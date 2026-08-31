בשיתוף בנק הפועלים





הגענו לג׳וניור סיטי - מתחם שיזם בנק הפועלים וניסינו לברר עם הדור הצעיר איך מקבלים החלטות כשמדובר בכסף שלהם? הצבנו בפניהם כמה דילמות שכולנו מכירים: לבזבז עכשיו או דווקא לחסוך? לחכות למשהו שאנחנו באמת רוצים? מה עושים כשלכל החברים כבר יש? ומה קורה אחרי שקונים משהו ומגלים שבעצם לא היינו צריכים אותו?





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לדבר איתם על השאלות שמאחורי ההחלטה ( צילום: ירון שרון )





התשובות, שרובן נבונות, מראות שאולי הגיע הזמן לשדרג את הדרך שבה אנחנו משוחחים עם הילדים על כסף.

50 שקל. מה עושים איתם?

השאלה הראשונה הייתה פשוטה: קיבלתם 50 שקל שהם רק שלכם. מה תעשו?

ניקו פרידמן, בן 9.5, כבר ידע מה הוא רוצה: "אקנה איתם חולצה". אריאל כהן, בן 12, ילך "לחנות של הפלייסטיישן" לבדוק מה אפשר למצוא בתקציב. אבל היו גם מי שבחרו לא לקנות דבר. ארבל ברדוגו, בת 8.5, אמרה שהייתה שומרת את הכסף "בקופה למשהו מיוחד", ולורין דן, בת 12, כבר סימנה מטרה ליעד ברור: "הייתי חוסכת, כי אני תכף נוסעת לאילת".





ומה אם חסרים לי 30 שקל?

הדילמה הבאה כבר הייתה קצת יותר מאתגרת: יש לכם 100 שקל, אבל הדבר שממש מצא חן בעיניכם עולה 130. מה עושים?

ארבל בחרה לחכות: "הייתי מחכה עד שאני ארוויח בדיוק את הסכום הזה – ואז הייתי קונה את זה". אלין דן, בת 13, הציעה שתי אפשרויות: לחכות לפעם הבאה או לבקש מההורים להוסיף. וכששאלנו מה עדיף - 100 שקל היום או 120 שקל בעוד שבוע-שבועיים - אריאל סיכם את כל רעיון דחיית הסיפוקים בשלוש מילים: "סבלנות נותנת יותר".

זה משפט ששווה להתעכב עליו. ילדים גדלים היום בסביבה שבה כמעט הכול מיידי: סרט שרוצים לראות, משחק שרוצים להוריד, מוצר שרוצים להזמין. דווקא בתוך העולם הזה, היכולת לחכות הופכת למיומנות פיננסית חשובה במיוחד.

המודעות של הילדים לעולם הפיננסי מראה שבמקום להסתפק ב"זה יקר", "לא צריך" או "תחסוך את הכסף", אפשר להתחיל לדבר איתם על השאלות שמאחורי ההחלטה: למה אני רוצה את זה? האם זה באמת חשוב לי? שווה לי לחכות? ואם לכל החברים שלי כבר יש – זה אומר שגם אני צריך?





"לכולם יש" כבר לא חייב להיות נימוק

רשתות חברתיות, משפיענים, טרנדים וחברים חושפים ילדים בלי סוף לדברים שאפשר לקנות. לכן שאלנו אותם: אם לכל החברים יש משהו חדש – גם אתם חייבים?

אחת המתבגרות ענתה: "אם זה לא מתאים בשבילי אז אני לא חייבת לקנות אותו, ואם הוא מתאים גם בשבילי – אני אקנה". אריאל היה מעט פחות נחרץ: "לא בהכרח, רק אם אני ממש רוצה אותו ועכשיו אני לא יכול לחיות בלעדיו".





גם להתחרט זו דרך ללמוד

ומה קורה כשההחלטה הכלכלית הייתה פחות מוצלחת? כששאלנו את הילדים במתחם אם קרה להם שקנו משהו ואחר כך התחרטו, ארבל כבר ניסחה לעצמה כלל לפעם הבאה: "לראות אם אנחנו קודם אוהבים, ולא חייב לבזבז כסף על דברים מיותרים". תשובה נוספת שקיבלנו, ממישהי שכנראה למדה לקח אחד או שניים: "אני יודעת שלפני שאני קונה אני צריכה לחשוב הרבה יותר".

אולי גם כאן כדאי לשנות מעט את השיח. המטרה היא לא שילדים לעולם לא "יבזבזו" כסף או יקבלו החלטה לא מוצלחת. להפך: כשהסכומים קטנים וההחלטה היא שלהם, גם החרטה יכולה להפוך לשיעור לעתיד. קניתי, התאכזבתי, ובפעם הבאה אולי אחשוב עוד רגע לפני שאוציא את הכסף.





ומה קורה כשהכסף באמת שלהם?

כששאלנו את הילדים אם הם חוסכים למטרה מסוימת, גילינו שלא תמיד חייבים אפילו לדעת מראש מהי המטרה. "אני כרגע חוסכת אבל לא יודעת למה", סיפרה ארבל. "ביום הולדת נגיד יביאו לי כנראה כסף, אז אני חוסכת את זה עד שאני באמת ארצה משהו מיוחד". אריאל סיפר שהוא תמיד שם כסף בצד, כדי שאם פתאום יצא ספר חדש שהוא ממש ירצה - כבר יהיה לו כסף שמור.

וילדה נוספת סיפרה שהפכה את החיסכון להרגל: כשההורים מעבירים לה 150 שקל באשראי צעירים בכל חודש, היא מבקשת מהם להעביר אותם לאפשרות של חיסכון. אלה בדיוק המקומות שבהם אפשר להפוך את השיחה על כסף ממערכת של הוראות - "אל תבזבז", "תחסוך", "זה יקר מדי" – להתנסות אמיתית. לתת לילדים תקציב, לאפשר להם לבחור, לתת להם לחסוך למטרה וגם להתמודד עם החלטות שלא תמיד היו מושלמות.





במקום להגיד "לא" אפשר לדבר על "איך"

גם הילדים עצמם כבר מצאו דרכים יצירתיות לנהל משא ומתן עם ההורים. אצל ניקו וארבל השיטה הקלאסית עדיין עובדת: "להתחנן". אבל אלין, בת 13, כבר מציעה מודל אחר: להסביר להורים למה היא באמת רוצה או צריכה את הדבר – או להציע "חצי-חצי". וניקו הציע פתרון פשוט למקרה שבו ההורים לא מסכימים: "אתה יכול לבקש מההורים לקנות מהכסף שלך".

במקום שכל שיחה תסתיים ב"כן" או "לא", אפשר להחזיר חלק מהשאלה לילדים: כמה זה חשוב לך? כמה אתה מוכן לשים מכספך? אולי נחסוך לזה יחד? ואם תקנה את זה, על מה תצטרך לוותר? ניהול כסף בסביבה מותאמת ומעקב אחרי הוצאות והכנסות ואפילו חיסכון, יכולים לאפשר לילדים ללמוד את הדינמיות שבכסף ולעזור להם בעתיד להיות אחראים יותר.



