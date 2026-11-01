התקדמות בפרויקט בנייה חדש ברחובות: חברת פרשקובסקי קיבלה היתר חפירה ודיפון לפרויקט "פרשקובסקי מגדל בראשית רחובות" והחלה בביצוע. מדובר בפרויקט הכולל בניין בן 16 קומות עם 106 דירות בנות 3 עד 5 חדרים דירות גן ופנטהאוזים בני 6 חדרים. מדובר בפרויקט המגורים הרביעי של החברה בעיר.
מהחברה נמסר כי בנוסף למיזם הנוכחי, בכוונתה לקדם שני פרויקטים נוספים שיכללו, בין היתר, גם שכירות ארוכת טווח ותעסוקה. פרויקט אחד צפוי לכלול 240 יחידות דיור למגורים, 470 יח"ד בשכירות ארוכת טווח ועוד כ-20,000 מ"ר של משרדים ומסחר. פרויקט שני צפוי לכלול 1,078 יחידות דיור למגורים, 300 יח"ד לשכירות ארוכת טווח וכ-35,000 מ"ר של משרדים ומסחר.
מתן דיל, ראש העיר רחובות, הגיע לטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט ואמר כי "רחובות נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה, ואנו פועלים כל העת להרחיב את היצע הדיור בעיר לצד השקעה בתשתיות, במוסדות ציבור, בתחבורה ובמרחב העירוני. שכונת בראשית היא שכונה חדשה ומתפתחת והנחת אבן פינה לפרויקט נוסף בשכונה היא ביטוי לאמון ברחובות, בהתפתחות שלה ובעתיד שלה".
יוסי פרשקובסקי, יו"ר דירקטוריון פרשקובסקי השקעות ובנין אמר באירוע כי "היום אנו מניחים את היסודות למגדל מגורים שעתיד להיות בית למשפחות, חלק מקהילה מתפתחת ונדבך נוסף בצמיחתה ובהתחדשותה של העיר רחובות. מגדל בראשית, מצטרף לעשייה רבת השנים של קבוצת פרשקובסקי בעיר רחובות, מתוך אמונה בעיר, בתושביה ובהמשך צמיחתה והתחדשותה. מי ייתן ואבן הפינה שאנו מניחים היום תהיה יסוד איתן לבנייה, לבית ולקהילה, ותביא עמה ברכה, הצלחה, שמחה ושגשוג לכל מי שעתידים לחיות כאן, לפרויקט ולעיר רחובות כולה".