חברה יכולה להרוויח במשך שנים מחזונו של מייסד אחד, ואז לגלות שקשה לה לשאול אותו שאלות. מי שגייס את העובדים, שכנע את המשקיעים והוביל את העסק להצלחה, מחזיק לעיתים בכוח שחורג מתואר התפקיד. גם בחברה שיש בה דירקטוריון, הדירקטורים עלולים להתקשות לפקח על מייסד בעל השפעה כה רבה.

פרשת ג'נסן הואנג, שהודה שבגד באשתו ובהמשך התפטר מתפקידיו כמנכ"ל, כנשיא וכחבר דירקטוריון "אנבידיה", ממחישה מדוע חברות זקוקות למנגנוני בדיקה שמתפקדים גם מול המייסד. לצד הפרסומים על קשריו האישיים, החברה הודיעה על חקירה עצמאית בנוגע לחששות שהועלו בדיווחים על ניסיון של גורמי מודיעין זרים לפעול נגדו.

ג'נסן הואנג ( צילום: Sean Gallup/Getty Images )

אין בעצם פתיחת החקירה ממצא שהופרה חובה משפטית מצדו או מצד הדירקטורים. אבל הפרשה מאפשרת לבחון כיצד חברה צריכה לפעול כשמתעורר חשש סביב האדם שהארגון התרגל לזהות עם הצלחתו. הדיון כאן מתמקד בדין הישראלי ובלקחים לחברות בישראל, ואינו קובע איזו אחריות חלה על נושאי המשרה באנבידיה.

מתי האישי הופך לעניין של החברה?

מעורבות הדירקטוריון נעשית רלוונטית כשמידע אישי עשוי להשפיע על החלטות עסקיות, על עובדים או על נכסי החברה. קשר עם גורם עסקי, מעורבות בהחלטות הנוגעות לאדם שעמו מתקיים קשר אישי או חשש לחשיפת מידע רגיש מצריכים בירור של הזיקה לתפקיד.

בדין הישראלי, נושא משרה חב חובת אמונים לחברה. עליו לפעול לטובתה ולהימנע מניגוד עניינים בין תפקידו לבין ענייניו האישיים. לצדה עומדת חובת הזהירות, המחייבת מיומנות סבירה וקבלת מידע רלוונטי להחלטותיו. הצלחה עסקית קודמת אינה פוטרת מהחובות האלה.

הקושי מתחיל כשאותו מנהל שעניינו נבדק שולט גם במידע שמגיע לדירקטוריון. אם הוא בוחר אילו מסמכים יוצגו, מי יישאל שאלות ואילו עובדים יוכלו לדבר, עלולה להתקבל תמונה חלקית דווקא ברגע שבו נדרשת בדיקה עצמאית.

לכן הודעה על חקירה היא רק תחילת העבודה. צריך להגדיר מה בודקים, מי מוסמך לבדוק ומי עלול להיות בניגוד עניינים. יש לשמר חומר רלוונטי ולוודא שעובדים יכולים למסור מידע בלי להיות תלויים באדם הנבדק.

לא כל שמועה מצדיקה חקירה נרחבת. היקף הבירור צריך להתאים לאמינות המידע ולסיכון האפשרי. אבל כשיש סימנים קונקרטיים לבעיה, הסבר קצר של מנהל נערץ אינו בהכרח מספיק כדי לסגור את העניין.

אפשר גם לשקול צעדים זמניים בלי לקבוע מראש שמישהו אשם. למשל, להעביר החלטות מסוימות לגורם שאינו מעורב או להגביל גישה למידע רגיש כשיש הצדקה לכך. המטרה היא לאפשר בירור ולהגן על החברה בזמן שהוא מתנהל.

