ביוני 2025, במהלך מבצע "עם כלביא", פגע טיל איראני במתחם מגורים באזור הרחובות תרצה ושדרות ירושלים ברמת גן. בפגיעה נהרגו אתי אנג'ל כהן ואהרון מזרחי ז"ל, 11 מבנים ניזוקו בדרגות חומרה שונות ותושבים נאלצו להתפנות מבתיהם. מתוך 12 המבנים שכלל המתחם טרם פגיעת הטיל, נותרו כיום שמונה מבנים עומדים. כמעט שנה וחצי אחרי האסון, נחשפת התוכנית להקמתו מחדש של המתחם.

ל-ynet נודע כי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן החליטה אתמול (שלישי) על הפקדה בתנאים של תוכנית להתחדשות עירונית במתחם ירושלים-תרצה, הכוללת הקמת 480 דירות בשני מגדלי מגורים בני כ-40 קומות, במקום 107 הדירות שהיו במתחם טרם הפגיעה. את הפרויקט מקדמות קבוצת כנען וחברת קרסו נדל"ן.

גלריה המתחם ברמת גן ( הדמיה: מילוסלבסקי אדריכלים )

( הדמיה: מילוסלבסקי אדריכלים )

מדובר בתוכנית הראשונה שהתקבלה החלטה להפקידה במסגרת חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, לדברי היזמים. ההחלטה התקבלה פחות מחמישה חודשים לאחר שהממשלה הכריזה על המתחם כאזור לשיקום והתחדשות, ובשעה שיישום החוק במתחם שנפגע מטיל איראני ברחובות נתקל בקשיים, שבעקבותיהם צפויה להתבטל ההכרזה עליו כאזור שיקום.

התוכנית משתרעת על שטח של כ-8.5 דונמים במרכז שדרות ירושלים, בסמוך לגבול עם בני ברק ובמפגש בין שכונות מרום נווה ועליות. המבנים שנפגעו במתחם היו בני 6-3 קומות, והנזק למבנים ולרכוש השתרע על פני רדיוס של עשרות מטרים ממוקד הפגיעה.

לצד שני מגדלי המגורים יכלול הפרויקט שטחי מסחר בקומת הקרקע ובקומה הראשונה, מבנה תעסוקה מרקמי שבחלקו יוקצו שטחים בנויים לצורכי ציבור, וכן הקצאת קרקע למבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים. המתחם ממוקם בסמוך לתחנת המטרו העתידית הרא"ה, והתוכנית מקודמת כחלק מפיתוח שדרות ירושלים לאורך צירי התחבורה הציבורית. היא הוגשה על ידי הוועדה המקומית רמת גן ונערכה על ידי מילוסלבסקי אדריכלים.

מתחם הניצחון cרמת גן ( הדמיה: מילוסלבסקי אדריכלים )

ברמת גן השיקום מתקדם, ברחובות הוא נתקל בקשיים

על פי לוחות הזמנים של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מחר (26 בנובמבר) יחול המועד האחרון להגשת בקשות לאישור יזמי שיקום במתחמים ברמת גן ובבני ברק, שלושה ימים לאחר שחלף המועד המקביל במתחמים ברחובות, בערד, בדימונה ובתל אביב.

כפי שפורסם אתמול ב-ynet, ההכרזה על מתחם השיקום ברחובות צפויה להתבטל לאחר שחלף המועד האחרון להגשת בקשה לאישור יזם, מבלי שהושגו ההסכמות הדרושות בין הצדדים. במתחם, הכולל 44 נכסים למגורים ולמסחר, התעוררו קשיים סביב התמורות והסדרי המיסוי לבעלי הנכסים המסחריים.

ברמת גן, לעומת זאת, כבר במאי המליץ הצוות המייעץ בראשות מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, להכריז על מתחם ירושלים-תרצה כאזור לשיקום והתחדשות, וב-5 ביולי התקבלה החלטת הממשלה בנושא. כעת, עם החלטת ההפקדה, עובר הפרויקט לשלב הבא בהליך התכנוני, אולם עדיין נדרשת השלמת הליכי התכנון והרישוי בטרם ניתן יהיה להתחיל בביצועו.

"זה יום מרגש מאוד עבורנו, ובעיקר עבור תושבי המתחם, שחיכו לרגע הזה מאז הפגיעה", מסר ניב רום, מנכ"ל קבוצת כנען. "אנחנו גאים להוביל את התוכנית הראשונה בישראל שאושרה להפקדה מכוח חוק השיקום, ומחויבים להחזיר את המשפחות לבתים חדשים ובטוחים בהקדם האפשרי".