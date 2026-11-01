מהחברה נמסר כי בנוסף למיזם הנוכחי, בכוונתה לקדם שני פרויקטים נוספים שיכללו, בין היתר, גם שכירות ארוכת טווח ותעסוקה. פרויקט אחד צפוי לכלול 240 יחידות דיור למגורים, 470 יח"ד בשכירות ארוכת טווח ועוד כ-20,000 מ"ר של משרדים ומסחר. פרויקט שני צפוי לכלול 1,078 יחידות דיור למגורים, 300 יח"ד לשכירות ארוכת טווח וכ-35,000 מ"ר של משרדים ומסחר.

מהחברה נמסר כי בנוסף למיזם הנוכחי, בכוונתה לקדם שני פרויקטים נוספים שיכללו, בין היתר, גם שכירות ארוכת טווח ותעסוקה. פרויקט אחד צפוי לכלול 240 יחידות דיור למגורים, 470 יח"ד בשכירות ארוכת טווח ועוד כ-20,000 מ"ר של משרדים ומסחר. פרויקט שני צפוי לכלול 1,078 יחידות דיור למגורים, 300 יח"ד לשכירות ארוכת טווח וכ-35,000 מ"ר של משרדים ומסחר.

מהחברה נמסר כי בנוסף למיזם הנוכחי, בכוונתה לקדם שני פרויקטים נוספים שיכללו, בין היתר, גם שכירות ארוכת טווח ותעסוקה. פרויקט אחד צפוי לכלול 240 יחידות דיור למגורים, 470 יח"ד בשכירות ארוכת טווח ועוד כ-20,000 מ"ר של משרדים ומסחר. פרויקט שני צפוי לכלול 1,078 יחידות דיור למגורים, 300 יח"ד לשכירות ארוכת טווח וכ-35,000 מ"ר של משרדים ומסחר.

מתן דיל, ראש העיר רחובות, הגיע לטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט ואמר כי "רחובות נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה, ואנו פועלים כל העת להרחיב את היצע הדיור בעיר לצד השקעה בתשתיות, במוסדות ציבור, בתחבורה ובמרחב העירוני. שכונת בראשית היא שכונה חדשה ומתפתחת והנחת אבן פינה לפרויקט נוסף בשכונה היא ביטוי לאמון ברחובות, בהתפתחות שלה ובעתיד שלה".

מתן דיל, ראש העיר רחובות, הגיע לטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט ואמר כי "רחובות נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה, ואנו פועלים כל העת להרחיב את היצע הדיור בעיר לצד השקעה בתשתיות, במוסדות ציבור, בתחבורה ובמרחב העירוני. שכונת בראשית היא שכונה חדשה ומתפתחת והנחת אבן פינה לפרויקט נוסף בשכונה היא ביטוי לאמון ברחובות, בהתפתחות שלה ובעתיד שלה".

מתן דיל, ראש העיר רחובות, הגיע לטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט ואמר כי "רחובות נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה, ואנו פועלים כל העת להרחיב את היצע הדיור בעיר לצד השקעה בתשתיות, במוסדות ציבור, בתחבורה ובמרחב העירוני. שכונת בראשית היא שכונה חדשה ומתפתחת והנחת אבן פינה לפרויקט נוסף בשכונה היא ביטוי לאמון ברחובות, בהתפתחות שלה ובעתיד שלה".