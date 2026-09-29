שיא כל הזמנים: מחיר ליטר בנזין 95 יזנק ביום רביעי בחצות ל-8.27 שקלים לליטר, עלייה של 52 אגורות לעומת המחיר בספטמבר.
תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.
בתחילת החודש הגיע מחיר הדלק ל-8.25 שקל לליטר, ובכך נרשם מחיר השיא הקודם בכל הזמנים לליטר אוקטן 95, בדיוק כמו המחיר בחודש ספטמבר של שנת 2012. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיבל אישור מהיועצים המשפטיים להפחית את מס הבלו בתקופת בחירות, מרכיב משמעותי בחישוב המחיר, ירד המחיר בחצי שקל, ל-7.75 שקלים.
במינהל הדלק והגז מציינים כי עליית המחיר באוקטובר נרשמת על רקע ההתפתחויות בשוק האנרגיה העולמי, המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר, בהתאם להוראת השעה בצו הבלו, שתוקפה מיום 7/9/2026 עד סוף אוקטובר 2026.
ההתייקרות נובעת מעלייה של כ-13% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. לכך נוספה גם התחזקות של כ-3% בשער הדולר, אשר השפיעה אף היא על מחיר הדלק בישראל.