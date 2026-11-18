בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל לאחרונה באופן חלקי ערעור שהגישה אם לשתי בנות, על החלטה להרחיב את זמני השהות שלהן עם אביהן כך שיכללו לינה באמצע השבוע. השופטת פאני גילת כהן נימקה שבית המשפט למשפחה היה צריך לשמוע את עמדת הילדות בטרם קבלת ההחלטה, והורתה להותיר בינתיים את המפגשים ללא לינה באמצע השבוע.

בין הורי הילדות, שהתגרשו בהסכמה, מתנהל סכסוך קשה ונוקב, הנוגע בין היתר לזמני השהות ולזכויות בדירת המשפחה באשדוד. ניסיונות ליישב את המחלוקות באמצעות גישור לא צלחו.

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באוקטובר אשתקד הגיעו הצדדים להסכמות במסגרת בקשה לצו הגנה שהגישה האם: נקבע כי האב לא ייכנס לדירת המשפחה, ויפגוש את הקטינות פעמיים באמצע השבוע ובכל סוף שבוע שני, ללא לינה ובפיקוח הוריו.

כעבור כתשעה חודשים ביקש האב להרחיב את המפגשים כך שיכללו לינה, ולבטל את הצורך בהשגחת הוריו. בית המשפט למשפחה נעתר לבקשתו וקבע מתווה מדורג, שבסופו ילונו הבנות אצל אביהן בבית הוריו גם בימי שני ורביעי.

האם ערערה בטענה שההחלטה התקבלה ללא תסקיר של עובדת סוציאלית או המלצה מקצועית אחרת. היא טענה שהאב מכור לסמים, מצבו הנפשי רעוע והוא נוהג באלימות. לדבריה תנאי הלינה בבית הסבים אינם הולמים, והבנות מתנגדות ללון שם.

האב הכחיש את הטענות, וטען שהן נועדו לפגוע בקשר שלו עם בנותיו על רקע הסכסוך הרכושי. לדבריו, בבית הוריו קיימים תנאי לינה מתאימים והילדות מגיעות אליו בשמחה.

השופטת גילת כהן קבעה כי למרות החשיבות שבהבטחת קשר יציב ומשמעותי בין הבנות להוריהן, היה צורך בבחינה מעמיקה יותר של טובתן בטרם הורחבו זמני השהות. היא הדגישה כי לנוכח הסכסוך העצים בין ההורים והגרסאות הסותרות באשר לתנאי הלינה ולעמדת הבנות, היה הכרח לשמוע גם אותן.

"הקטינות הן ישויות נפרדות מהוריהן", כתבה. "יש להן רצונות וצרכים, ודווקא משום שהסכסוך הנטוש בין הצדדים עצים, ראוי והכרחי היה טרם הכרעה בעניינן של הקטינות לשמוע את עמדתן".

היא הבהירה כי זכותו של ילד להביע את רגשותיו, דעותיו ורצונותיו בהליך הנוגע אליו מעוגנת בתקנות בית המשפט למשפחה. הובהר שאת עמדת הבנות ניתן לקבל באמצעות עובד סוציאלי, אפוטרופוס לדין, יחידת הסיוע או במפגש ישיר עם בית המשפט.

עם זאת, היא לא התערבה בהחלטה שלא להזמין תסקיר, והבהירה כי מדובר בעניין הנתון לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. לפיכך נקבע כי עד לקבלת החלטה חדשה, שתינתן לכל הפחות לאחר שמיעת עמדת הבנות, יישאר בתוקפו השלב הראשון של מתווה המפגשים, אשר לא כולל לינה באמצע השבוע.