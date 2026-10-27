הישג לבעלי הקרקעות בגדרה: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז קיבלה לאחרונה החלטה שעשויה להוביל למהפך תכנוני במתחם אזור התעסוקה הדרומי בגדרה, לאחר שאימצה את פסק הדין שניתן בעתירות שהגישו בעלי הקרקעות נגד הקרקעות. פסק הדין קובע שיש לדון מחדש בכוונה לכלול את "מתחם 3" המערבי אל תוך תחומי התוכנית אזור התעסוקה "גדרה דרום".

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה מנהלית שהגישו בעלי הקרקעות, באמצעות עוה"ד צבי שוב וגלעד שמעון, ושינוי עמדת מערכת הביטחון - שהסירה את המגבלות הביטחוניות סביב התוכנית כמעט לחלוטין. בימים האחרונים התכנסה הוועדה המחוזית מרכז לדיון מחודש והודיעה על כוונתה להרחיב את התוכנית בכ-32 דונם ולהשיב את הקרקעות למתווה התכנוני המקורי.

גדרה ( צילום: אליעד לוי )

מדובר בתוכנית רחבת היקף להקמת אזור תעסוקה בדרום גדרה, המקודמת ביוזמת חברת דירה להשכיר ובשיתוף הוועדה המקומית. בשלבים מוקדמים של קידום התוכנית נכללו קרקעות העותרים בתחומה, אולם בהמשך הוחלט להוציא אותן, על רקע עמדת מערכת הביטחון בעבר שלפיה הקרקע מצויה בסמיכות לבסיס צבאי, ועל כן חלות עליה מגבלות תכנוניות.

כפי שפורסם ב-ynet בינואר האחרון , בעלי קרקעות בגדרה עתרו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, נגד הוועדה המחוזית מרכז, החברה הממשלתית דירה להשכיר והוועדה המקומית גדרה, בעקבות החלטה להוציא את הקרקעות שבבעלותם מתחום התוכנית. לטענתם, ההחלטה התקבלה על בסיס מגבלות ביטחוניות שכבר הוסרו, והותירה את הקרקעות ללא אופק תכנוני, אף שבשלבים מוקדמים של קידום התוכנית הן נכללו בתחומה.

בעקבות העתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי, כאמור, הודיע משרד הביטחון באופן רשמי כי המגבלות הקודמות אינן רלוונטיות עוד וכי אין מניעה תכנונית להכללת השטח כולו, וגם מגבלות שהוטלו על חלקים נוספים גדולים במתחם הוסרו אף הם.

פסק הדין שניתן בחודש יולי האחרון הורה על פתיחת הדיון מחדש, ולאחרונה קיימה הוועדה דיון בנושא, שבסופו קבעה כי לאור שינוי הנסיבות והסרת המגבלות, נראה כי יש הצדקה מלאה להרחיב את התוכנית. התוכנית כוללת תוספת משמעותית של שטחי תעסוקה, מסחר, מבני ציבור ותשתיות.

צילום: ליאת מנדל

עו"ד צבי שוב, המייצג בעלי קרקעות במתחם, מסר: "החלטת הוועדה המחוזית היא צעד מתבקש וצודק שמחזיר עטרה ליושנה. כפי שטענו לאורך כל הדרך - כאשר מערכת הביטחון קובעת באופן פוזיטיבי שאין עוד מניעה או מגבלה תכנונית, אסור להקריב את זכויות הקניין של בעלי הקרקעות על מזבח של קיצור לוחות זמנים. אנו מברכים על הכוונה וממשיכים לעמוד על זכויותיהם המלאות של הלקוחות עד להשלמת התכנון ואישורו הסופי".