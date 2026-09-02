היועץ המשפטי במשרד האוצר, עו"ד דודי קופל, פנה למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי, בבקשה לאשר הפחתה זמנית של מס הבלו על הדלק בתקופת הבחירות, על אף התנגדות גורמי המקצוע במשרד. לפי הפנייה, ההפחתה המוצעת תוזיל את מחיר הבנזין לצרכן ב-50 אגורות לליטר עד ל-31 באוקטובר 2026, במקביל לתיקון דומה שיחול על בנזין מיובא.

הרקע להצעה הוא עליות חדות במחירי הבנזין בשמונת החודשים האחרונים, בעיקר בעקבות המלחמה עם איראן וסגירת מיצרי הורמוז ועליית מחירי הגז הטבעי באירופה. מחיר הבנזין המפוקח, שעמד בינואר על 6.85 שקלים לליטר, טיפס בהדרגה ובספטמבר 2026 הגיע ל-8.25 שקלים לליטר , שיא של כל הזמנים. ההפחתה תחול רק על הבנזין, שמחירו מפוקח, ולא על הסולר או הגפ"מ, שמחיריהם אינם מפוקחים.

תדלוק ( צילום: עמית שעל )

עלות הצעד למדינה נאמדת בכ-155 מיליון שקלים לחודש, ובסך הכול כ-310 מיליון שקלים. המימון יגיע מיתרה שנוצרה עקב מימוש חלקי של הגדלת הפטור ממס על ייבוא אישי. עמדתם המאוחדת של אגף הכלכלן הראשי, רשות המסים ואגף התקציבים במשרד האוצר היא כי אין להתערב במחירי הדלק דרך הבלו, בין היתר משום שהצעד יגדיל את הגירעון בתקופה של אתגר פיסקלי הנובע מהמלחמה, ועלול להוביל לדרישות להעמקת ההפחתה בהמשך.

הבקשה מונחת על רקע תקופת הבחירות שהחלה ב-18 ביולי 2026, לאחר שהכנסת אישרה תיקון לחוק מימון מפלגות ויצאה לפגרת בחירות. בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה נקבע כי הממשלה הנוכחית פועלת כממשלת מעבר, המחויבת לאיפוק בהפעלת סמכויותיה בעניינים שאינם דחופים או הכרחיים. עו"ד קופל טוען בפנייתו כי מדובר בצעד דחוף בשל רמת המחירים הגבוהה, וכי הוא מצומצם בהיקפו ובזמנו בהשוואה להפחתת הבלו שנעשתה בתקופת הבחירות של 2022, שנמשכה זמן רב יותר וכללה סכום הפחתה גבוה יותר.