בה בעת, דירקטורים לא נדרשים לנבא כל משבר. חברות פועלות בתנאי אי-ודאות, והחלטה עסקית יכולה להתברר כשגויה גם כשקיבלו אותה כראוי. כלל שיקול הדעת העסקי, שהוכר בפסיקה בישראל, מעניק הגנה מפני ביקורת שיפוטית בדיעבד על תוכן החלטה כאשר מתקיימים תנאים של תום לב, היעדר ניגוד עניינים וקבלת החלטה מיודעת.

לכן צריך לבחון מה ידעו הדירקטורים בזמן אמת, איזה מידע ביקשו ואם הפעילו שיקול דעת עצמאי. פרוטוקול ארוך אינו מחליף בירור ענייני, והצהרה כללית על אמון במנכ"ל אינה מסבירה כיצד טופל סיכון שהגיע לידיעתם.

המניה ירדה. אפשר לתבוע?

משקיע שרואה את שווי השקעתו יורד עשוי להרגיש שמישהו צריך לשלם. אלא שכדי לבסס תביעה צריך לזהות הפרת חובה, נזק וקשר בין השניים. מחיר המניה מושפע גם מתנאי השוק, מתחזיות עסקיות ומאירועים נוספים. ירידה שמתרחשת בסמוך לפרשה אינה מוכיחה לבדה מה גרם לה.

יש גם הבדל בין נזק שנגרם לחברה לבין פגיעה אישית ונפרדת במשקיע. כשהזכות שנפגעה שייכת לחברה, המסלול המתאים עשוי להיות תביעה נגזרת: הליך שבאמצעותו בעל מניה או דירקטור מבקשים לפעול בשמה, בתנאים הקבועים בדין.

ההליך טעון אישור של בית המשפט, ובדרך כלל גם פנייה מקדימה לחברה, בכפוף לחריגים. בית המשפט בוחן בין היתר אם לכאורה התביעה וניהולה הם לטובת החברה ואם המבקש אינו פועל בחוסר תום לב. פיצוי שייפסק לטובת החברה אינו תשלום אישי אוטומטי לכל בעל מניה.

לכן השאלות החשובות הן מעשיות: איזו החלטה התקבלה בניגוד עניינים? איזה מידע רלוונטי לא נמסר? מי ידע עליו ומתי? האם הוצאות או הפסדים נגרמו לחברה בעקבות הפרת חובה? עצם העובדה שמנהל התנהג באופן פסול בחייו האישיים אינה מוכיחה שקמה לחברה עילת תביעה נגדו.

גם אם נמצאה הפרה, צריך לבסס את הנזק הנטען. אובדן כספי החברה, הוצאות שנגרמו עקב ההתנהלות וירידה במחיר המניה אינם בהכרח אותו נזק, ואין להניח שמגיע בגינם פיצוי באותו מסלול.

לחברות יש אפשרות להתכונן למצבים כאלה מראש. מדיניות ברורה לגילוי ניגודי עניינים, ערוץ פנייה עצמאי והגדרת הגורם שיטפל בטענות נגד ההנהלה הבכירה יכולים לצמצם את התלות במנהל עצמו. חשוב גם להיערך להמשך הפעילות אם ייעדר: מי מחזיק במידע החיוני, מי מוסמך לקבל החלטות ומי יכול להחליפו?

השאלות האלה רלוונטיות גם לחברה פרטית או משפחתית. ככל שהמידע והסמכויות מרוכזים בידי אדם אחד, כך קשה יותר לברר טענות בעניינו בלי לשבש את העסק. מנגנוני הפיקוח צריכים להתאים לגודל החברה ולאופן פעילותה.

תרומתו של מייסד יכולה להיות עצומה. דווקא בחברה שתלויה בו, הדירקטוריון צריך להיות מסוגל לבחון את התנהלותו בלי שהכרת התודה תכריע את התוצאה. כשהמידע מצביע על סיכון ממשי, עליו לשאול שאלות, לקבל תשובות ולפעול לפי טובת החברה - גם כשהאדם שנדרש לתת הסברים הוא מי שבנה אותה.