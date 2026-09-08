"אוהבים נקניקיות? כן!". כנראה שהשורה הזכורה של טל פרידמן מהמערכון בארץ נהדרת מוכיחה את עצמה מחדש: כחודש לאחר שרשת יילו (yellow) השיקה נקניקייה בלחמנייה ב-5 שקלים, יותר מרבע מיליון נקניקיות בלחמנייה נמכרו בסניפי הרשת ברחבי הארץ. כך עולה מנתוני הרשת שבבעלות חברת פז.
מדי יום נמכרות למעלה מ-10,000 נקניקיות. שיא המכירות הארצי נרשם ב-27 באוגוסט, אז נמכרו בתוך יממה אחת כ-15 אלף ארוחות נקניקיה. כ-20% מכלל המכירות בוצעו בשעות הלילה בין 22:00-06:00.
המהלך של יילו שנועד למשוך קונים, זכה לבאזז ברשתות החברתיות לאחר שרוכש העלה תמונה של הלחמנייה הגדולה שביחס אליה נראית הנקניקייה "גמדית" - למרות שהיא נמכרת בגודל רגיל. הפוסט זכה למיליוני צפיות וגרסאות משעשעות - והעניק חשיפה אדירה למבצע. ביילו הסבירו כי הנקניקייה נמכרת בלחמנייה שגודלה כפול כדי לתת אפשרות לרכוש ולצרף עוד נקניקייה בחמישה שקלים להגברת השובע (סה"כ 10 שקלים).
בנוסף, השקת המהלך לוותה בקמפיין רחב בטלוויזיה ובדיגיטל תחת הסלוגן "הופ הופ, אז שילמתי רק חמישייה", שהתבסס על הלהיט "הופ הופ" של מיקי גבריאלוב, בביצוע מחודש של כוכבת הרשת בת ה-8 אוריה לניאדו, שצבר מיליוני צפיות ברשתות החברתיות והתברג בדירוגי הפרסומות הזכורות והאהובות.
הנקניקיות שנחשבו בעבר למאכל פופולרי וזול, ופתרון מהיר לארוחת ילדים, איבדו מהפופולריות שלהם במשך השנים עם התגברות המודעות למזון בריא ולא מתועש. כעת הן זוכות לעדנה, גם בגלל המציאות שבה יוקר המחיה ממשיך לעלות, ומחירן הזול מפתה, אבל גם בגלל שלשוק נוספו נקניקיות גורמה כדוגמת אלו של "הלגה", "אלן טלמור" ועוד, שהחזירו להם את הלגיטימיות. לאחרונה אף נחשף ב-ynet ו"ממון" כי השף מושיק רוט פותח רשת מזון מהיר של נקניקיות גורמה לפי מתכון שלו, שימכרו לצד צ'יפס הולנדי.
אופיר ענבר, סמנכ"ל השיווק והסחר של פז: "בעולם, נקניקיה היא מוצר שכולם אוהבים, בניו-יורק דוכני הנקניקיות הם חלק מסמלי העיר וגם בגרמניה. בישראל המוצר איבד מיוקרתו עם השנים וחשבנו שיש פה הזדמנות להציע משהו פשוט וזול. האמת שעוצמת ההצלחה הפתיעה אותנו, ולכן החלטנו שזה לא מבצע אלא מוצר שימשיך להימכר במחיר הזה. אנחנו לא מרוויחים ולא מפסידים על הנקניקייה. הרווח הוא מהצטרפות לקוחות שנכנסים בגלל זה והצטרפו לאפליקציה שלנו, כי צריך לציין שהמחיר של חמישה שקלים הוא ללקוחות האפליקציה בלבד, אבל ההצטרפות אליה היא בחינם".
לדברי ענבר, "הרווח הנוסף שלנו זה הדאטה שמצטבר לנו על המצטרפים למועדון, הגענו לשני מיליון לקוחות במחזור כספי של מעל 3 מיליארד שקלים, שמתדלקים בפז וקונים ביילו ובסופרמרקטים שלנו פרשמרקט וסופר יודה. כל הרכישות באפליקציה צוברות כסף. אנחנו בוחנים אפשרות להוסיף עוד מוצרי מזון זולים, לצד הנקניקייה. את הנקניקיות מייצרת חברת טירת צבי שדיווחה לנו שזה העלה את צריכת הנקניקיות בכל השוק".