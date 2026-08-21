בית המשפט למשפחה בירושלים הכריע לאחרונה לטובת אם לחמישה, שהפרוד שלה נעלם מחייה עם תחילת הליך הגירושים, קטע את הקשר עם ילדיו והפסיק לשלם מזונות. השופט משה בראון נעתר למרבית דרישותיה הכלכליות, ובכללן לשמירת כספי הפנסיה שלה לעצמה.

לטענת האישה, אבי ילדיה מחזיק בתעודות קואוצ'ר, גישור, טוען רבני וייעוץ משכנתאות. הם התחתנו ב-2010, וכיום ילדיהם בני 5 עד 12. הם נפרדו במהלך 2024 והחלו בהליכי גירושין, אלא שאז הבעל ניתק קשר.

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במצב שנוצר, רק גרסתה של האישה הובאה בפני בית המשפט. היא טענה שהפרוד "פעל בעורמה וניצל אותה כלכלית", כשמשך עשרות אלפי שקלים מחשבונם המשותף ומכר את מכוניותיהם ללא ידיעתה, תוך שלשול התמורה לכיסו.

היא הוסיפה שהוא נהג להשפיל אותה והעביר אותה התעללות נפשית. בין השאר היא השמיעה הקלטה שבה הוא תועד מכנה אותה "חתיכת זבל" ומטיח בה: "אני המלך ואת השפחה של המלך".

על הקושי בגידול חמישה ילדים לבד, ללא תמיכת האב, סיפרה שהיא נאלצת לקום ב-4:00 בבוקר על מנת להספיק את סדר יומה העמוס.

טענותיה המרכזיות הן שבנסיבות המתוארות מוצדק לחייב את בעלה במזונות של 13,645 שקל, ולהורות על חלוקת רכוש בלתי שוויונית לטובתה. לדבריה בעלה חי על חשבונה לאורך כל הנישואין, הסתיר ממנה את הכנסותיו כעצמאי והבריח כספים משותפים.

השופט בראון נעתר לבקשה הראשונה בחלקה ולזו השנייה - במלואה. בסוגיית המזונות נקבע שהחל מיולי 2024 יחויב הבעל בכ-8,700 שקל עבור ילדיו, והסכום יופחת בהמשך ל-7,000 ואחר כך ל-5,500 שקל, נוכח עליית גילאי הקטינים מעל 6.

בכל הנוגע לבקשת האיזון הלא שוויוני, הודגש כי במציאות הנוכחית עסוקה האם מסביב לשעון ועליה לממן את צורכי הילדים מכיסה, הגם שהיא מרוויחה יפה (כ-75 אלף שקל ברוטו בחודש).

"לאור התנהלותו של הבעל והיעדר תרומתו הכלכלית למשק הבית המשותף מול עבודתה המאומצת של האישה, מתקבלת הבקשה לחלוקה שאינה שוויונית של נכסי הצדדים בהתאם לסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון. המימוש של המסקנה הזו יהיה בכך שכל אחד מהצדדים יישאר הבעלים הבלעדי של מלוא הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות הרשומות על שמו, ללא ביצוע איזון כלשהו ביניהם", נקבע.

בשולי הדברים הוא ייחס לבעל הבעת זלזול וחוסר אכפתיות הן כלפי בית המשפט ועורכת דינו, והן ביחס לפרודתו וילדיהם, משום שנטש את ההליך המשפטי ללא התראה מוקדמת, ומבלי לתת טעם ראוי לאי-התייצבותו ולהיעדר הגשת סיכומים מטעמו. פסק הדין נחתם בחיובו לשלם לפרודתו הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 40 אלף שקל.