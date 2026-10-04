קמרי קמעונאות, מבעלי רשת חנויות הנוחות סבן אקספרס, רוכשת 50% מזלמנ'ס – רשת מזון מהיר כשרה למכירת נקניקיות. העסקה מוערכת לפי שווי חברה של 7 מיליון שקל, כלומר, קמרי תשלם לזלמנ'ס כ-3.5 מיליון שקל. מייסד הרשת הוא משה זלמן אוליב, חב"דניק ממוצא אמריקני, ולצדו שני שותפים חב"דניקים, שהקימו את הרשת בירושלים.
זלמנ'ס מפעילה כיום 12 סניפים: בתל אביב פועל סניף בקניון עזריאלי, וסניפים נוספים פועלים, בין השאר בקריון, בחיפה וברעננה, והיא פופלרית מאוד בקרב הקהל החרדי בבני ברק ובירושלים. בקרוב היא אף תפתח סניפים באלעד, בית שמש, ביתר עילית ומודיעין עילית.
הנקניקיות מיוצרות על ידי מפעל "גלאט עוף" מירושלים, בכשרות מהדרין. מחיר נקניקיית בקר בכריך ברשת מתחיל ב-38 שקל, נקניקייה בודדת על שיפוד עולה 19 שקל, וטוסטים בשריים מתחילים ב-42 שקל. ארוחה מלאה: נקניקיות, צ'יפס ושתייה – תעלה החל מ-56 שקל, וארוחת נקניקיות לילדים 19 שקל.
בשנה האחרונה הנקניקיות זוכות ל"קאמבק", ייתכן שעל רקע יוקר המחיה, שכן הנקניקייה זולה יחסית בהשוואה להמבורגר ולשווארמה – המזון המהיר הבשרי הפופולרי בישראל. לאחרונה, רשת יילו יצאה במבצע של נקניקייה בלחמניה ב-5 שקלים, שזכה להצלחה, וגם השף מושיק רוט ישיק השבוע רשת חדשה, פרנקו, למכירת נקניקיות וצ'יפס הולנדי.
אסף קמרי, מבעלי קמרי קמעונאות, אמר ל-ynet לאחר ההודעה על העסקה כי "הכוונה היא להרחיב את הרשת במגזר החרדי. עד סוף השנה מתוכננים להיפתח 20 סניפים, עם יעד של כ-40 סניפים ברחבי הארץ". לדבריו, "זיהינו מגמת צמיחה בתחום המזון המהיר הכשר. המטרה שלנו היא לקחת את החוויה האמריקנית הייחודית של זלמנ'ס ולהביא אותה לקהלים חדשים בכל רחבי הארץ. לצד הנקניקיות, הרשת מציעה חוויית אוכל רחוב אמריקנית כשרה, עם כריכי אמריקן דלי, קורנדוג, כריכי קורנביף, שניצלים ונשנושים אמריקניים מפתיעים".
קמרי הוסיף כי קבוצתו נמצאת "במגמת התרחבות. אנחנו במו"מ לרכישה של עד חמש רשתות בשנה הקרובה, רובן מתחום המזון המהיר. רשתות שבדומה לזלמנ'ס קלות לתפעול ובעלויות יחסית נמוכות".
בעלי זלמנ'ס:, משה זלמן אוליב: "זלמנ'ס נולדה מתוך אהבה אמיתית לנקניקייה האמריקנית ולזיכרונות של טעם, ריח וחוויות ילדותי. החיבור עם קמרי קמעונאות מאפשר לנו לקחת את מה שבנינו עד היום ולהפוך אותו לרשת שתגיע לקהל גדול הרבה יותר בכל רחבי ישראל".
קבוצת קמרי קמעונאות פועלת בתחום חנויות הנוחות, המזון והמסחר בישראל, ומתמחה בהקמה, פיתוח וניהול של רשתות במודל זכיינות. החברה פועלת בפריסה ארצית מנהריה ועד אילת, וכוללת למעלה מ-130 חנויות נוחות שפועלות תחת המותגים סבן אקספרס, קנדילנד, סוויט & טויס, חממה שושלת פיצוחים ועוד, לצד עשרות סניפים נוספים בשלבי תכנון, הקמה ופיתוח.
בנוסף, החברה מחזיקה בזיכיונות של מותגים מובילים בישראל: ארקפה, רולדין, גולדה, בי-פארם, פיצה עגבנייה, מוזס, יאשקה, תחנת לחם, מתוקה, ניושי, אילנס, עולם הממתקים, לחמג'ון, קקאו, פיתה בשר וארומה, ובאמצעותם מפעילה למעלה מ-50 סניפים בתחום המזון המהיר, בתי קפה, מסעדות, חנויות פארם, חנויות נוחות.