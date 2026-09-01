ילד שובר את היד אחר הצהריים בגינה, נפצע בחוג או נופל בבית במהלך החופש. במקרים כאלה הורים רבים בודקים את קופת החולים ואת הביטוח הפרטי, אבל לא תמיד זוכרים שיש לילד גם ביטוח תאונות אישיות לתלמידים – ביטוח שאינו מוגבל לשעות הלימודים או לתאונות שאירעו בבית הספר.

לפי חוק לימוד חובה, תלמיד הזכאי לחינוך חינם מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבה נמצא מוסד החינוך שלו. בשנת הלימודים תשפ"ז עומד תשלום החובה עבור הביטוח על 69 שקל לתלמיד. במכרז הארצי הנוכחי זכתה חברת "איילון", וההתקשרות עמה אמורה להימשך עד אוגוסט 2028.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

אחת הנקודות המרכזיות שהורים לא תמיד מכירים היא היקף הכיסוי. הפוליסה חלה, בכפוף לתנאיה ולחריגיה, 24 שעות ביממה ובכל ימות השנה. לכן אין הכרח שהתאונה תתרחש בזמן שיעור, בהפסקה או בטיול שנתי. גם פציעה בבית, בחוג או בפעילות פרטית עשויה להיכנס לגדר הפוליסה. הכיסוי ממשיך גם במהלך חופשות, לרבות החופש הגדול.

הנהלת בית הספר אמורה למסור להורים את פוליסת הביטוח ואת טופס הגילוי הנאות, וניתן להעביר אותם גם באופן דיגיטלי. בתוך שלל המסמכים שנשלחים בתחילת השנה, זה מסמך שכדאי לשמור.

אופן בחינת התביעה שונה מתביעת נזיקין רגילה. כאשר מוגשת תביעה לפי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, אין צורך להוכיח שבית הספר, הרשות המקומית או אדם אחר התרשלו וגרמו לתאונה. הזכאות נבחנת לפי תנאי הפוליסה והנזק שנגרם בעקבות התאונה, ולא לפי השאלה מי אשם בה. משרד החינוך אף מבהיר כי לצורך תביעה לפי הפוליסה אין צורך להציג דוח תאונה או להוכיח מי אחראי לתאונה.

צילום: לשכת עורכי הדין

הפוליסה לא מעניקה סכום קבוע על כל חבלה. היא כוללת כיסויים למקרים שונים ובהם נכות קבועה, מלאה או חלקית, נכות זמנית בתנאים שנקבעו בפוליסה, הוצאות רפואיות מסוימות שאינן מכוסות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי והוצאות חילוץ. במקרה של נכות זמנית, למשל, נדרשים לפחות 55 ימים רצופים של נכות זמנית. לכן שבר או פציעה אינם מביאים בהכרח לפיצוי, ויש לבחון את משך הפגיעה, תוצאותיה ותנאי הביטוח הספציפיים.

לאחר תאונה כדאי לשמור את התיעוד הרפואי, לרבות מסמכי חדר מיון או מוקד, בדיקות, הפניות ואישורים המעידים על תקופת ההחלמה וההגבלות שנגרמו לילד. כאשר הנזק נמשך, התיעוד לאורך זמן עשוי להיות משמעותי לצורך בחינת הזכאות לפי הפוליסה.

במקרים שבהם התאונה נגרמה בשל רשלנות, עשויה לעמוד לתלמיד גם תביעת נזיקין לצד התביעה לפי ביטוח התלמידים. כך, למשל, כאשר הפגיעה קשורה למפגע בטיחותי, להשגחה לקויה או להתנהלות בלתי סבירה של גורם האחראי על התלמיד. זהות הנתבע תלויה בנסיבות ויכולה להיות המדינה, הרשות המקומית, הבעלות על המוסד החינוכי או גורם אחר.

מדובר בשני מסלולים נפרדים שניתן, במקרים המתאימים, לממש במקביל. הפיצוי לפי ביטוח התלמידים מוגבל לתגמולים שנקבעו בפוליסה, בעוד שבתביעת נזיקין ניתן לתבוע פיצוי בהתאם למלוא הנזק שהוכח, ולכן סכום הפיצוי עשוי להיות גבוה יותר. לכן, כדאי לבחון לא רק את הזכאות לפי ביטוח התלמידים אלא גם את נסיבות התאונה ואת האפשרות שקיימת אחריות של גורם נוסף.