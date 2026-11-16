בית המשפט המחוזי בחיפה הורה לאחרונה על מינוי קרימינולוג לבדיקת מסוכנותו המינית של אב כלפי בתו הקטינה, לאחר שחוקרת ילדים קבעה ברמת ודאות גבוהה כי הפעוטה נחשפה לאיבר מינו. השופט סארי ג'יוסי קיבל את ההחלטה אף שהתיק הפלילי נגד הגבר נסגר.

מדובר בהליך שהחל בבית המשפט למשפחה ובמרכזו סכסוך ממושך בין ההורים בנוגע למפגשי האב עם בתו. במשך יותר משלוש שנים הוא התמודד עם טענות חמורות והליכי פיקוח, וביוני 2025 נסגר התיק שנפתח נגדו במשטרה, תוך שנמסר לו כי לא נמצאה אשמה פלילית במעשיו.

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במסגרת ההליך בבית המשפט למשפחה מונה מכון מקצועי להערכת מסוגלותו ההורית של האב. בינואר 2026 הגיש המכון חוות דעת שבה המליץ לשקול את הסרת הליווי ממפגשיו עם הילדה. בהמשך הורה בית המשפט להרחיב את הבדיקה גם לשאלת המסוכנות המינית, באמצעות אותו מכון.

האם התנגדה לכך וטענה שהמכון כבר גיבש עמדה לטובת הסרת הפיקוח, מבלי שביצע בדיקת מסוכנות ייעודית. לדבריה, יש למנות מומחה חיצוני שיבחן את מסוכנות האב באופן עצמאי, לרבות סיכונים פיזיים ורגשיים.

היא הסתמכה בין היתר על דו"ח חוקרת הילדים, שקבע ברמת ודאות גבוהה כי הבת נחשפה לאיברי המין של אביה ושל אדם נוסף. מנגד, האב טען כי מדובר בניסיון לעקוף החלטות שיפוטיות בשל חוסר שביעות רצון מתוצאות חוות הדעת.

השופט ג'יוסי קיבל את עמדת האם באשר לצורך במומחה אחר, אך דחה את בקשתה להרחיב את הבדיקה למסוכנות כללית. הוא הסביר כי הערכת מסוגלות הורית והערכת מסוכנות מינית הן שתי בדיקות שונות, המצריכות מומחיות נפרדת. לדבריו, ראוי לבצע תחילה את בדיקת המסוכנות, ורק לאחר מכן לבחון את המסוגלות ההורית.

גם הוא התרשם שהמכון כבר גיבש עמדה בנוגע לאב, והבהיר שבדיקתו החדשה תתבסס על חוות הדעת הקודמת. "מתעורר חשש ממשי כי המכון נעול בדעתו ואינו מסוגל לבחון את שאלת המסוכנות המינית באופן פתוח וניטרלי", כתב.

בהתייחס לממצאי חוקרת הילדים ציין השופט כי לצד קביעתה בדבר חשיפת הקטינה לאיברי המין, היא הצביעה על קושי ראייתי הנובע מגילה הצעיר, 3.5 במועד החקירה, ומקשיי ריכוז.

עם זאת, הוא הדגיש כי סגירת תיק פלילי אינה שוללת בהכרח מסוכנות. לדבריו, ההליך הפלילי וההליך האזרחי נבדלים בתכליותיהם וברף ההוכחה הנדרש בהם, ולכן גם בהיעדר העמדה לדין עשויה להידרש בדיקת מסוכנות.

לפיכך הוא ביטל את החלטת בית המשפט למשפחה והורה למנות קרימינולוג קליני חיצוני ובלתי תלוי, לצורך ביצוע הערכת מסוכנות מינית לאב כלפי בתו. נקבע כי הפיקוח הקיים על מפגשי האב עם הקטינה יימשך ללא שינוי עד להשלמת הבדיקה ולמתן החלטה חדשה.