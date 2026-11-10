ההודעה הבוקר (שלישי) על הבחירה של ראשי גוש השינוי בלירן אבישר בן-חורין (ביחד) ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת הפתיעה רבים במשק ובעיקר את מי שנחשבו למועמדים המובילים לתפקיד הזה, ובראשם שאול מרידור (ישר). לצד מרידור, היו מועמדים גם אורית עם פרקש-הכהן (ישר), נעמה לזימי (הדמוקרטים), עודד פורר (ישראל ביתנו) וקרן טרנר-אייל (ביחד).
"זה מינוי מפתיע ובלתי צפוי לחלוטין", הגיב אחד המועמדים העיקריים, שלדבריו, התפקיד הוצע לו בימים האחרונים. אבישר בן-חורין תהיה האישה הראשונה שתתמנה לתפקיד, שנחשב למשפיע ביותר בכנסת.
גוש השינוי סגר הבוקר את חלוקת התפקידים בכנסת ה-26: מתן כהנא (ישר) ימונה ליו"ר הכנסת ואביגדור ליברמן ליו"ר ועדת החוץ והביטחון.
לוועדת הכספים סמכויות רבות: ללא אישורה לא ניתן לערוך שינויים ולאשר העברות במסגרת תקציב המדינה, לא להעלות או להוריד מיסים ולא לבצע שום רפורמות כלכליות הדורשות חקיקה. למינוי הזה יש משמעות כלכלית מיידית: ועדת הכספים הזמנית צפויה לעסוק כבר בשבועות הקרובים בהעברות תקציביות ושינויים בתקציב 2026, כולל העברת עודפי תקציב משנת 2025.
אבישר בן-חורין נולדה וגדלה במגדל העמק (כמו נעמה לזימי, שהייתה מועמדת מהמובילות לראשות ועדת הכספים). אביה עלה ממרוקו בעליית הנוער בגיל 11 והיה פעיל בית"ר, אמה ילידת תוניסיה. סיפור שעליו סיפרה לא פעם: "הסדרה 'סלאח, פה זה ארץ ישראל' עשתה לי כאב בטן. אמרתי - עבדו על אבא שלי. הוא האמין שהוא במגדל העמק כדי ליישב את הארץ, שזו ציונות".
אבישר בן-חורין היא בעלת תואר ראשון במשפטים ובניהול באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במשפטים באוניברסיטת ניו יורק, וכן בוגרת תוכנית מעוז. בעבר הייתה מנכ"לית משרד התקשורת, בין מאי 2020 למרץ 2023, תחת השרים יועז הנדל, איתן גינזבורג ושלמה קרעי. גם בתפקיד הזה היא הייתה האישה הראשונה אי פעם, ותחת ניהולה עברו רפורמת הסיבים, קידום פריסת דור 5 ורפורמת השוק הסיטונאי.
אחרי השירות הציבורי התמנתה למנהלת בכירה בקרן קיסטון, קרן תשתיות שמגלגלת עסקאות ענק. בשנה וחצי האחרונות הובילה את פרויקט הדגל של נפתלי בנט - "פרויקט לתיקון ישראל" - תוכנית העבודה לממשלה הבאה, והיתה מהמצטרפות הראשונות למפלגת "ביחד" בראשות בנט.
"לסגור את הברז לצעירים החרדים"
אבישר בן-חורין ביקרה לאחרונה את המדיניות הכלכלית של ממשלת נתניהו: "הממשלה העלתה את המע"מ, העלתה את הביטוח הלאומי, הקפיאה את נקודות הזיכוי, חילקה מיליארדים למקורבים, וכל זה בשעה שאנשים פה מתקשים לסגור את החודש. נתוני המקרו של ישראל הם למרות הממשלה, והודות למשק הישראלי ולמגזר העסקי הישראלי".
לדבריה, יש צורך לשנות את סדרי העדיפויות הכלכליים. "דרושה רפורמה מז'ורית לישראל ל-30 שנה הבאות. היפוך הפירמידה, שינוי סדרי העדיפויות, בראש ובראשונה. אנחנו צריכים לראות איפה המיליארדים הרבים שהקצה שר האוצר ארבע השנים האחרונות, בעיקר לציבור המשתמט. צריך לשנות את סדרי העדיפויות לטובת הציבור המשרת והעובד".
עוד אמרה כי מפלגתה כבר מחזיקה בתוכנית להורדת יוקר המחיה. "הסיפור הוא לא לסגור את הברז לצעירים החרדים. הסיפור הוא מי מקבל את הכסף, לאן הולכים תקציבי ההעברה של מדינת ישראל, מי נהנה מתקציבי מעונות במדינת ישראל? מי נהנה מדיור בהנחה? בתוכנית שלנו, 'חוק המשרתים', 1,000,000 שקל למשרת פעיל. דיור בהנחה. להעביר את הכסף מהמקומות שהוא הולך: 27% מהדירות בהנחה בישראל בשנת 2024 הלכו ל-13% מהציבור. אני אתן לכם לנחש לאיזה. מדינת ישראל מסבסדת מעונות ב-1.9 מיליארד שקל, 70% הולך לאותו ציבור. אתן לכם לנחש לאיזה", אמרה ברמיזה לציבור החרדי. "ישראל צריכה לראות את המשרתים והעובדים בראש ובראשונה ולהוריד את יוקר המחיה באמצעות הנחות בדיור, סבסוד מעונות, באמצעות הכול בחצי, ארנונה, מים, חשמל".
חריגה בנוף
אבישר בן-חורין היא חריגה מבין אלה שהיו בתפקיד לפניה. בניגוד ליו"רים קודמים, שבאו עם ותק בפוליטיקה, כמו אברהם שפירא, שלמה לורנץ ומשה גפני, היא באה עם ניסיון של ניהול משרד ממשלתי ורגולציה כלכלית מורכבת.
בן-חורין נתפסת לאחרונה כיד ימינו המקצועית של נפתלי בנט. בראיונות האחרונים דיברה דווקא על "מהפכת המשרתים" ועל הצורך בשינוי חלוקת תקציבי המדינה לטובת הנגב והפריפריה.
מינויה המפתיע מהווה למעשה איתות לשוק: מינוי אישה מזרחית מהפריפריה עם רקע משפטי-עסקי, לראשות ועדת הכספים - אחרי שנים של שליטה חרדית-ליכודית בוועדה היא אמירה של גוש השינוי. האתגר שלה יהיה עצום: הגירעון, הריבית הגבוהה, צורך בהעברות תקציביות למלחמה ולשיקום, ולחץ אדיר של משרדי האוצר והכלכלה. אם תצליח להעביר את התקציב ולהרגיע את השווקים, אבישר בן-חורין תהפוך מהר מאוד לאחת הנשים החזקות ביותר במשק הישראלי.