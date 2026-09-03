בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה אישר לאחרונה לאב לרשום את בנו לבית-ספר סמוך לביתו בשנת הלימודים החדשה, חרף התנגדות האם והעובדת הסוציאלית שמונתה בתיק. השופטת עידית בן-דב ג'וליאן קבעה שהדבר תואם את טובת הילד בשלב זה, אך הבהירה שאין בכך הכרעה סופית בנוגע למקום מגוריו.

הבן מתגורר עם אביו זה כשנתיים, ואילו אחיותיו גרות עם האם. הבן לא מקיים קשר משמעותי עם אימו, והבנות לא מקיימות קשר משמעותי עם אביהן. רק לאחר פתיחת ההליכים החלו מפגשים לחידוש הקשר.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

כדי שהבן יוכל להמשיך ללמוד ביישוב מגורי אימו, שכר האב דירה סמוך לבית הספר, ובה השניים מתגוררים במהלך השבוע. בסופי השבוע הם שוהים בבית האב ביישוב אחר, כ-60 ק"מ מהדירה השכורה.

בבקשה שהגיש לבית המשפט באמצעות עו"ד ענבל גרשון, ביקש האב שבנו ילמד ביישוב שבו נמצאים ביתו ומשפחתו המורחבת. האם, שיוצגה על ידי עו"ד שורה אברהמוב רוסברג, טענה שהמעבר יעמיק את הנתק וייקבע את הניכור ההורי שלדבריה האב מפעיל על הילד. העובדת הסוציאלית תמכה בהתנגדותה והעריכה שבגלל המרחק הגאוגרפי, שיקום הקשר יהפוך לכמעט בלתי אפשרי.

מנגד, המומחה שמינה בית המשפט המליץ על המשך מגורים עם האב ושילוב הבן בבית ספר סמוך לביתו, לצד טיפול בילד והשתתפות האב בטיפול. בחוות דעתו ציין המומחה שמסוגלות שני ההורים ביחס לבן גבולית, ושיכולותיה ההוריות של האם כלפיו נמוכות משמעותית.

הוא הוסיף שהאם מפגינה מוטיבציה מועטה להביע חיבה ודאגה אימהית כלפי הילד, וציין גם ניכור ברמה בינונית. המומחה לא נחקר על חוות דעתו והשופטת הבהירה שטרם הוחלט אם לקבל את מסקנותיו, לרבות בעניין קיומו של ניכור הורי.

עו"ד טלי ברמן טל, שמונתה לייצג את עניינם של הילדים כאפוטרופסה לדין, תמכה בהמלצת המומחה. היא הדגישה את רצון הבן ללמוד ביישוב מגורי אביו, והזהירה שחיובו ללמוד סמוך לאימו עלול לגרום לו להאשים אותה ולפגוע בחידוש הקשר.

השופטת בן-דב ג'וליאן קיבלה את בקשת האב וקבעה שההתניידות בין הבתים אינה לטובת הילד. היא מתחה ביקורת על המלצת העובדת הסוציאלית, שהסתכמה בארבע שורות בלבד, ללא התייחסות למצב בפועל וללא הסבר מדוע לדעתה הלימודים ביישוב מגורי האב ימנעו את שיקום הקשר. עוד התרשמה השופטת כי האב מקיים את החלטות בית המשפט ועושה מאמץ לקיום המפגשים עם האם.

היא הדגישה כי בשלב זה אין קביעה שקיים ניכור הורי. עם זאת, דרשה מהאב לשתף פעולה באופן מלא עם ההליך הטיפולי לשיקום הקשר, והבהירה שייתכן שיצטרך להסיע את הילד למפגשים עם אימו ולטיפולים. בהחלטה הודגש שאין מדובר ב"סוף פסוק", וכי ניתן יהיה לשנותה בהמשך בהתאם לשיקום הקשר ולממצאים בעניין ניכור הורי.