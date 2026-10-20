ישראלים חובבי זארה אתם לא חייבים לשלם מחירים גבוהים: זארה החלה לגבות בארץ 14.90 שקל דמי משלוח על הזמנות מזארה אונליין, אחרי שעד לאחרונה המשלוח היה חינם בהזמנות מעל 199 שקל. המהלך המרגיז מעלה עוד יותר את המחירים הממילא גבוהים בארץ, אז למה לא לקנות בחו"ל?

המקום הזול בעולם לקניית זארה הוא ספרד, אבל אם אתם לא מטיילים שם כרגע יש עוד אופציות, למשל יוון, שם חברת השילוח שיפטנבול, מחזיקה כתובת מקומית שמאפשרת לישראלים להזמין אליה וממנה לישראל.

גלריה זארה ביג גלילות ( צילום: ריאן פרויס )

יש עלות שילוח לארץ של החל מ-62 שקל, תלוי במשקל החבילה. לזה תוסיפו 10.266 שקל (2.95 יורו) למשלוח בתוך יוון (כן, גם שם זארה החלה לגבות כסף על כל משלוח), אבל נחשו מה? לרוב, זה עדיין יוצא זול יותר מישראל כי יוון היא אחת המדינות הזולות באירופה כשמדובר בזארה.

בנוסף יש קוד קופון של 10% על דמי השילוח לישראל מדי פעם, כרגע יש להקליד KAPARA באתר שיפטנבול וכן יש החזר מע"מ יווני של 24%.

איך עושים את זה? מורידים את אפליקציית זארה ובוחרים ביוון כמדינת ברירת המחדל. אם כבר הורדתם את האפליקציה והגדרתם בה שאתם מישראל, אפשר לעבור בה מישראל לזארה יוון (באזור הפרטי), לבחור באנגלית כשפה, להזין כתובת יוונית שניתנת באתר שיפטנבול (הירשמו באתר שיפטנבול במקביל). באפליקציית זארה יש להזין מספר טלפון ישראלי (לשם קבלת קוד אימות), להישאר עם אותה כתובת מייל ולגלות מחירים נמוכים בחצי ויותר מכך, שכאמור אפילו עם תשלום משלוח לארץ, לרוב ייצאו נמוכים יותר ותחסכו עשרות ומאות שקלים להזמנה.

חישבנו מה ההפרש

נניח שתרכשו בזארה אונליין חולצה לאישה, בושם וחליפה לפעוט. כמה יעלה הקומבו הזה במשלוח מיוון דרך שיפטנבול וכמה בזארה ישראל? הנה החישוב:

בחרנו בחולצה משובצת ברכיסה מוצלבת לנשים, דגם 8040/621/093, שנמכרת בזארה ישראל ב-239 שקל ובזארה יוון מחירה 35.95 יורו: 125.47 שקל - הבדל של 113.53 שקל. זה פער מחירים של כ-90%.

( צילום מסך מתוך אתר זארה )

הוספנו לחבילה את הבושם VIOLET BLOSSOM EDP 90 ML, מספר דגם 0120/927/999, שנמכר בארץ ב-79.90 שקל וביוון מחירו 12.95 יורו: 45.20 שקל, כלומר 34.70 שקל פחות, פער מחירים של 77%.

( צילום מסך מתוך אתר זארה )

כיוון שעוד לא הגענו ל-75 דולר, הסכום שמעליו רשות המסים דורשת תוספת מע"מ, נוסיף לחבילה גם סט חולצת פולו ומכנסי ברמודה לפעוטות דגם 4174/550/415, שנמכר בישראל ב-89.90 שקל וביוון מחירו 15.95 יורו: 55.67 שקל בלבד, כך שבזארה יוון נשלם 34.23 שקל פחות. זה פער מחירים של 61%.

( צילום מסך מתוך אתר זארה )

יחד, שלושת הפריטים יעלו ביוון 226.34 שקל.

נוסיף משלוח בתוך יוון של 10.266 ומשלוח לנקודת חלוקה של שיפטנבול בישראל בעלות של 20 דולר (62 שקל). כעת בהצהרת המס באתר שיפטנבול תוכלו להעלות חשבונית ולהוריד 24% מערך החבילה שכן זה גובה המע"מ ביוון אותו ישראלים לא אמורים לשלם: מצהירים על גובה החבילה, מינוס דמי משלוח מקומיים, מינוס 24% כך ששווי הפריטים מגיע ל-172 שקל ויחד עם דמי השילוח לישראל הגענו לסך הכל של 244.3 שקל לחבילה (על משלוח לא גובים מע"מ. מ.ק).

אם היינו רוכשים את שלושתם בחנות פיזית בישראל, הם היו עולים 408.80 שקל. כלומר, בקנייה מיוון כולל השילוח חתכנו 164.47 שקל, חיסכון של כ-40%. ועכשיו אתם יכולים להוריד את המחיר עוד יותר כי לזה אתם יכולים להוסיף קוד קופון KAPARA שמוריד עוד 8-6 שקלים מהמחיר.

