בית משפט השלום בקריות חייב לאחרונה את חברת הביטוח מנורה לשלם כ-480 אלף שקל בתוספת הוצאות משפט לנהג שנפצע קשה בידו בתאונת דרכים לפני כשש שנים. השופטת אלואז זערורה קבעה כי התובע, שעבד לאורך חייו בעבודות פיזיות, נותר עם נכות תפקודית משמעותית בשל האירוע, בשיעור 30%.

התאונה התרחשה ביולי 2020, כאשר הנהג, אז בן 51, נסע במכוניתו עם שתי בנותיו הקטינות. לדבריו, הוא ניסה להיצמד לימין הכביש בשל הולך רגל שחלף משמאלו, אך הצמיג פגע בגלגל של מכונית חונה. כתוצאה מכך התהפכה המכונית על צידה השמאלי, וידו שהייתה מחוץ לחלון נמחצה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

הנהג פונה לבית החולים זיו בצפת עם שברים מרוסקים בכף ידו ופגיעות נוספות. הוא עבר ניתוח לקיבוע השברים, ובהמשך אושפז שוב למשך 19 ימים בשל החמרה במצבו, ונאלץ לעבור שני ניתוחים נוספים. למרות עשרות טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, מצבו התפקודי לא השתפר משמעותית.

בתביעתו טען שהתאונה הותירה אותו עם תפקוד ביד אחת בלבד, ופגעה קשות ביכולתו להתפרנס. הוא סיפר שעבד כל חייו בעבודות כפיים, בין היתר בחקלאות, בייעור ובמחסן, ולאחר התאונה התקשה למצוא מעסיק שיסכים לקלוט אותו.

חברת הביטוח טענה מנגד שהנהג מגזים במגבלותיו, וכי הוא מסוגל לבצע את רוב פעולות היומיום. לטענתה, הוא לא שיתף פעולה עם הליכי השיקום והפר את חובתו להקטין את נזקיו. היא ביקשה להעמיד את נכותו התפקודית על 15% לכל היותר.

אבל השופטת זערורה דחתה את הטענות בדבר הגזמה במגבלות הרפואיות, ואימצה את חוות דעתו של מומחה בית המשפט, שקבע נכות רפואית צמיתה של 35%: "המומחה בחן את תלונות התובע והסתמך הן על הבדיקה שערך באופן אישי והן על המסמכים הרפואיים שעמדו לפניו, ומסקנותיו היו מבוססות על ידיעותיו המקצועיות אשר לא נסתרו. קביעות המומחה היו סבירות והגיוניות, והתאימו למסמכים הרפואיים ולממצאי הבדיקות".

צילום: דימיטרי ספקטור

אשר לפגיעה התעסוקתית, היא נתנה אמון בגרסת הנהג, שנתמכה בעדויות שני מעסיקים לשעבר. אחד מהם, מנהל צוות לוגיסטיקה במפעל שבו עבד, הסביר כי העבודה מחייבת שימוש בשתי ידיים, והבהיר: "אני לא יכול להעסיק אותו".

בפסק הדין נקבע שמגבלותיו מקשות עליו לבצע עבודות כפיים, והיעדר השכלה פורמלית והכשרה מקצועית מצמצמת את אפשרויות התעסוקה שלו. עם זאת, בהתחשב בכך שהפגיעה היא בידו הלא דומיננטית, הועמדה נכותו התפקודית על 30%.

בסופו של דבר נפסקו לנהג פיצויים בסך 465 אלף שקל - הכוללים 320 אלף שקל בגין הפסדי השתכרות, 40 אלף שקל בגין הפסדי פנסיה, 75 אלף שקל בגין נזק לא ממוני ו-30 אלף שקל עבור עזרה והוצאות רפואיות ונסיעות.

לאחר ניכוי תגמולי ביטוח לאומי בסך כ-50 אלף שקל, חויבה מנורה לשלם לתובע 415 אלף שקל, בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך כ-64 אלף שקל, והחזר אגרה.