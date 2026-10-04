מחירי הדירות הציגו עלייה קלה במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יוני-יולי השנה בשיעור של 0.2% לעומת החודשיים הקודמים (מאי-יוני). במדד פורסמו לראשונה מחירי דירות יד שנייה רבעוניים, שדווקא הציגו ירידה של 1.2% ברבעון השני של השנה.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 2 חדרים ברחוב יצחק רגר בשכונה ד', בשטח 50 מ"ר בקומת קרקע מתוך 3, נמכרה ב-690 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב שער הגיא בשכונה ט', בשטח 105 מ"ר בקומה 4 מתוך 8 עם מעלית וחניה, נמכרה ב-940 אלף שקל.
קוטג' עם 5 חדרים ברחוב אלמוג בשכונת נווה נוי, בשטח 180 מ"ר על מגרש בשטח 370 מ"ר עם חניה וממ"ד, נמכר ב-2.52 מיליון שקל.
קריית גת
דירת 3 חדרים ברחוב נחל נעמן, בשטח 70 מ"ר בקומה 1 מתוך 4 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.5 מיליון שקל.
אשדוד
דירת 3 חדרים ברחוב נתן אלבז ברובע ו', בשטח 88 מ"ר בקומה 6 מתוך 7 עם מרפסת בשטח 14 מ"ר, מעלית וממ"ד, נמכרה ב-1.55 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב הענבים ברובע ט"ז, בשטח 128 מ"ר בקומה 6 מתוך 12 עם מרפסת בשטח 14 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.15 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב האפרסמון ברובע ט"ו, בשטח 157 מ"ר בקומה 3 מתוך 17 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-2.66 מיליון שקל.
חריש
דירת 3 חדרים ברחוב תאנה, בשטח 78 מ"ר בקומה 4 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 17 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-1.21 מיליון שקל.
השתתפה בסקירה: רשת רי/מקס