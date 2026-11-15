ההכרעה על עתידה של ארקיע מתקרבת: העובדים נדרשים להודיע עד יום שני בערב אם יקבלו את הצעת הקבוצה שחתמה על הסכם לרכישת השליטה בחברה מהאחים נקש, הכוללת את אנשי העסקים כידון דהרי, ירון אדיב, יריב לרנר ועינב אדיב בריר, או שיצליחו להביא הצעה משלהם, שאינה נופלת בשווייה מההצעה הקיימת.

העובדים חזרו אל המשקיע החרדי עזרא אונגר, שהגיש בעבר הצעה לרכישת ארקיע, אך זו נדחתה על ידי העובדים עצמם בשל דרישתו להשבית את פעילות החברה בשבת. בסוף השבוע העביר אונגר הצעה מחודשת. הדרישה להשבתת הפעילות בשבת נותרה בעינה, אך להצעה נוסף פיתוי לעובדים: בעוד בהצעת קבוצת לרנר העובדים מאבדים את 22% המניות שבידיהם, אונגר מציע להם נציג אחד בדירקטוריון, אחוזים בודדים ממניות החברה ומעטפת הגנה מפני פיטורים והתייעלות. עם זאת, מושב אחד בדירקטוריון, אם לא ילווה בזכויות הצבעה נוספות, יותיר את העובדים בעמדת מיעוט וללא השפעה ממשית. העובדים טרם השיבו להצעה.

מטוס של ארקיע ( צילום: באדיבות ארקיע )

לפני כמה חודשים ניהל אונגר משא ומתן עם האחים נקש לרכישת החברה, ואף ערך לה בדיקת נאותות עוד לפני שנודע על המשבר שאליו נקלעה. באותה עת הציע עבורה כ-140 מיליון שקל, אך כאמור, הצעתו נדחתה על ידי העובדים בשל דרישתו להשבית את הפעילות בשבת.

מאז הורע מצבה של ארקיע, שבעקבות הפסדים של כ-30 מיליון דולר מתחילת השנה נקלעה לגירעון בהון. ההערכה היא כי החברה תסיים את השנה בהפסד גדול אף יותר, שכן הרבעון הרביעי, רבעון החורף, הוא הקשה ביותר בענף התעופה, בשל מחירי הכרטיסים הנמוכים יותר ושיעורי התפוסה הנמוכים.

מקורבים לעובדים טוענים כי יש גורם נוסף המעוניין ברכישת החברה. יש לציין כי לקבוצת לרנר שמורה האפשרות להשוות את תנאי הצעתו של אונגר, אם תהיה מעוניינת בכך.

המשבר בארקיע נובע בין היתר מהכפלת מחיר הדלק הסילוני לעומת השנה שעברה, התייקרות שממנה סובלות כל חברות התעופה. אלא שבניגוד לישראייר ולאל על, ארקיע לא גידרה את מחיר הדלק הסילוני, ולכן היא סופגת את מלוא ההתייקרות. בנוסף, בניגוד לאל על, ארקיע מפעילה כיום קווים חדשים לארה"ב וליעדים רחוקים באמצעות מטוסים חכורים, שעלות הפעלתם גבוהה. בשל שיעורי התפוסה הנמוכים, הטיסות בקווים אלה מסבות לה הפסדים.