בית משפט השלום בירושלים אישר לאחרונה הסדר נושים של חדל פירעון בן 63, שבמסגרתו הוסכם כי זכויותיו בדירה שקיבל בירושה ייפדו בכסף והנכס יישאר אצלו. הנאמן עתר להתנות את אישור ההסדר בקבלת עדכונים מטעם החייב לגבי סילוק המשכנתה, אבל השופט דוד שאול גבאי ריכטר דחה אותו.

הליך חדלות הפירעון נפתח ביולי 2022 בגין חובות של כחצי מיליון שקל. בית המשפט קבע שלצורך קבלת הפטר יצטרך החייב להוסיף לקופת הנשייה 25.5 אלף שקל תוך שלוש שנים. אלא שבתווך, בשלהי 2024, נפטר אחיו של החייב כשהוא ללא ילדים או הורים בחיים. בנסיבות אלה, יורשי דירתו היו שלושת אחיו.

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החייב עמד למול שוקת שבורה, שכן בהתאם למתווה השיקום הכלכלי – כל נכס שיגיע לידיו במהלך תקופת הפירעון יחולט לטובת קופת הנשייה. באמצעות עו"ד יוסף אוזנה הוא הגיש בקשה להסדר נושים, לפדיון זכויותיו בדירת הירושה באמצעות העמדת קופת הנשייה על 110 אלף שקל. העתירה נדחתה ובהמשך הוגשה הצעה משופרת – כאשר הפעם הורה בית המשפט על כינוס אספת נושים.

תוצאות האסיפה היו מובהקות לטובת החייב: נושים שלהם כ-40% מכוח ההצבעה תמכו בהצעת ההסדר, ונושים בעלי כוח הצבעה זהה הותירו את העניין לשיקול דעתו של בית המשפט. במלים אחרות, רוב מוחץ של כ-80% לכל הפחות לא התנגד להצעה. רק שלושה נושים, המחזיקים בכ-20% מכוח ההצבעה, התנגדו להסדר.

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בשלב זה עתר הנאמן, עו"ד אמיר כספי, להתנות את אישור ההסכם בקבלת עדכונים מטעם החייב על גורל המשכנתה של דירת הירושה. "הנאמן יתמוך במתווה המוצע", כתב, "בכפוף לכך שהיחיד יתחייב לעדכן את בית המשפט הנכבד במידה ויתרת המשכנתה שרובצת על הדירה – או חלק ממנה – יסולקו באמצעות המבטחת".

לחלופין, ביקש, תוגש הודעת עדכון גם במקרה שחברת הביטוח "מנורה" תידרש לשלם ליורשי המנוח פיצוי כספי, במסגרת תביעה משפטית או הסדר פשרה, במקום סילוק המשכנתה בפועל.

אלא שהשופט גבאי ריכטר קיבל את עמדת החייב, שהתנגד לניסיון הנאמן לשים ידו על כספי ביטוח המשכנתה, אם וכאשר ישולמו. "בשים לב לקיומו של רוב מניין וערך, אני מאשר את הצעת הסדר הנושים", כתב. "נוכח שיעור הדיבידנד הגבוה יחסית, סברתי שאין מקום להתנות את ההסדר כפי שביקש הנאמן, ובכך אני מקבל את עמדת היחיד בהקשר הזה".

בקשה מטעם הנאמן לעיין מחדש בפסק הדין - נדחתה. עורך דינו של החייב מסר: "הסדר נושים הוא ההליך הטוב ביותר כשיש לחייב נכסים וירושות, כאשר בית המשפט פעם אחר פעם דוחה את עמדות בעלי התפקיד. במסלול הזה קיימת אפשרות להותיר את הנכסים שהתקבלו בירושה בידי החייב, לסיים את ההליך, ולאפשר לנושים לקבל חלק יחסי מהחוב".