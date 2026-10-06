ספטמבר של חגים והוצאות כבדות: החודש בו חלו כל חגי תשרי השנה קבע שיא חדש בהוצאה הממוצעת היומית בכרטיסי אשראי בתוך ישראל: 1.775 מיליארד שקל - עלייה של 1.7% לעומת השיא הקודם שנרשם באוגוסט 2026. לפי נתוני חברת שבא (שרותי בנק אוטומטיים), מפתחת ומנהלת מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי ו-ATM, זה החודש הרביעי ברציפות שרף ההוצאות היומי חוצה את 1.7 מיליארד שקל והתורם העיקרי לעלייה הוא עסקאות אונליין.

כלל ההוצאות בכרטיסי חיוב בספטמבר 2026 עמדו על 53.252 מיליארד שקל, עלייה של 6.2% לעומת ספטמבר אשתקד, אז הגיע היקף ההוצאות לסכום של 50.132 מיליארד. עיקר ההוצאה, 6.6 מיליארד שקל, היתה על מזון שהתייקר.

גלריה הוצאות כבדות על מזון ונסיעות. נתב"ג, קניות לחג ( צילומים: ‏AFP/Jack Guez‏, צביקה טישלר‏ )

הסיבה לחגיגת ההוצאות היא שבעוד שחגי תשרי חלשו ב-2025 גם על ספטמבר וגם על אוקטובר, חודש ספטמבר 2026, היה כל כולו חודש חגים, כולל שבוע שלם של חול המועד, שרווי בהוצאות.

על מה הוצאנו כסף

הזינוק הגדול ביותר בהוצאות, 17.78%, היה על פנאי ובידור, באופן טבעי, בשל שבוע חול המועד. השינוי: מ-271.061 מיליון שקל בספטמבר 2025 ל-319.248 מיליון שקל השנה.

בקטגוריית מלונאות וחדרי אירוח בתוך ישראל חלה עלייה של 17.59% בהוצאות באשראי, מ-998.368 מיליון שקל ל-1.174 מיליארד שקל. ​ במסעדות, בתי קפה ומזון מהיר חלה ​עלייה של 11% בהוצאות באשראי, מ-3.278 מיליארד שקל ל-3.639 מיליארד שקל.

​הוצאנו 10% יותר באשראי על סוכנויות נסיעות: מ-1.027 מיליארד שקל ל-1.131 מיליארד שקל ו-3.84% יותר על חברות תעופה ישראליות, מ-365.142 מיליון שקל בשנה שעברה ל-379.175 מיליון שקל השנה. הוצאנו 5.25%-7.53% יותר גם על הלבשה והנעלה, חשמל ואלקטרוניקה ופארם ובתי מרקחת.

הקטגוריה הכי משמעותית היא ההוצאה על מזון. חלה עלייה של 9.84% בהוצאות על קצביות, מאפיות, מכולות ופיצוציות: מ-1.809 מיליארד שקל ל-1.987 מיליארד שקל וברשתות מזון הוצאנו 2.72% יותר, מ-6.467 מיליארד שקל ל-6.643 מיליארד שקל, בעיקר בגלל העלאות מחירים.

קנינו יותר באונליין ופחות בחנויות פיזיות

ממוצע ההוצאות החודשי באונליין הגיע ל-30.961 מיליארד שקל, עלייה של יותר מ-1.625 מיליארד שקל ו-5.5% לעומת 29.335 מיליארד שקל בספטמבר 2025. ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אונליין הגיע לשיא של 1.032 מיליארד שקל והוא היה גבוה ב-4.4% ו-43.32 מיליון שקל לעומת ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות אונליין באוגוסט 2026 שעמד על 988.677 מיליון שקל וגבוה מהסכום היומי הממוצע ביולי 2026 שעמד על 1.031 מיליארד שקל.

ממוצע ההוצאות החודשי באונליין הגיע ל-30.961 מיליארד שקל ( צילום: Shutterstock )

דווקא ממוצע ההוצאות היומי בעסקאות פיזיות בבתי העסק עצמם בספטמבר 2026 ירד ב-2% ל-743.062 מיליון שקל, כ-14 מיליון פחות לעומת ממוצע השיא שנרשם באוגוסט ועמד על 757.994 מיליון שקל. יחד עם זאת, לעומת ספטמבר 2025 סך ההוצאות בעסקאות פיזיות עלה ב-7.2%.

גם היקף משיכות המזומן מהכספומטים הבנקאיים בספטמבר ירד ב-1.8% וב-104.75 מיליוו שקל לעומת אשתקד ל-5.612 מיליארד שקל, לעומת 5.718 מיליארד שקל בספטמבר 2025.

יותר מ-8% עלייה בהוצאות על דלק וטירוף בסוף כל חודש

אחת ההוצאות שהכי מטרידות את הישראלים לאחרונה היא דלק . בספטמבר השנה חלה עלייה של 8.39% בהוצאות בכרטיסי אשראי על דלק, מ-1.765 מיליארד שקל ל-1.913 מיליארד שקל, בשל עליית מחירים וגידול בנסיעות ובמרחקיהן בגלל החגים.

בספטמבר השנה הוצאנו 1.913 מיליארד שקל על דלק ( צילום: עמית שעל )

במקביל, קיימת מגמה של עליות בהוצאות על דלק ביומיים האחרונים של ספטמבר, כמו בכל חודש מאז יוני, כתוצאה משרשרת התייקרויות הדלק שהחלה ביוני. מדובר בעלייה מצטברת של 42% בהוצאות על דלק. משרד האנרגיה נוהג להודיע על ייקור הדלק יומיים לפני תחילת החודש והישראלים ממהרים למלא דלק טרם ההתייקרות.

כך למשל, ב-30-29 ביוני חלה קפיצה של 29.57% בהוצאות על דלק מ-125.082 מיליון שקל ביומיים המקבילים במאי ל-162.072 מיליון שקל.

ב-31-30 באוגוסט חלה עלייה של 7.38% מ-162.072 מיליון שקל בסוף יולי ל-174.036 מיליון. ב-30-29 בספטמבר חלה עלייה של 1.99% בהוצאות על דלק מ-174.036 מיליון שקל ל-177.496 מיליון שקל.