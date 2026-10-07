בשנתיים האחרונות היקף הפעילות של משקיעי הנדל"ן בישראל הלך ופחת בגלל מס הרכישה הגבוה וסיבות נוספות. אבל הישראלים לא ויתרו על ההשקעה; חלקם פשוט ויתרו על ישראל והחליטו להשקיע מעבר לים. מקומות, דירות, משווקים ומתווכים לא חסרים – אבל מה שכן חסר לפעמים זה ידע מספק על חו"ל וגם על מדיניות המיסוי שלנו בישראל.

בשנתיים האחרונות היקף הפעילות של משקיעי הנדל"ן בישראל הלך ופחת בגלל מס הרכישה הגבוה וסיבות נוספות. אבל הישראלים לא ויתרו על ההשקעה; חלקם פשוט ויתרו על ישראל והחליטו להשקיע מעבר לים. מקומות, דירות, משווקים ומתווכים לא חסרים – אבל מה שכן חסר לפעמים זה ידע מספק על חו"ל וגם על מדיניות המיסוי שלנו בישראל.

בשנתיים האחרונות היקף הפעילות של משקיעי הנדל"ן בישראל הלך ופחת בגלל מס הרכישה הגבוה וסיבות נוספות. אבל הישראלים לא ויתרו על ההשקעה; חלקם פשוט ויתרו על ישראל והחליטו להשקיע מעבר לים. מקומות, דירות, משווקים ומתווכים לא חסרים – אבל מה שכן חסר לפעמים זה ידע מספק על חו"ל וגם על מדיניות המיסוי שלנו בישראל.