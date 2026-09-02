אדם שמתקשה לעמוד בהחזרים ומקבל מכתבי התראה, עיקולים או דרישות מנושים עשוי לעמוד בפני שתי אפשרויות שנשמעות לו דומות: להגיע להסדר נושים או לפתוח בהליך חדלות פירעון. בשני המסלולים המטרה היא להתמודד עם חובות שאין אפשרות לפרוע במתכונתם הנוכחית, אבל הדרך, מידת ההתערבות בחיי החייב והתוצאה האפשרית שונות למדי.

הסדר נושים

המונח המקובל "הסדר נושים" מכונה בחוק "הסדר חוב". הרעיון הוא להציע לנושים מתווה מוסכם: למשל תשלום חד-פעמי של חלק מהחוב, פריסה חדשה או שילוב ביניהם. הסדר כזה יכול להתגבש גם בלי לפתוח בהליך חדלות פירעון, ובמקרים המתאימים ניתן להביאו לאישור בית המשפט. לאחר אישורו בהתאם לתנאים שבחוק, ההסדר עשוי לחייב גם נושים שלא תמכו בו.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

טעות נפוצה היא לחשוב שהסדר אפשרי רק אם כל הנושים מסכימים מראש. הדין קובע מנגנוני הצבעה ואישור, ובנסיבות מסוימות לבית המשפט יש סמכות לאשר הסדר גם כשלא הושגה הסכמה מלאה. עם זאת, אין פירוש הדבר שאפשר לכפות על הנושים כל הצעה. בית המשפט בוחן, בין היתר, את התמורה שהם צפויים לקבל בהסדר לעומת החלופה של הליך חדלות פירעון.

להסדר יש יתרון ברור כאשר קיימת יכולת ממשית להעמיד סכום שיאפשר לנושים לקבל תמורה סבירה. המקור יכול להיות חסכונות, מכירת נכס, סיוע משפחתי או הכנסה שמאפשרת לעמוד בתשלומים שנקבעו. במצב כזה ניתן לעיתים לפתור את החובות בלי להיכנס להליך חדלות פירעון מלא, אשר במסגרתו יש פיקוח, חובות דיווח ומגבלות שונות.

תיקון חוק שנכנס לתוקף ב-2026 עיגן גם את האפשרות לבקש עיכוב הליכים זמני לצורך גיבוש הסדר חוב. כך, במקרים המתאימים, אפשר לנסות להשלים משא ומתן עם הנושים בלי שהליכי הגבייה ימשיכו להתנהל במלואם במקביל. גם במסלול הזה קיימים פיקוח שיפוטי, מנהל הסדר ומגבלות מסוימות, ולא מדובר ב"פסק זמן" אוטומטי מכל חוב.

חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון נועד למצבים שבהם הקושי אינו נקודתי אלא עמוק יותר. לפי החוק, חדלות פירעון מתקיימת כאשר אדם אינו מסוגל לשלם את חובותיו במועדם, או כאשר שווי התחייבויותיו גבוה משווי נכסיו. לאחר מתן צו לפתיחת הליכים, ההתמודדות עם הנושים נעשית במסגרת קולקטיבית ומפוקחת, במקום שכל נושה יפעל בנפרד.

צילום: פז בוהם

בהליך נבחנים הכנסותיו, הוצאותיו, נכסיו ונסיבות הסתבכותו של החייב. החייב נדרש לדווח על מצבו הכלכלי, לעמוד בתשלומים ובהוראות שנקבעו לו, ונאמן מפקח על ההליך. בהמשך, ככל שהחייב יעמוד בתנאי ההליך, יינתן צו לשיקום כלכלי, הכולל בין היתר הוראות לגבי תשלומים ומימוש נכסים. אם החייב עומד בתנאים שנקבעו, ההליך צפוי להסתיים בהפטר מחובות. ההפטר אינו אוטומטי, ויש חובות שהדין מגביל או שולל את האפשרות לקבל מהם הפטר.

לכן, כאשר יש מספר רב של נושים, תיקי הוצאה לפועל פעילים, פער גדול בין היקף החובות ליכולת ההחזר ואין מקור ריאלי למימון הסדר, חדלות פירעון עשויה להיות המסגרת המתאימה יותר. היתרון שלה הוא יצירת מסלול אחד שמרכז את הטיפול בחובות ומבקש להגיע לשיקום כלכלי; המחיר הוא הליך פורמלי יותר, הכולל פיקוח והגבלות.

מנגד, לחייב שמסוגל להעמיד הצעה כלכלית רצינית בזמן סביר, מומלץ לבחון תחילה הסדר נושים. הסדר מוצלח עשוי להיות קצר וגמיש יותר, אבל הוא תלוי בנתונים, בעמדת הנושים וביכולת לבצע את ההתחייבויות שנלקחו במסגרתו.

הבחירה בין הסדר חוב לחדלות פירעון אינה נקבעת רק לפי גובה החובות. צריך לבחון גם את מספר הנושים, סוגי החובות, נכסי החייב, הכנסתו, הליכי הגבייה שכבר נפתחו והאם קיים מקור כספי שמאפשר להציע הסדר אמיתי. בדיקה מוקדמת של התמונה המלאה מאפשרת לבחור במסלול שמצמצם נזק ומגדיל את הסיכוי לחזרה להתנהלות כלכלית יציבה.