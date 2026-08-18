חברת אזורים Living מדווחת היום על רכישת מקבץ דירות להשכרה בירושלים. הדירות נרכשו מחברת אזורים בעסקה הכוללת 26 דירות המיועדות להשכרה ארוכת טווח של 10 שנים בשכונת נופי ארנונה בירושלים. הדירות נרכשו בעבור 76.5 מיליון שקל כולל מע''מ. הדירות צפויות להימסר כבר במהלך הרבעון האחרון לשנת 2026.

מהחברה נמסר כי, "בהתאם להערכת החברה, בהתבסס על הנתונים שנכללו בהערכת השווי, הכנסות השכירות השנתיות הצפויות מהשכרת יחידות הדיור בפרויקט עומדות על כ-2.4 מיליון שקל לשנה. כמו כן, שווי השוק של יחידות הדיור הנרכשות אילולא הייתה חלה מגבלת השכרה ל- 10 שנים של יחידות הדיור, נכון למועד דוח זה, מוערך בכ-95.6 מיליון שקל - פער של כ- 20% ממחיר הרכישה".

פרויקט שכירות ארוכת טווח של אזורים ליוינג ( צילום: אזורים )

את העסקה האמורה פרסמה אזורים Living במקביל לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2026. על פי הדו"ח, הכנסות החברה גדלו לכ-17.7 מיליון שקל ברבעון השני, עלייה של כ-4.7% לעומת כ-16.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. נכון ליום 30 ביוני 2026, לחברה 920 דירות מניבות (דירות להשכרה) בשיעור תפוסה ממוצע של כ-99.7%. הרווח הנקי גדל והסתכם בכ-14.1 מיליון שקל, גידול של כ- 148% לעומת כ-5.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living אמר היום: "התוצאות במחצית הראשונה של 2026 משקפות שינוי משמעותי באיכות ובקצב הפעילות של החברה. שוק הדיור להשכרה בישראל עובר שינוי תפיסתי וחוזר בהדרגה להוות מוצר השקעה מעניין עבור משקיעים וגופים מוסדיים. הביקוש הגבוה לדירות להשכרה אל מול ההיצע שפוחת מביא לעלייה מתמשכת במחירי השכירות. בנוסף מגמת הירידה בריבית משנה את סביבת ההשקעות ומחזקת את האטרקטיביות של תחום הדיור להשכרה כאפיק ליצירת תשואה ותזרים לאורך זמן".

צילום: ליאור גרונדמן