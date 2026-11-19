קבוצת אלמוג מרחיבה את זרוע הביצוע של הקבוצה ותספק שירותי בנייה לבעלי קרקע בבת ים בהיקף של כ-141 מיליון שקל. מהחברה נמסר כי ההחלטה מגיעה על רקע הביקוש הגובר לחברות ביצוע, והרחבת יכולות זרוע הביצוע של החברה.

קבוצת אלמוג מרחיבה את זרוע הביצוע של הקבוצה ותספק שירותי בנייה לבעלי קרקע בבת ים בהיקף של כ-141 מיליון שקל. מהחברה נמסר כי ההחלטה מגיעה על רקע הביקוש הגובר לחברות ביצוע, והרחבת יכולות זרוע הביצוע של החברה.

קבוצת אלמוג מרחיבה את זרוע הביצוע של הקבוצה ותספק שירותי בנייה לבעלי קרקע בבת ים בהיקף של כ-141 מיליון שקל. מהחברה נמסר כי ההחלטה מגיעה על רקע הביקוש הגובר לחברות ביצוע, והרחבת יכולות זרוע הביצוע של החברה.

הפרויקט הראשון במסגרת המהלך נמצא בשכונת פארק הים בבת ים. אלמוג חתמה על הסכם למתן שירותי בנייה עם כ-82% מבעלי הזכויות במגרש, ועל הסכם קומבינציה עם יתרת בעלי הזכויות. על המגרש, בשטח של כ-3,560 מ"ר, יוקם מגדל מגורים בן 26 קומות עם 113 יחידות דיור, פרויקט בתכנון משרד מן-שנער אדריכלים.

הפרויקט הראשון במסגרת המהלך נמצא בשכונת פארק הים בבת ים. אלמוג חתמה על הסכם למתן שירותי בנייה עם כ-82% מבעלי הזכויות במגרש, ועל הסכם קומבינציה עם יתרת בעלי הזכויות. על המגרש, בשטח של כ-3,560 מ"ר, יוקם מגדל מגורים בן 26 קומות עם 113 יחידות דיור, פרויקט בתכנון משרד מן-שנער אדריכלים.

הפרויקט הראשון במסגרת המהלך נמצא בשכונת פארק הים בבת ים. אלמוג חתמה על הסכם למתן שירותי בנייה עם כ-82% מבעלי הזכויות במגרש, ועל הסכם קומבינציה עם יתרת בעלי הזכויות. על המגרש, בשטח של כ-3,560 מ"ר, יוקם מגדל מגורים בן 26 קומות עם 113 יחידות דיור, פרויקט בתכנון משרד מן-שנער אדריכלים.

היקף ההשקעה הצפוי של החברה בעסקת הקומבינציה מוערך בכ-34 מיליון שקל. לפרויקט התקבל היתר בנייה מלא, וצו תחילת עבודות צפוי להתקבל ברבעון הראשון של 2027. משך הביצוע מוערך בכ-46 חודשים. את קבוצת אלמוג ייצגו בעסקה עו"ד זיו כספי ועו"ד חרות בן יאיר. את בעלי הקרקע ייצגו עו"ד משה שורר ועו"ד מורן טל.

היקף ההשקעה הצפוי של החברה בעסקת הקומבינציה מוערך בכ-34 מיליון שקל. לפרויקט התקבל היתר בנייה מלא, וצו תחילת עבודות צפוי להתקבל ברבעון הראשון של 2027. משך הביצוע מוערך בכ-46 חודשים. את קבוצת אלמוג ייצגו בעסקה עו"ד זיו כספי ועו"ד חרות בן יאיר. את בעלי הקרקע ייצגו עו"ד משה שורר ועו"ד מורן טל.

היקף ההשקעה הצפוי של החברה בעסקת הקומבינציה מוערך בכ-34 מיליון שקל. לפרויקט התקבל היתר בנייה מלא, וצו תחילת עבודות צפוי להתקבל ברבעון הראשון של 2027. משך הביצוע מוערך בכ-46 חודשים. את קבוצת אלמוג ייצגו בעסקה עו"ד זיו כספי ועו"ד חרות בן יאיר. את בעלי הקרקע ייצגו עו"ד משה שורר ועו"ד מורן טל.