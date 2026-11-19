קבוצת אלמוג מרחיבה את זרוע הביצוע של הקבוצה ותספק שירותי בנייה לבעלי קרקע בבת ים בהיקף של כ-141 מיליון שקל. מהחברה נמסר כי ההחלטה מגיעה על רקע הביקוש הגובר לחברות ביצוע, והרחבת יכולות זרוע הביצוע של החברה.
הפרויקט הראשון במסגרת המהלך נמצא בשכונת פארק הים בבת ים. אלמוג חתמה על הסכם למתן שירותי בנייה עם כ-82% מבעלי הזכויות במגרש, ועל הסכם קומבינציה עם יתרת בעלי הזכויות. על המגרש, בשטח של כ-3,560 מ"ר, יוקם מגדל מגורים בן 26 קומות עם 113 יחידות דיור, פרויקט בתכנון משרד מן-שנער אדריכלים.
במסגרת הסכם שירותי הבנייה, אלמוג תקים עבור בעלי הזכויות כ-91 יחידות דיור, בתמורה לכ-141.3 מיליון שקל בתוספת מע"מ, צמודים למדד תשומות הבנייה. במסגרת הסכם הקומבינציה, החברה רוכשת 60% מזכויותיהם של יתרת הבעלים, תבנה עבורם כ-7 דירות, ותהיה זכאית לכ-14 דירות בפרויקט, שאותן תשווק בעצמה.
היקף ההשקעה הצפוי של החברה בעסקת הקומבינציה מוערך בכ-34 מיליון שקל. לפרויקט התקבל היתר בנייה מלא, וצו תחילת עבודות צפוי להתקבל ברבעון הראשון של 2027. משך הביצוע מוערך בכ-46 חודשים. את קבוצת אלמוג ייצגו בעסקה עו"ד זיו כספי ועו"ד חרות בן יאיר. את בעלי הקרקע ייצגו עו"ד משה שורר ועו"ד מורן טל.
יקי אמסלם, מנכ"ל קבוצת אלמוג: "אלמוג נולדה כחברה מבצעת, והביצוע הוא חלק מה-DNA שלנו מזה ארבעה עשורים. במשך למעלה 15 השנים האחרונות העמקנו את היכולות של זרוע הביצוע בפרויקטים של הקבוצה ושל שותפיה, ועכשיו, כצעד אסטרטגי, אנחנו מעמידים אותן גם לרשות בעלי קרקע, יזמים וחברות פיקוח וניהול. בתקופה של עלויות בנייה עולות וחוסר ודאות, בעלי קרקע מחפשים חברת ביצוע חזקה ואמינה, שתסיים את הפרויקט בזמן וברמה הגבוהה ביותר. אנחנו רואים בתחום הזה מנוע צמיחה, ונשמח לבחון שיתופי פעולה נוספים".