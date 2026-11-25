בית המשפט לענייני משפחה בירושלים הורה לאחרונה על קיום צוואה שבמסגרתה הוריש רווק ללא ילדים את כל רכושו לאחיינו. השופטת אורית בן דור ליבל דחתה את בני המשפחה האחרים שהתנגדו, וקבעה שחרף פגם בעריכת המסמך - הוא משקף את רצונו החופשי והאמיתי של הדוד.

המנוח התגורר במשך כשני עשורים בדירה שכורה עם שותף. לאחר מות השותף באוגוסט 2020 עבר האחיין להתגורר עמו. כעבור כשנה, לאחר אירוסי האחיין, עבר המנוח להתגורר לבדו בדירה קטנה יותר. בינואר 2022 אושפז בעקבות הידבקות בקורונה, ובחודש שלאחר מכן נפטר בגיל 69.

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אחותו ביקשה לקבל צו ירושה, אך האחיין התנגד והציג צוואה בעדים מדצמבר 2021. במסמך הותיר לו דודו את מלוא עיזבונו, לרבות זכויותיו בדירה ברמת השרון שקיבל בירושה מאימו. את הבחירה באחיין הסביר במילים: "שטיפל והתמסר בשנים האחרונות, ובע"ה יקים בקרוב בית נאמן בישראל".

אחות המנוח, אחיו ואחיין נוסף התנגדו לקיום הצוואה. תחילה טענו לזיוף, ובהמשך, לאחר תיקונים לכתב ההתנגדות, העלו גם טענות לפגמים צורניים, למעורבות הזוכה בעריכת המסמך, להיעדר כשירות ולהשפעה בלתי הוגנת. לדבריהם, המנוח שנא את האחיין וביקש להרחיקו מדירתו. מנגד טען האחיין כי טיפל בדודו במסירות, שהדוד ראה בו בן ושבחר להוריש לו מרצונו.

במסגרת ההליך ויתרו המתנגדים על טענת היעדר הכשירות. האח והאחות לא התייצבו לחקירה על תצהיריהם, וההתנגדות נותרה למעשה על כתפי האחיין האחר. אלא שבעדותו הוא סתר טענות מרכזיות בתצהירו: הוא הודה שלא היה בקשר עם המנוח בשנה האחרונה לחייו, שלא הייתה מניעה להשיגו ושלא שמע ממנו את הדברים שיוחסו לו בעניין תוכניות ההורשה. השופטת בן דור ליבל קבעה כי ההתנגדות נותרה ללא תשתית עובדתית.

שני עדי הצוואה תיארו כיצד המנוח יזם את ההליך. מכר שלו הקליד עבורו נוסח שהביא על דף נייר, ובהמשך נסעו לבית התמחוי שבו נהג המנוח לסעוד. מנהל המקום הדפיס את הצוואה, והמנוח חתם בפני שניהם. עדויותיהם נמצאו מהימנות, ונקבע שלא הכירו קודם לכן את האחיין הזוכה.

מומחית להשוואת כתבי יד לא הצליחה להכריע אם החתימה היא של המנוח. השופטת העדיפה את עדויות הראייה של העדים, שאישרו כי חתם בפניהם, ודחתה את טענת הזיוף.

עם זאת, באישור העדים לא נכתב שהמנוח הצהיר בפניהם שזו צוואתו. השופטת קבעה כי מדובר בפגם צורני בעוצמה נמוכה ביותר, שניתן לריפוי באמצעות העדויות. היא השתכנעה שהמנוח קרא את המסמך ואישר שהוא מבטא את רצונו. גם הטענה למעורבות האחיין בעריכה נדחתה.

באשר להשפעה בלתי הוגנת, נמצא שהמנוח היה עצמאי, הסתובב לבדו ושמר על קשרים עם אחרים. נדונה גם משיכת 413,769 שקל מחשבונותיו בידי האחיין בעת אשפוזו ולאחר פטירתו. האחיין טען שקיבל הרשאה למימון חתונתו. השופטת קבעה שגם אם המשיכות מעוררות תהיות, אין בהן די לבסס השפעה בלתי הוגנת שקדמה לעריכת הצוואה.

בסופו של דבר ניתן צו לקיום הצוואה, נדחתה הבקשה לצו ירושה והתקבלה ההתנגדות לה. הנתבעים חויבו בהוצאות האחיין בסך 50 אלף שקל, בהתחשב בהיקף ההתדיינות, בתיקוני ההתנגדות ובשכר המומחית שבו נשאו הצדדים בחלקים שווים.