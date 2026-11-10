ההודעה הבוקר (שלישי) על הבחירה של ראשי גוש השינוי בלירן אבישר בן-חורין (ביחד) ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת הפתיעה רבים במשק ובעיקר את מי שנחשבו למועמדים המובילים לתפקיד הזה, ובראשם שאול מרידור (ישר). לצד מרידור, היו מועמדים גם אורית עם פרקש-הכהן (ישר), נעמה לזימי (הדמוקרטים), עודד פורר (ישראל ביתנו) וקרן טרנר-אייל (ביחד).

ההודעה הבוקר (שלישי) על הבחירה של ראשי גוש השינוי בלירן אבישר בן-חורין (ביחד) ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת הפתיעה רבים במשק ובעיקר את מי שנחשבו למועמדים המובילים לתפקיד הזה, ובראשם שאול מרידור (ישר). לצד מרידור, היו מועמדים גם אורית עם פרקש-הכהן (ישר), נעמה לזימי (הדמוקרטים), עודד פורר (ישראל ביתנו) וקרן טרנר-אייל (ביחד).

ההודעה הבוקר (שלישי) על הבחירה של ראשי גוש השינוי בלירן אבישר בן-חורין (ביחד) ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת הפתיעה רבים במשק ובעיקר את מי שנחשבו למועמדים המובילים לתפקיד הזה, ובראשם שאול מרידור (ישר). לצד מרידור, היו מועמדים גם אורית עם פרקש-הכהן (ישר), נעמה לזימי (הדמוקרטים), עודד פורר (ישראל ביתנו) וקרן טרנר-אייל (ביחד).

אבישר בן-חורין נולדה וגדלה במגדל העמק (כמו נעמה לזימי, שהייתה מועמדת מהמובילות לראשות ועדת הכספים). אביה עלה ממרוקו בעליית הנוער בגיל 11 והיה פעיל בית"ר, אמה ילידת תוניסיה. סיפור שעליו סיפרה לא פעם: "הסדרה 'סלאח, פה זה ארץ ישראל' עשתה לי כאב בטן. אמרתי - עבדו על אבא שלי. הוא האמין שהוא במגדל העמק כדי ליישב את הארץ, שזו ציונות".

אבישר בן-חורין נולדה וגדלה במגדל העמק (כמו נעמה לזימי, שהייתה מועמדת מהמובילות לראשות ועדת הכספים). אביה עלה ממרוקו בעליית הנוער בגיל 11 והיה פעיל בית"ר, אמה ילידת תוניסיה. סיפור שעליו סיפרה לא פעם: "הסדרה 'סלאח, פה זה ארץ ישראל' עשתה לי כאב בטן. אמרתי - עבדו על אבא שלי. הוא האמין שהוא במגדל העמק כדי ליישב את הארץ, שזו ציונות".

אבישר בן-חורין נולדה וגדלה במגדל העמק (כמו נעמה לזימי, שהייתה מועמדת מהמובילות לראשות ועדת הכספים). אביה עלה ממרוקו בעליית הנוער בגיל 11 והיה פעיל בית"ר, אמה ילידת תוניסיה. סיפור שעליו סיפרה לא פעם: "הסדרה 'סלאח, פה זה ארץ ישראל' עשתה לי כאב בטן. אמרתי - עבדו על אבא שלי. הוא האמין שהוא במגדל העמק כדי ליישב את הארץ, שזו ציונות".

אבישר בן-חורין היא בעלת תואר ראשון במשפטים ובניהול באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ניו יורק, וכן בוגרת תוכנית מעוז. בעבר הייתה מנכ"לית משרד התקשורת, בין מאי 2020 למרץ 2023, תחת השרים יועז הנדל, איתן גינזבורג ושלמה קרעי. גם בתפקיד הזה היא הייתה האישה הראשונה אי פעם, ותחת ניהולה עברו רפורמת הסיבים, קידום פריסת דור 5 ורפורמת השוק הסיטונאי.

אבישר בן-חורין היא בעלת תואר ראשון במשפטים ובניהול באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ניו יורק, וכן בוגרת תוכנית מעוז. בעבר הייתה מנכ"לית משרד התקשורת, בין מאי 2020 למרץ 2023, תחת השרים יועז הנדל, איתן גינזבורג ושלמה קרעי. גם בתפקיד הזה היא הייתה האישה הראשונה אי פעם, ותחת ניהולה עברו רפורמת הסיבים, קידום פריסת דור 5 ורפורמת השוק הסיטונאי.

אבישר בן-חורין היא בעלת תואר ראשון במשפטים ובניהול באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ניו יורק, וכן בוגרת תוכנית מעוז. בעבר הייתה מנכ"לית משרד התקשורת, בין מאי 2020 למרץ 2023, תחת השרים יועז הנדל, איתן גינזבורג ושלמה קרעי. גם בתפקיד הזה היא הייתה האישה הראשונה אי פעם, ותחת ניהולה עברו רפורמת הסיבים, קידום פריסת דור 5 ורפורמת השוק הסיטונאי.

של ממשלת נתניהו: "הממשלה העלתה את המע"מ, העלתה את הביטוח הלאומי, הקפיאה את נקודות הזיכוי, חילקה מיליארדים למקורבים, וכל זה בשעה שאנשים פה מתקשים לסגור את החודש. נתוני המקרו של ישראל הם למרות הממשלה, והודות למשק הישראלי ולמגזר העסקי הישראלי".

של ממשלת נתניהו: "הממשלה העלתה את המע"מ, העלתה את הביטוח הלאומי, הקפיאה את נקודות הזיכוי, חילקה מיליארדים למקורבים, וכל זה בשעה שאנשים פה מתקשים לסגור את החודש. נתוני המקרו של ישראל הם למרות הממשלה, והודות למשק הישראלי ולמגזר העסקי הישראלי".