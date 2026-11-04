בית משפט השלום בפתח תקווה גזר לאחרונה 30 ימי עבודות שירות וקנס בסך 9,000 שקל על בעל מניות בחברת ניקיון שהורשע בשורת עבירות על חוק מע"מ. השופט ארז מלמד התחשב בהודאה שלו, בהיעדר עבר פלילי, ובקשיים הכלכליים שאליהם נקלע העסק בעקבות אירועי 7 באוקטובר.

החברה הייתה רשומה כעוסק מורשה בשנים 2024-2023. הנאשם שימש בתקופה הרלוונטית כדירקטור, בעל מניות ומנהל פעיל בחברה, והיה אחראי להגשת הדוחות התקופתיים למע"מ ולתשלום המס הנובע מהם.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

לפי כתב האישום, הוא והחברה הגישו באיחור ובמודע דו"ח תקופתי, מבלי לצרף את מלוא תשלום המס הנדרש, כך שנותרה יתרה לתשלום בסך כ-129 אלף שקל. בנוסף הגישו במועד שלושה דוחות תקופתיים, אך לא שילמו את המס בגינם, בסך כ-54 אלף שקל. בסך הכול הסתכמו המחדלים בכ-183 אלף שקל.

באוקטובר אשתקד הודה המנהל בעובדות כתב האישום, בשמו ובשם החברה, ובפברואר הם הורשעו. בשלב הטיעונים לעונש הדגישה המדינה את חומרת העבירות ואת העובדה שהמחדלים טרם הוסרו. היא ביקשה לקבוע מתחם ענישה שבין מאסר על תנאי לשבעה חודשי מאסר, ולהטיל על המנהל עונש במרכז המתחם, לצד קנס והתחייבות להימנע מעבירות נוספות.

מנגד הוא טען שהעבירות בוצעו לאחר אירועי 7 באוקטובר, שבעקבותיהם נפגע העסק בצורה קשה ונקלע לקשיים כספיים. לדבריו מדובר היה בחברה שפעלה במשך שנים ללא רבב, וכי העבירות נמצאות במדרג הנמוך של עבירות המס.

ההגנה עתרה להתחשב גם בנסיבותיו המשפחתיות של המנהל, ובכללן העובדה שבנו אובחן על הרצף האוטיסטי, ומוכר בביטוח הלאומי עם נכות בשיעור 100%. היא ביקשה להסתפק בענישה מתונה, שלכל היותר תכלול חודש עד חודשיים עבודות שירות.

השופט מלמד ציין כי העבירות שביצעו החברה והמנהל פגעו בשוויון בנשיאת נטל המס, בקופה הציבורית ובפעילותן התקינה של רשויות המס. בהתחשב במספר הדוחות ובגובה החוב, העריך את חומרת הפגיעה בערכים המוגנים כבינונית.

לאחר שבחן פסיקה במקרים דומים, הוא אימץ את מתחם הענישה שביקשה המדינה, הכולל עד שבעה חודשי מאסר שניתן לרצות בעבודות שירות. בגזירת העונש התחשב השופט בהודאת הנאשם ובכך שהיא חסכה בזמן שיפוטי יקר, בהיעדר עברו הפלילי, במצבו הכלכלי המורכב ובנסיבותיו האישיות. מנגד הדגיש כי אי-הסדרת החוב מהווה שיקול לחומרה, גם כאשר הדבר נובע מקשיים כלכליים.

בסופו של דבר נגזרו על המנהל 30 ימי עבודות שירות, שלושה חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 9,000 שקל. בנוסף הוא התחייב, בסכום של 5,000 שקל, להימנע מביצוע עבירות דומות במשך שנתיים. על החברה הוטל קנס סמלי של שקל אחד.