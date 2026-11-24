דירות להשכרה בלוד: שיכון ובינוי השיקה בלוד את פרויקט "נופי בן שמן" במסגרת תוכנית "דירה להשכיר". הפרויקט כולל 302 יחידות דיור, מהן 268 להשכרה לטווח ארוך ו־34 למכירה. 134 מהדירות להשכרה מוצעות לזכאים בשכר דירה מופחת, עם עדיפות של 100% למשרתי מילואים העומדים בתנאי הזכאות. ההרשמה להגרלה נפתחה ותימשך עד 21.12.26, והאכלוס צפוי להתחיל בדצמבר.

בפרויקט תמהיל דירות מגוון של 3 עד 6 חדרים, בשטחים של 77 עד 146 מ"ר. הדירות המיועדות לזכאים הן בנות 3, 3.5 ו־4 חדרים. במסלול השכירות המפוקחת, שכר הדירה החודשי עומד על כ־5,000 שקל לדירת 3 חדרים, כ־5,400 שקל לדירת 3.5 חדרים והחל מ־5,700 שקל לדירת 4 חדרים. תקופת השכירות הכוללת יכולה להגיע לעשר שנים, מהן חמש שנים בתנאי השוק החופשי.

פרויקט דיור להשכרה בשכונת בן שמן בלוד ( צילום: ליאור חודש )

הפרויקט מצטרף לשני פרויקטים נוספים של "דירה להשכיר" בבן שמן: פרויקט מאוכלס של חברת פרשקובסקי הכולל 352 יח"ד, ופרויקט של ריט אזורים ליווינג הכולל 402 יח"ד, שנמצא בהקמה וצפוי להתאכלס בשנת 2028. בנוסף מקודמים בלוד שישה פרויקטים נוספים של התוכנית בהיקף כולל של כ־1,840 יח"ד.

יאיר רביבי, ראש עיריית לוד: ״לוד עוברת בשנים האחרונות תנופת פיתוח חסרת תקדים, ושכונת בן שמן היא אחד הסמלים הבולטים שלה. פרויקט 'נופי בן שמן' מצטרף לשורה של פרויקטים לשכירות ארוכת טווח שהפכו את לוד לאחת הערים המובילות בישראל בתחום. אני גאה במיוחד בכך שמשרתי המילואים, שנשאו בנטל בתקופה הקשה שעברנו, יקבלו עדיפות מלאה בפרויקט, ואני מזמין אותם להצטרף לקהילה הלודאית".

צילום: יובל חן

עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי: ״אנחנו גאים לקחת חלק בבנייתה ובפיתוחה של לוד, אחת הערים החשובות בישראל. חשוב לנו לראות את לוד מתחזקת וצומחת, והפרויקט הזה הוא דוגמה מצוינת לכך. אנו מודים לעיריית לוד ולחברת 'דירה להשכיר' על שיתוף הפעולה הפורה לאורך הדרך. בפרויקט הזה שיכון ובינוי היא גם היזמית, גם הקבלן המבצע וגם חברת הניהול".

אבישי קימלדורף, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן: ״פרויקט 'נופי בן שמן' הוא פרויקט דגל של הקבוצה. יחד עם עיריית לוד, חברת 'דירה להשכיר' ושותפינו לפרויקט יצרנו סביבת מגורים שבה הדיירים יכולים לבנות את חייהם ולהיות חלק מקהילה לאורך שנים. מה שמייחד את הפרויקט בשוק השכירות הוא השילוב בין איכות המגורים, מגוון השטחים המשותפים והשירות השוטף לדיירים. שיכון ובינוי אחראית למתחם משלב התכנון, דרך הביצוע והאכלוס ועד לתפעול ולשירות היומיומי. האחריות הזו מביאה לידי ביטוי את מגוון היכולות של הקבוצה ומעניקה לדיירים כתובת אחת לאורך כל תקופת השכירות."