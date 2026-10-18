גבר ואישה שיתפו פעולה לצורך הבאת ילד לעולם, אך עד מהרה הסתכסכו והגיעו לבית המשפט למשפחה בתל אביב על רקע טענת האב כי האם מונעת ממנו לפגוש בבנו. לאחרונה קיבלה השופטת סגלית אופק את בקשתו לאכיפת זמני השהות, וקבעה שהאם תשלם לו 750 שקל בגין כל מפגש שלא יתקיים ללא הצדקה רפואית.

מדובר בגבר הומו ואישה לסבית שנישאו באופן רשמי לצורך כינון הורות משותפת. בינואר 2023 נולד בנם אך בהמשך התגלעו ביניהם מחלוקות שהובילו לכמה הליכים משפטיים, בהם תביעה שהגיש האב לקביעת אחריות הורית משותפת וחלוקת זמני שהות.

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במסגרת ההליכים נקבע כי הפעוט ילון אצלו פעם בשבוע באמצע השבוע ובכל סופ"ש שני, לצד שיחות וידאו יומיות. אלא שבספטמבר האחרון פנה האב לבית המשפט, באמצעות עורכות הדין יעל רביב עקירב ונעמה קופיט ממשרד רביב-קופיט, בטענה שמזה כחודש שהאם מסרבת לאפשר לו לפגוש את בנם ללא סיבה מוצדקת.

לדברי האב, האם פועלת לניכור בנו ממנו, פוגעת בקשר ביניהם ומונעת את שיחות הווידאו. הוא התריע שהמשך התנהלות זו עלול להוביל לנתק בלתי הפיך מבנו, וביקש להטיל על האם סנקציה בגין כל הפרה.

מנגד התעקשה האם, באמצעות עו"ד מנאר דראושה, שהיא מכירה בחשיבות הקשר בין האב לבנו ופועלת לקיומו. לטענתה סירוב הקשר נעוץ בפעוט עצמו, ולא בהנחיה או במסר כלשהו מטעמה. אשר לשיחות הווידאו, לדבריה הקשיים בקיומן נובעים מכך שהאב מתקשר בזמנים הנוחים לו, ולא במועדים שנקבעו בהחלטת בית המשפט.

אבל השופטת אופק קיבלה את בקשת האב והדגישה כי טובת הילד היא לקיים קשר רציף ומשמעותי עם שני הוריו. היא הפנתה לתסקיר שתיאר את הקשר בין האב לבנו כ"נפלא", ולממצאי אבחון שהזהירו מפני התפתחות סממני ניכור בהיעדר טיפול מתאים.

היא הסתמכה על דו"ח מומחית שתיארה את הקשר בין האב לבנו כ"יציב, רגוע, חם ומאוזן", והעלתה חשש כי "מסרים המועברים לקטין ביחס לאב עלולים להשפיע על תפיסתו את אביו, ועל נכונותו של הקטין לקיים עמו קשר".

בנסיבות אלה הטילה השופטת ספק בגרסת האם שלפיה בנה, שטרם מלאו לו 4, מביע עמדה עצמאית, ברורה ונחרצת נגד הקשר עם אביו. היא הדגישה כי עמדת הילד ניתנת לשינוי כאשר האם נותנת לגיטימציה לקשר ומפעילה את סמכותה ההורית.

לפיכך נקבע כי האם תשלם לאב 750 שקל בגין כל מפגש שלא יתקיים, וזאת אלא אם תציג תעודת רופא המעידה שמצבו הבריאותי של הילד אינו מאפשר זאת. נקבע שהאב יוכל לגבות את הסכומים בהוצאה לפועל ללא פנייה נוספת לבית המשפט, ואף להסתייע במשטרה לאכיפת זמני השהות.