ואם מדובר בהזמנה מזארה אונליין בישראל? אז היינו משלמים תוספת של 14.90 שקל למשלוח, מה שמעלה את הסכום בקנייה בישראל ל-423.70 שקל. אם נשווה את זה לשירות משלוח עד הבית של שיפטנבול, שעולה 26 דולר, נגיע ל-80.60 שקל. הסכום כולל השילוח בתוך יוון ומיוון יעמוד על 262.9 שקל, 37% חיסכון לעומת ישראל וזה עוד לא כולל קוד קופון הנחה.

מה לגבי פריטים שיש להוסיף עבורם מע"מ?

בדקנו גם עלות של קרדיגן 100% קשמיר בגזרה ישרה לגברים, דגם 2893/359/724, שנמכר בארץ ב-859 שקל וביוון מחירו 129 יורו: 450.21 שקל, כלומר 408.79 שקל פחות מישראל, פער מחירים של 91%.

אם נוריד 24% מע"מ יווני, נשלם 342.16 שקל. לזה יש להוסיף מע"מ ישראלי מה שיעלה את המחיר של הקרדיגן מיוון ל-403.74 שקל.

נוסיף לזה דמי משלוח של 20 דולר בשיפטנבול (62 שקל) לנקודת חלוקה והגענו ל-465.7 שקל, חיסכון נאה של 393.3 שקל לעומת המחיר בישראל. אפילו עם משלוח עד הבית ב-26 דולר המחיר יסתכם ב-411.9 שקל, עדיין חיסכון מרשים של 447 שקל: עד 50% פחות מהחנויות הפיזיות בישראל וזה עוד לא כולל קוד קופון.

( צילום מסך מתוך אתר זארה )

"המחירים בארץ הזויים"

יוני חי ישי הוא המנכ"ל ואחד משני הבעלים של חברת השילוח הישראלית שיפטנבול (ShipTanbul), אותה הוא מנהל יחד עם שותפו עמרם מואיז אריאל. שניהם נמצאים במילואים לתקופות ארוכות לסירוגין מאז 2023 ושיפטנבול היא כרגע החברה היחידה ששולחת מיוון. בעבר הם שלחו מטורקיה (מכאן השם) וכיום הם שולחים גם מבריטניה, כולל איסוף מחנויות פרימרק ומדלוואר ארה"ב. בבריטניה וארה"ב יש להם מתחרים רבים כמו דיל טס ו-idgu.

"גם כשזארה ישראל נתנו משלוח חינם בקנייה מעל 199 שקל, ההפרשים היו הזויים", הוא אומר ל-ynet. "בשגרה 40%-50% הפרש, ובסיילים זה מטפס ל-70%-80% (זארה לא נוהגת לצאת בסייל בלאק פריידיי בישראל מ.ק). משתלם מאוד לחכות לבלאק פריידיי כדי לקנות בזארה, מנגו, h&m ביוון".

יוון תמיד זולה יותר? "אפשר לעשות לבדוק: מעיל שעולה נגיד 800 שקל בזארה ישראל, כשאת משנה את ה-el ל-gr את מגלה שהוא נמכר ביוון ב-450 שקל. זה עצוב. ברור שעם משלוח הפערים מצטמצמים אבל זה עדיין משתלם.לכן הישראלים למדו שהם יכולים לקנות דרך מדינות בהן זארה זולה יותר. כבר עכשיו אנחנו רואים עלייה בקניות בגלל חילופי העונות וכשמגיע בלאק פריידי, אז אנשים מעלים הילוך.

"וזה לא רק זה. לפעמים אנחנו רואים לקוחות שמזמינים מזארה מלונדון כי הפריט שהם רצו אזל ביוון ולא קיים בקולקציה בישראל".

עוד דוגמאות לפערי מחירים

אם מסובך לכם אתם לא חייבים להזמין בשיפטנבול. הנה עוד כמה דוגמאות שממחישות את פערי המחיר בין ישראל ליוון, כך שבפעם הבאה שאתם במדינה, אולי שווה לקנות בזארה:

טופ פאייטים נשפך, דגם 1323/110/628, נמכר בישראל ב-259 שקל וביוון מחירו 39.95 יורו: כ-139.43 שקל, כלומר תשלמו בחנות שם 119.57 שקל פחות. זה פער מחירים של כ-86% ותחסכו בקנייה בחנות ביוון כ-46% מהמחיר בישראל. ואם בשדה התעופה תזדכו על המע"מ היווני תשלמו כ-105.97 שקל, הוזלה של כ-55.6% לעומת ישראל.

( צילום מסך מתוך אתר זארה )

חולצת פולו סרוגה פסים ז'קארד לגברים דגם 2142/311/500, נמכרת בישראל ב-239 שקל ובחנויות זארה יוון מחירה 39.95 יורו: 139.43 שקל, כלומר תשלמו עליה ביוון 99.57 שקל פחות. זה פער מחירים של כ-71% ותחסכו בקנייה ביוון כ-42% מהמחיר בישראל. אם בשדה התעופה תזדכו על המע"מ היווני תשלמו כ-132.49 שקל, הוזלה של כ-59.7% לעומת ישראל.