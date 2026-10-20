"הציבור ממילא עובר לדיגיטל. השימוש השבועי בארנק דיגיטלי עלה מ-5% ב-2019 ל-47% ב-2025, והשימוש במזומן ירד מכ-80% לכ-48%. זה קרה בלי צו, כי הטכנולוגיה הייתה זמינה ונוחה. מי שלא עבר הם קשישים, אנשים בלי גישה לבנקאות ועסקים קטנים. אותם לא מעבירים בחקיקה אלא בכלי שעובד בשבילם: תשלום דיגיטלי שפועל בלי כרטיס אשראי, על תשתית עצמאית שאינה תלויה בחברות האשראי, ובפיקוח. כלים כאלה כבר קיימים היום, והמדיניות צריכה לעודד אותם במקום למחוק שטר".