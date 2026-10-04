אסף קמרי, מבעלי קמרי קמעונאות, אמר ל-ynet לאחר ההודעה על העסקה כי "הכוונה היא להרחיב את הרשת במגזר החרדי. עד סוף השנה מתוכננים להיפתח 20 סניפים, עם יעד של כ-40 סניפים ברחבי הארץ". לדבריו, "זיהינו מגמת צמיחה בתחום המזון המהיר הכשר. המטרה שלנו היא לקחת את החוויה האמריקנית הייחודית של זלמנ'ס ולהביא אותה לקהלים חדשים בכל רחבי הארץ. לצד הנקניקיות, הרשת מציעה חוויית אוכל רחוב אמריקנית כשרה, עם כריכי אמריקן דלי, קורנדוג, כריכי קורנביף, שניצלים ונשנושים אמריקניים מפתיעים".