"אוהבים נקניקיות? כן!". כנראה שהשורה הזכורה של טל פרידמן מהמערכון בארץ נהדרת מוכיחה את עצמה מחדש: כחודש לאחר שרשת יילו (yellow) השיקה נקניקייה בלחמנייה ב-5 שקלים, יותר מרבע מיליון נקניקיות בלחמנייה נמכרו בסניפי הרשת ברחבי הארץ. כך עולה מנתוני הרשת שבבעלות חברת פז.

"אוהבים נקניקיות? כן!". כנראה שהשורה הזכורה של טל פרידמן מהמערכון בארץ נהדרת מוכיחה את עצמה מחדש: כחודש לאחר שרשת יילו (yellow) השיקה נקניקייה בלחמנייה ב-5 שקלים, יותר מרבע מיליון נקניקיות בלחמנייה נמכרו בסניפי הרשת ברחבי הארץ. כך עולה מנתוני הרשת שבבעלות חברת פז.

"אוהבים נקניקיות? כן!". כנראה שהשורה הזכורה של טל פרידמן מהמערכון בארץ נהדרת מוכיחה את עצמה מחדש: כחודש לאחר שרשת יילו (yellow) השיקה נקניקייה בלחמנייה ב-5 שקלים, יותר מרבע מיליון נקניקיות בלחמנייה נמכרו בסניפי הרשת ברחבי הארץ. כך עולה מנתוני הרשת שבבעלות חברת פז.

בנוסף, השקת המהלך לוותה בקמפיין רחב בטלוויזיה ובדיגיטל תחת הסלוגן "הופ הופ, אז שילמתי רק חמישייה", שהתבסס על הלהיט "הופ הופ" של מיקי גבריאלוב, בביצוע מחודש של כוכבת הרשת בת ה-8 אוריה לניאדו, שצבר מיליוני צפיות ברשתות החברתיות והתברג בדירוגי הפרסומות הזכורות והאהובות.

בנוסף, השקת המהלך לוותה בקמפיין רחב בטלוויזיה ובדיגיטל תחת הסלוגן "הופ הופ, אז שילמתי רק חמישייה", שהתבסס על הלהיט "הופ הופ" של מיקי גבריאלוב, בביצוע מחודש של כוכבת הרשת בת ה-8 אוריה לניאדו, שצבר מיליוני צפיות ברשתות החברתיות והתברג בדירוגי הפרסומות הזכורות והאהובות.

בנוסף, השקת המהלך לוותה בקמפיין רחב בטלוויזיה ובדיגיטל תחת הסלוגן "הופ הופ, אז שילמתי רק חמישייה", שהתבסס על הלהיט "הופ הופ" של מיקי גבריאלוב, בביצוע מחודש של כוכבת הרשת בת ה-8 אוריה לניאדו, שצבר מיליוני צפיות ברשתות החברתיות והתברג בדירוגי הפרסומות הזכורות והאהובות.

הנקניקיות שנחשבו בעבר למאכל פופולרי וזול, ופתרון מהיר לארוחת ילדים, איבדו מהפופולריות שלהם במשך השנים עם התגברות המודעות למזון בריא ולא מתועש. כעת הן זוכות לעדנה, גם בגלל המציאות שבה יוקר המחיה ממשיך לעלות, ומחירן הזול מפתה, אבל גם בגלל שלשוק נוספו נקניקיות גורמה כדוגמת אלו של "הלגה", "אלן טלמור" ועוד, שהחזירו להם את הלגיטימיות. לאחרונה אף נחשף ב-ynet ו"ממון" כי השף מושיק רוט

הנקניקיות שנחשבו בעבר למאכל פופולרי וזול, ופתרון מהיר לארוחת ילדים, איבדו מהפופולריות שלהם במשך השנים עם התגברות המודעות למזון בריא ולא מתועש. כעת הן זוכות לעדנה, גם בגלל המציאות שבה יוקר המחיה ממשיך לעלות, ומחירן הזול מפתה, אבל גם בגלל שלשוק נוספו נקניקיות גורמה כדוגמת אלו של "הלגה", "אלן טלמור" ועוד, שהחזירו להם את הלגיטימיות. לאחרונה אף נחשף ב-ynet ו"ממון" כי השף מושיק רוט