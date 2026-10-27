בית משפט השלום בתל אביב זיכה לאחרונה רוכב קטנוע שהואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, לאחר שנעצר במחסום משטרתי ובתא המטען שלו נתפסו קנאביס וחשיש. השופטת יעל פרדלסקי קבעה שהחיפוש שבמסגרתו נמצאו הסמים לא היה חוקי, והורתה לפסול אותם כראיה וכך גם את הודאת הנאשם במשטרה.

האירוע התרחש בינואר 2024 בשעת ערב. בזמן שרכב ברחוב המרד בתל אביב הורו לו שוטרי יס"מ לעצור במחסום יזום לבדיקת רישיונות ומסמכים. במהלך הבדיקה התבקש הרוכב לפתוח את תא המטען כדי להציג אפוד זוהר.

אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

אלא שהשוטר גילה בתא שקיות ובהן חומר שנחשד כסם, מחולק למעטפות, במשקל כולל של יותר מ-100 גרם. בנוסף נתפסו 1,240 שקל במזומן. בחקירתו טען הרוכב שהסמים נועדו לשימושו האישי בלבד, וכי הוא נוהג לעשן קנאביס בסוף היום. לדבריו, החלוקה לשקיות נועדה להבחין בין סוגי הסמים, ולא לצורכי מסחר.

בעקבות האירוע הוגש נגדו כתב אישום בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית. במשפט טענה המדינה שהשוטרים היו מוסמכים לעצור את הקטנוע לבדיקה, וכי הריחו סמים – מה שהקים חשד סביר שהצדיק את החיפוש. עוד נטען כי הוכחה שרשרת העברת הסמים, וכי הימנעות הנאשם מלהעיד מחזקת את ראיות התביעה.

מנגד טענה ההגנה כי העיכוב, התשאול והחיפוש היו בלתי חוקיים, ולכן יש לפסול את הסמים ואת הודאת הרוכב במשטרה. בנוסף הצביע הסנגור על פגמים בשרשרת העברת הסמים, וטען כי גם בשל כך אין להרשיע את הנאשם.

השופטת פרדלסקי הבחינה בין עצירת הקטנוע במחסום, שנעשתה כדין, לבין הפעולות שבוצעו בהמשך. היא קבעה שתשאול הרוכב בידי אחד השוטרים היה בלתי חוקי, וגם ההוראה לפתוח את תא המטען היוותה למעשה חיפוש שלא כדין.

אף שהשוטר טען שהריח סמים עוד לפני פתיחת התא, השופטת מצאה שלא הוכח מעבר לספק סביר כי בשלב זה היה לו חשד סביר שהצדיק חיפוש. היא סיכמה כי בהיעדר חשד מבוסס או הסכמת הנאשם, לא הייתה לשוטר סמכות להורות על פתיחת התא.

"אני קובעת כי בעת ש(השוטר) הורה לנאשם לפתוח את תא המטען בקטנוע כשהוא עומד בסמוך, ולמעשה באמצעות הוראה זו ערך ניסים חיפוש בתא המטען בקטנוע, לא הייתה לנסים סמכות חוקית להורות לנאשם לפתוח את תא המטען, ולפיכך אני קובעת כי החיפוש בו תפס ניסים שקיות שלגביהן טענה המאשימה, כי תכולתם סמים, אינו חיפוש חוקי", כתבה.

בהכרעת הדין נקבע שהפגיעה בזכויות הנאשם אינה קלה, וכי בנסיבות המקרה התועלת החברתית שבפסילת הסמים כראיה עולה על המחיר הכרוך בכך. בהתאם נפסלה גם הודאתו במשטרה, בשל הקשר ההדוק בינה לבין הסמים שנתפסו.

השופטת הצביעה על ליקויים בשרשרת העברת הסמים, לרבות השארת השקיות ללא השגחה בחדר החקירות, אך לא נדרשה להכריע אם השרשרת הוכחה. בסופו של דבר נקבע כי יתר הראיות, בצירוף הימנעות הנאשם מלהעיד, לא מוכיחות את אשמתו מעבר לספק סביר, ולכן הוא זוכה מכל המיוחס לו.