אזעקה באמצע הלילה, קימה מהירה מהמיטה וריצה לממ"ד עלולות להסתיים בנפילה ובפציעה. לפעמים מדובר בחבלה שחולפת בתוך ימים, ובמקרים אחרים בשבר או בפגיעה בברך שמצריכים טיפול ממושך והיעדרות מהעבודה. אף שהפציעה מתרחשת בתוך הבית או בחדר המדרגות, היא עשויה להיות מוכרת כפגיעת איבה.

ההסבר לכך נעוץ בקשר שבין הפציעה לבין האיום הביטחוני: מי שנפל במהלך ניסיון להגיע למרחב מוגן בעקבות אזעקה, עשוי להיפגע כתוצאה מהסכנה ומהצורך להתגונן מפניה. לכן, גם ללא פגיעה ישירה מטיל, מהדף או מרסיסים, ניתן לבקש הכרה וזכויות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל–1970, כולל בהגדרת פגיעת איבה גם פגיעה בשגגה בנסיבות שבהן היה מקום לחשש סביר שתבוצע פעולת איבה. מכאן שההכרה עשויה לחול גם על פציעה שנגרמה בזמן ההתגוננות מפני האיום, בכפוף לנסיבות ולתנאי הזכאות.

השאלה המרכזית היא מה גרם לפציעה. נפילה במהלך ריצה למקלט בעקבות אזעקה שונה מנפילה שגרתית בבית, שאין לה קשר לאירוע הביטחוני. לצורך ההכרה יש לבסס את נסיבות האירוע ואת הקשר בין ההגעה למיגון לבין הנזק הרפואי.

גם פגיעה נפשית עשויה להצדיק הכרה. במקרים שבהם נטען לאירוע לבבי או להחמרת מחלה קיימת עקב הבהלה והלחץ, נדרשת בחינה רפואית של הקשר לאירוע. העובדה שהתסמינים הופיעו בסמוך לאזעקה חשובה, אך אינה מחליפה את בירור מקורם.

המקרה מאשדוד: התיעוד הרפואי הכריע

פסק דין שניתן באוקטובר 2022 ממחיש את חשיבות הראיות. באותו מקרה טענה תושבת אשדוד כי במהלך מבצע "שומר החומות" התעוררה משינה למשמע אזעקה, נפלה בזמן הריצה למיגון ונפגעה בברכה. הרשות המאשרת דחתה את תביעתה לאחר שהתברר כי רישומי פיקוד העורף אינם תואמים את מועד האזעקה שמסרה.

ועדת הערר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בראשות השופטת בדימוס זהבה אגי, בחנה גם את המסמכים הרפואיים. בביקור אצל אורתופד תועדה תלונה על חבלה בברך כשבוע קודם לכן, בדרך לממ"ד. רישום מאוחר יותר תיאר אף הוא נפילה במהלך אזעקות.

הוועדה נתנה משקל לכך שהדברים נמסרו במסגרת הטיפול הרפואי, לפני הגשת התביעה להכרה. היא מצאה שהרישומים מתיישבים עם אזעקה שנשמעה בלילה אחר באותו שבוע, וקיבלה את האפשרות שהאישה התבלבלה בתאריך. הערר התקבל והיא הוכרה כנפגעת איבה.

זו הכרעה שניתנה על סמך הראיות באותו תיק, ולא הבטחה שכל פער בתאריכים יתקבל. הלקח המעשי הוא לתעד את נסיבות הפציעה מוקדם ובמדויק, ולהבחין בין פרטים שזוכרים בוודאות לבין הערכה בלבד.

מה עושים לאחר הפציעה?

ראשית, פונים לטיפול רפואי בהתאם למצב ומסבירים כיצד אירעה הפגיעה. אם הנפילה התרחשה בזמן ריצה לממ"ד בעקבות אזעקה, חשוב שהדבר יופיע ברישום הרפואי. תיאור כללי כמו "נפילה בבית" אינו משקף את מלוא הנסיבות.

כדאי לרשום סמוך לאירוע את התאריך, השעה המשוערת, המקום ואופן הנפילה, ולשמור פרטים של מי שראה אותה. לצד אלה יש לאסוף סיכומי ביקור, בדיקות, הפניות, אישורי מחלה וקבלות. אם קיימת אי-ודאות לגבי השעה או התאריך, עדיף לציין אותה מאשר למסור פרט משוער כעובדה ודאית.

את התביעה להכרה מגישים לביטוח הלאומי בטופס בל/580, בצירוף המסמכים הרפואיים והאישורים הנדרשים לפי נסיבות האירוע. הביטוח הלאומי מעביר את החומר לרשות המאשרת במשרד הביטחון, המוסמכת להחליט על ההכרה. יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה; איחור עלול לפגוע בזכויות לתגמולים.

אילו זכויות אפשר לקבל?

הזכויות נגזרות מהפגיעה ומהשלכותיה. מי שהוכר כנפגע איבה זכאי לטיפול רפואי הקשור לפגיעה בהתאם לכללים, לרבות באמצעות קופות החולים ובתי החולים הציבוריים. חשוב לבדוק מראש את האישורים הנדרשים, במיוחד לפני הוצאה על טיפול פרטי.

אם הפגיעה או הטיפולים מונעים עבודה, ניתן לבקש תגמול טיפול רפואי, בהתאם לאישורים הרפואיים ולתנאי הזכאות, ובהם שאלת תשלום שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

אם נותרה מגבלה גופנית או נפשית, אפשר להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. ועדה רפואית תבחן את הנזק הקשור לפגיעת האיבה ותקבע נכות זמנית או קבועה. ככלל, דרגת נכות של 10%–19% מזכה במענק, ודרגה של 20% ומעלה מזכה בתגמול חודשי. זכויות שיקום נוספות נבחנות בהתאם למצב ולתנאים הרלוונטיים.

אם התביעה להכרה נדחית, ניתן להגיש ערר לוועדת העררים בתוך חודשיים מקבלת ההחלטה. בשלב זה חשוב לברר מהו נימוק הדחייה ואילו ראיות עשויות לתת לו מענה.

פציעה בדרך לממ"ד עלולה להשאיר כאבים, מגבלות והפסד הכנסה גם אחרי שהאזעקה מסתיימת. טיפול רפואי, תיעוד מדויק והגשת התביעות במועד הם הבסיס למימוש הזכויות – גם כשהפגיעה התרחשה מטרים ספורים מחדר השינה.