בבקשה שהגישה כי נקלעה למצוקה כתוצאה מאירועי 7 באוקטובר, ההסלמה הביטחונית ועוד.
את הממונה על חדלות פירעון מייצגת עו"ד מלי חגיגי לשם. כ-110 עובדים ברשת מיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן. את הנאמנים מייצגים עוה"ד דורית קרני, ואסים סיבאט ואביעד טייב ממשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ וכן רו"ח אמיר גד ממשרד עליזה שרון.