כשאילון מאסק חזה במודל הווידאו של דקארט, שמסוגל לייצר וידאו רציף באמצעות בינה מלאכותית, בניגוד לסרטונים של שמונה שניות או קצת יותר אצל המתחרים, הוא הגיב ב"וואו". אותה חברה, שהוקמה בסוף 2023 והפכה ליוניקורן הבינה המלאכותית הישראלי הראשון, נמכרת כעת לאמזון תמורת 7.5 מיליארד דולר, כמה חודשים אחרי שנכשל המשא ומתן למכירתה לאנתרופיק.

דקארט הוקמה בסוף 2023 על ידי ד"ר דין לייטרסדורף (28) ומשה שלו (39), שהכירו במהלך השירות הצבאי ביחידה 8200. מאוחר יותר הצטרף למייסדים גם ד"ר אוריאן לייטרסדורף, אחיו הצעיר של דין. השנה הצטרף להנהלת החברה גם יוסי שריאל, מי שהיה מפקד יחידת 8200 בעת מחדל 7 באוקטובר.

גלריה מייסדי דקארט. מימין: משה שלו, ד"ר דין לייטרסדורף וד"ר אוריאן לייטרסדורף ( צילום: עמית אליקים )

האחים לייטרסדורף, נצר למשפחת העסקים המפורסמת שמוכרת גם בזכות הבעלות על מגדל שלום בתל אביב, נחשבים לשניים מהמוחות המבריקים ביותר שצמחו בתעשיית ההייטק המקומית. בגיל 23 הפך דין לישראלי הצעיר ביותר שסיים את לימודי הדוקטורט בטכניון - שיא שנשבר לאחרונה על ידי אחיו אוריאן.

שלא כמו סטארטאפים אחרים, לדקארט היו הכנסות של מיליוני דולר בתוך כמה חודשים מהקמתה, בזכות הטכנולוגיה שמאיצה משמעותית את מהירות העיבוד של הבינה המלאכותית. הטכנולוגיה הזו, שנועדה להיות בסיס ליכולות רחבות הרבה יותר בהמשך, עוררה עניין רב בקרב ענקיות התחום. בעזרתה אפשר להוזיל ולהרחיב את כלי הבינה המלאכותית עבור הלקוחות.

דקארט פיתחה את מודלי הבינה המלאכותית שלה בכוחות עצמה ואימנה אותם באמצעות הנתונים שלה. השיפור המתמיד באיכות המודלים הקנה לה את היכולת לעשות אופטימיזציה של תהליכי האימון, ולאחר מכן של תהליכי ההסקה - המוצר העיקרי שמוכרות חברות כמו אנתרופיק. זה העומק הטכנולוגי שאפשר לדקארט להפתיע את העולם, אפילו את האיש העשיר בתבל, מאסק.

מאחורי החדשנות בדקארט עומד צוות מהנדסים בעלי מומחיות בהנדסה ובאופטימיזציה של מערכות מורכבות. רבים מחברי הצוות מגיעים מרקע ביחידות טכנולוגיות מתקדמות, בהן יחידת 8200, ומתמחים בתכנות הקרוב לחומרה, בפיתוח מערכות חישוב עתירות ביצועים ובאופטימיזציה למעבדים גרפיים ולשבבים ייעודיים. כוח האדם הזה היה אחד המרכיבים שמשכו את הרוכשות הפוטנציאליות.

דקארט הפכה למחוזרת ביותר בחודשים האחרונים. שורה של חברות הביעו עניין ברכישתה, וחלקן צירפו הצעות מחיר נוצצות. לפי דיווחים שונים, בין המציעות היו אנבידיה, גוגל, שרכשה את וויז הישראלית ב-32 מיליארד דולר, ספייסאקס של אילון מאסק, אמזון וגם חברת חוות השרתים נביוס.

לא סתם התלהב ( צילום: Matt Rourke/AP )

בהחלטה על עסקת המכירה מעורב גורם משמעותי נוסף: קרן ההון סיכון הענקית סקויה, המשקיעה הגדולה ביותר בחברה. סקויה הובילה את דקארט מתחילת הדרך באמצעות סדרת השקעות ענק, וסללה את דרכה העסקית באמצעות קשריה הענפים בארצות הברית. סביר להניח שבהחלטה מתי למכור את החברה ולמי היה לסקויה מקום מרכזי.

אחת השאלות שנותרות פתוחות היא מדוע דקארט בחרה בנתיב של מכירה לחברה אחרת, ולא בהנפקת מניות בנאסד"ק ושמירה על עצמאותה כחברה ישראלית. אפשר לתלות את ההסבר בעובדה שעם כל החדשנות שפותחה בדקארט, החברה לא בנתה שוק משמעותי של צרכנים. היא הציגה יכולות מפתיעות, אבל לא התאמה בין מוצר לשוק. העסקה עם אמזון מייצגת עניין רב בטכנולוגיה של דקארט, אבל פחות בלקוחות שלה. במובן הזה דקארט הולכת במסלול של מלאנוקס, שנמכרה לאנבידיה, או של אנפורנה, שנמכרה לאמזון, ולא במסלול של חברות ישראליות שבחרו להנפיק בנאסד"ק ולהישאר עצמאיות.

ההייטק הישראלי גילה את הבינה המלאכותית מאוחר מדי, והחברות המעטות שפעלו בו לא הצליחו להטביע את חותמן על התעשייה העולמית. דקארט הייתה אחת החברות הראשונות בגל חדש של חברות ישראליות שחיפשו את הדרך לפרוץ לשוק העולמי. המכירה לאמזון ממקמת אותה בתוך אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם.

המדינה בונה מאוד על הכסף

על פי הערכות ראשוניות, רשות המסים בישראל עשויה לגבות ממייסדי דקארט מיסים בגובה של כ-5.5 עד 6 מיליארד על מכירת החברה לאמזון. הסכום ישקף מס רווח הון מקסימלי (30%) בתוספת מס יסף (5%).

הסכום הסופי ומועד התשלום יהיו תלויים בשני גורמים מרכזיים: הערכת 5.5 מיליארד שקל מתייחסת לתרחיש של תשלום במזומן. מכיוון שהעסקה משלבת גם מניות של אמזון ותשלומים נדחים המותנים בעמידה ביעדים על פני חמש שנים, אירוע המס בגין רכיב המניות יידחה למועד מימושן בפועל.

כמו כן, הדברים גם תלויים בתושבות המשקיעים. העסקה מוגדרת כרכישת נכסים וטכנולוגיה וצירוף הצוות, בדומה לעסקאות ענק קודמות אחרות, והמס שישולם לקופת המדינה יושפע גם ממיסוי האופציות של העובדים הישראלים ומאופן חלוקת התמורה בין הישות הישראלית לאמריקנית.

בעסקת הענק של רכישת דקארט על ידי אמזון, השליטה בחברה מתחלקת בין שלושה יזמים ישראלים צעירים (המחזיקים בכ-60% מהמניות) לבין עובדי החברה וקרנות הון סיכון.

מייסדי וויז. האקזיט שלהם עזר מאוד לקופת המדינה ( צילום: אבישג שאר-ישוב )

מאות עובדי החברה מחזיקים יחד עם המייסדים בכ-70% מהמניות. יתרת המניות מוחזקת בידי קרנות הון סיכון ומשקיעים אסטרטגיים, בהם סקויה קפיטל, בנצ'מרק ואנבידיה.