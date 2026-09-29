בתחילת החודש הגיע מחיר הדלק ל-8.25 שקל לליטר, ובכך נרשם מחיר השיא הקודם בכל הזמנים לליטר אוקטן 95, בדיוק כמו המחיר בחודש ספטמבר של שנת 2012. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיבל אישור מהיועצים המשפטיים להפחית את מס הבלו בתקופת בחירות, מרכיב משמעותי בחישוב המחיר, ירד המחיר בחצי שקל, ל-7.75 שקלים.

בתחילת החודש הגיע מחיר הדלק ל-8.25 שקל לליטר, ובכך נרשם מחיר השיא הקודם בכל הזמנים לליטר אוקטן 95, בדיוק כמו המחיר בחודש ספטמבר של שנת 2012. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיבל אישור מהיועצים המשפטיים להפחית את מס הבלו בתקופת בחירות, מרכיב משמעותי בחישוב המחיר, ירד המחיר בחצי שקל, ל-7.75 שקלים.

בתחילת החודש הגיע מחיר הדלק ל-8.25 שקל לליטר, ובכך נרשם מחיר השיא הקודם בכל הזמנים לליטר אוקטן 95, בדיוק כמו המחיר בחודש ספטמבר של שנת 2012. לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיבל אישור מהיועצים המשפטיים להפחית את מס הבלו בתקופת בחירות, מרכיב משמעותי בחישוב המחיר, ירד המחיר בחצי שקל, ל-7.75 שקלים.

במינהל הדלק והגז מציינים כי עליית המחיר באוקטובר נרשמת על רקע ההתפתחויות בשוק האנרגיה העולמי, המחיר הצפוי כולל את

במינהל הדלק והגז מציינים כי עליית המחיר באוקטובר נרשמת על רקע ההתפתחויות בשוק האנרגיה העולמי, המחיר הצפוי כולל את